    So viel Gold gehört ins Portfolio / Die Studie von CFin Research der Steinbeis Hochschule und der Reisebank liefert anhand von vier Fragen wichtige Erkenntnisse für Anleger (FOTO)

    Frankfurt a.M. (ots) - Gold ist derzeit die Assetklasse, die aufgrund der
    deutlichen Wertsteigerung ständig von sich reden macht und dennoch im
    Vermögensportfolio der Deutschen durchschnittlich nur bei etwas mehr als drei
    Prozent liegt. Die aktuelle Metastudie 'Gold im Portfoliokontext' von Dr.
    Tilmann Gerhards, Vorstand der auf Sorten und Edelmetalle spezialisierten
    Reisebank und Prof. Dr. Jens Kleine, Professor für Bankmanagement und
    Finanzwirtschaft an der Hochschule München, wurde erstmals in der Zeitschrift
    für das gesamte Kreditwesen veröffentlicht. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass der
    Anteil von Gold im deutschen Vermögensportfolio im Durchschnitt deutlich zu
    niedrig ist, obwohl seine "safe haven"-Funktion belegbar ist. Im Wesentlichen
    beantwortet die Studie vier Fragestellungen:

    Frage 1: Funktioniert Gold als "safe haven" in Krisenzeiten?

    Die Studie zeigt auf, dass Gold seine ihm zugeschriebene Schutzfunktion erfüllt,
    wenn Krisen und Unsicherheiten herrschen und die Menschen Furcht vor Inflation
    und Geldentwertung haben. In puncto Inflationsschutz machen die Autoren hingegen
    eine Einschränkung: In Zeiten wirtschaftlicher Stabilität unterliege Gold
    durchaus Wertschwankungen. Deshalb soll Gold nicht als alleinige Absicherung
    gesehen werden, aber es besitzt einige besondere Eigenschaften (nicht beliebig
    vermehrbar, begrenztes Vorkommen, kostenintensive Förderung), die einen stabilen
    Vermögenswert ausmachen. Es wird vielseitig genutzt als Schmuck, Investment, als
    Wertspeicher von Zentralbanken und in der Industrie. Dies zeige, Gold habe nicht
    nur wirtschaftliche Relevanz, sondern auch eine emotionale und kulturelle
    Bedeutung, so die Studienautoren. Dies trage erheblich dazu bei, dass es als
    Krisenanker wahrgenommen werde und in Krisensituationen als Wertpuffer im
    Vermögensmix agiere.

    Frage 2: Wie hoch liegt der optimale Anteil des Goldes im Anlageportfolio?

    Die Studie verwendet für die Berechnung des optimalen Anteils das
    wissenschaftlich anerkannte Modell der Markowitz-Portfoliotheorie. Es analysiert
    ein Anlageportfolio - etwa bestehend aus Aktien, Anleihen, Immobilien und Gold -
    auf der Basis historischer Daten, mit dem Ziel, die erwartete Rendite zu
    maximieren und das Risiko gleichzeitig zu minimieren. Nach diesem Modell ergibt
    sich ein optimaler Goldanteil zwischen 5 und 16 Prozent - abhängig
    beispielsweise von der Risikobereitschaft der Anleger.

    "Es sind verschiedene Kriterien, die Einfluss darauf nehmen, wie hoch der Anteil
    des Goldes im Portfolio sein sollte. Das sind vor allem die Risikoneigung, die
    Diversifikation im Anlagespektrum und der Anlagehorizont", erläutert Co-Autor
