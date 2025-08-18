Expertin erklärt, welche Folgen die neuen Vorgaben für Unternehmen haben (FOTO)

Herrenberg (ots) - Die transatlantische Zollauseinandersetzung wurde beigelegt,

doch für viele Firmen fängt die eigentliche Arbeit jetzt erst an. Denn statt

Entlastung bringt das Abkommen vor allem eines: zusätzliche Vorschriften, mehr

Verwaltungsaufwand und neue Unsicherheiten in der Umsetzung.



Im Fokus stehen nun nicht mehr politische Schlagzeilen, sondern Details wie

Zolltarifnummern und die richtigen Ursprungsnachweise. Genau hier geraten

Unternehmen schnell ins Straucheln. Dieser Beitrag beleuchtet, wie sich die

Neuerungen konkret auf Zollprozesse, Beschaffung und Preiskalkulationen

auswirken und was Firmen unverzüglich überprüfen sollten, um kostspielige Fehler

zu vermeiden.





Operative Risiken durch rechtliche GraubereicheDie politische Einigung soll den transatlantischen Austausch vereinfachen; inder Umsetzung jedoch bringt sie erhebliche Umstellungen mit sich. Noch fehlt dieendgültige Rechtsgrundlage, obwohl die Übergangsphase bereits zum 1. Augustausläuft. Unternehmen müssen also jetzt Entscheidungen treffen, obwohl diegeltenden Zollsätze oder notwendigen Dokumente teils noch nicht abschließenddefiniert sind.Besonders heikel ist die Situation bei Sendungen, die sich bereits im Transitbefinden. Für bestimmte Produkte könnten noch frühere Tarife gelten, doch wiegenau diese Ausnahmen gehandhabt werden, bleibt diffus. Selbst erfahreneZolldienstleister berichten von widersprüchlichen Vorgaben und fehlerhaftenAbfertigungen beim Zoll. Das bedeutet, dass gerade jetzt jeder einzelneSteuerbescheid noch genauer geprüft werden muss.Wenn Unklarheiten zu hohen Kosten führenDie neuen Anforderungen treffen auf ohnehin störanfällige Prozesse:Undurchsichtige Lieferketten, veraltete Datenbestände und unklareZuständigkeiten bilden den Nährboden für kostspielige Fehler. Kritisch wird esimmer dann, wenn neue Vorgaben auf bestehende Schwachpunkte treffen.Ein häufig übersehener Punkt ist die Ursprungsregelung. Nach wie vor wirdfälschlich das Versandland als Ursprung gewertet, maßgeblich ist jedoch, wo dieletzte relevante Verarbeitung stattfand. Insbesondere bei EU-Lieferungen mitursprünglichem Ursprung in Drittstaaten wie China kann das zu empfindlichhöheren Abgaben führen - mit direkten Auswirkungen auf Preisgestaltung undMarge.Details mit großer Wirkung: Tarifierung, Präferenzen, ZollwertAuch die Vorgaben für eine korrekte Tarifierung nehmen zu. Wer sich hier zustark auf externe Dienstleister verlässt oder intern ungenau arbeitet, riskiertNachforderungen oder den Verlust zollrechtlicher Vorteile.Auch unabhängig vom neuen Abkommen bleiben zentrale Herausforderungen bestehen: