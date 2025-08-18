Expertin erklärt, welche Folgen die neuen Vorgaben für Unternehmen haben (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Herrenberg (ots) - Die transatlantische Zollauseinandersetzung wurde beigelegt,
    doch für viele Firmen fängt die eigentliche Arbeit jetzt erst an. Denn statt
    Entlastung bringt das Abkommen vor allem eines: zusätzliche Vorschriften, mehr
    Verwaltungsaufwand und neue Unsicherheiten in der Umsetzung.

    Im Fokus stehen nun nicht mehr politische Schlagzeilen, sondern Details wie
    Zolltarifnummern und die richtigen Ursprungsnachweise. Genau hier geraten
    Unternehmen schnell ins Straucheln. Dieser Beitrag beleuchtet, wie sich die
    Neuerungen konkret auf Zollprozesse, Beschaffung und Preiskalkulationen
    auswirken und was Firmen unverzüglich überprüfen sollten, um kostspielige Fehler
    zu vermeiden.

    Operative Risiken durch rechtliche Graubereiche

    Die politische Einigung soll den transatlantischen Austausch vereinfachen; in
    der Umsetzung jedoch bringt sie erhebliche Umstellungen mit sich. Noch fehlt die
    endgültige Rechtsgrundlage, obwohl die Übergangsphase bereits zum 1. August
    ausläuft. Unternehmen müssen also jetzt Entscheidungen treffen, obwohl die
    geltenden Zollsätze oder notwendigen Dokumente teils noch nicht abschließend
    definiert sind.

    Besonders heikel ist die Situation bei Sendungen, die sich bereits im Transit
    befinden. Für bestimmte Produkte könnten noch frühere Tarife gelten, doch wie
    genau diese Ausnahmen gehandhabt werden, bleibt diffus. Selbst erfahrene
    Zolldienstleister berichten von widersprüchlichen Vorgaben und fehlerhaften
    Abfertigungen beim Zoll. Das bedeutet, dass gerade jetzt jeder einzelne
    Steuerbescheid noch genauer geprüft werden muss.

    Wenn Unklarheiten zu hohen Kosten führen

    Die neuen Anforderungen treffen auf ohnehin störanfällige Prozesse:
    Undurchsichtige Lieferketten, veraltete Datenbestände und unklare
    Zuständigkeiten bilden den Nährboden für kostspielige Fehler. Kritisch wird es
    immer dann, wenn neue Vorgaben auf bestehende Schwachpunkte treffen.

    Ein häufig übersehener Punkt ist die Ursprungsregelung. Nach wie vor wird
    fälschlich das Versandland als Ursprung gewertet, maßgeblich ist jedoch, wo die
    letzte relevante Verarbeitung stattfand. Insbesondere bei EU-Lieferungen mit
    ursprünglichem Ursprung in Drittstaaten wie China kann das zu empfindlich
    höheren Abgaben führen - mit direkten Auswirkungen auf Preisgestaltung und
    Marge.

    Details mit großer Wirkung: Tarifierung, Präferenzen, Zollwert

    Auch die Vorgaben für eine korrekte Tarifierung nehmen zu. Wer sich hier zu
    stark auf externe Dienstleister verlässt oder intern ungenau arbeitet, riskiert
    Nachforderungen oder den Verlust zollrechtlicher Vorteile.

    Auch unabhängig vom neuen Abkommen bleiben zentrale Herausforderungen bestehen:
