UBS stuft BILFINGER auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Auftragseingang des Industriedienstleisters im zweiten Quartal sei stark ausgefallen, schrieb Olivier Calvet in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei die Vorhersehbarkeit der Geschäfte im zweiten Halbjahr gut./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 02:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 92,70EUR auf Tradegate (18. August 2025, 10:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: BILFINGER
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 92
Kursziel alt: 92
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
