Ölpreise fallen etwas vor Trump-Selensky-Treffen
- Ölpreise am Montag leicht gesunken, Unsicherheit bleibt.
- Trump und Selenskyj treffen sich, Druck auf Ukraine.
- Ölpreise seit Jahresbeginn um 10% gefallen, Opec+ wirkt.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag etwas nachgeben. Die Anleger schauen auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 65,72 US-Dollar. Das waren 13 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im September sank um 10 Cent auf 62,70 Dollar.
Neben dem Gespräch zwischen Trump und Selenskyj soll es auch ein gemeinsames Treffen mit europäischen Spitzenpolitikern gegeben. Trump übt Druck auf die Ukraine aus und hält einen Nato-Beitritt der Ukraine und eine Rückgabe der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim für unrealistisch.
Am Ölmarkt bleibt die Lage damit weiter durch große Unsicherheit geprägt. Russland ist ein wichtiges Ölförderland. Trump hatte zuletzt Ländern wie Indien mit Zöllen gedroht, da sie russisches Öl kaufen.
Seit Jahresbeginn sind die Ölpreise um rund 10 Prozent gefallen. Belastet wurden sie vor allem durch die erotische Zollpolitik der USA und der Fördermengenausweitung des Ölverbundes Opec+./jsl/la/mis
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---