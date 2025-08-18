Zollkompromiss mit Nebenwirkungen
Expertin erklärt, welche Folgen die neuen Vorgaben für Unternehmen haben (FOTO)
Herrenberg (ots) - Die transatlantische Zollauseinandersetzung wurde beigelegt,
doch für viele Firmen fängt die eigentliche Arbeit jetzt erst an. Denn statt
Entlastung bringt das Abkommen vor allem eines: zusätzliche Vorschriften, mehr
Verwaltungsaufwand und neue Unsicherheiten in der Umsetzung.
Im Fokus stehen nun nicht mehr politische Schlagzeilen, sondern Details wie
Zolltarifnummern und die richtigen Ursprungsnachweise. Genau hier geraten
Unternehmen schnell ins Straucheln. Dieser Beitrag beleuchtet, wie sich die
Neuerungen konkret auf Zollprozesse, Beschaffung und Preiskalkulationen
auswirken und was Firmen unverzüglich überprüfen sollten, um kostspielige Fehler
zu vermeiden.
Operative Risiken durch rechtliche Graubereiche
Die politische Einigung soll den transatlantischen Austausch vereinfachen; in
der Umsetzung jedoch bringt sie erhebliche Umstellungen mit sich. Noch fehlt die
endgültige Rechtsgrundlage, obwohl die Übergangsphase bereits zum 1. August
ausläuft. Unternehmen müssen also jetzt Entscheidungen treffen, obwohl die
geltenden Zollsätze oder notwendigen Dokumente teils noch nicht abschließend
definiert sind.
Besonders heikel ist die Situation bei Sendungen, die sich bereits im Transit
befinden. Für bestimmte Produkte könnten noch frühere Tarife gelten, doch wie
genau diese Ausnahmen gehandhabt werden, bleibt diffus. Selbst erfahrene
Zolldienstleister berichten von widersprüchlichen Vorgaben und fehlerhaften
Abfertigungen beim Zoll. Das bedeutet, dass gerade jetzt jeder einzelne
Steuerbescheid noch genauer geprüft werden muss.
Wenn Unklarheiten zu hohen Kosten führen
Die neuen Anforderungen treffen auf ohnehin störanfällige Prozesse:
Undurchsichtige Lieferketten, veraltete Datenbestände und unklare
Zuständigkeiten bilden den Nährboden für kostspielige Fehler. Kritisch wird es
immer dann, wenn neue Vorgaben auf bestehende Schwachpunkte treffen.
Ein häufig übersehener Punkt ist die Ursprungsregelung. Nach wie vor wird
fälschlich das Versandland als Ursprung gewertet, maßgeblich ist jedoch, wo die
letzte relevante Verarbeitung stattfand. Insbesondere bei EU-Lieferungen mit
ursprünglichem Ursprung in Drittstaaten wie China kann das zu empfindlich
höheren Abgaben führen - mit direkten Auswirkungen auf Preisgestaltung und
Marge.
Details mit großer Wirkung: Tarifierung, Präferenzen, Zollwert
Auch die Vorgaben für eine korrekte Tarifierung nehmen zu. Wer sich hier zu
stark auf externe Dienstleister verlässt oder intern ungenau arbeitet, riskiert
Nachforderungen oder den Verlust zollrechtlicher Vorteile.
Auch unabhängig vom neuen Abkommen bleiben zentrale Herausforderungen bestehen:
