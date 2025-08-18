Neue Studie belegt
So viel Gold gehört ins Portfolio / Die Studie von CFin Research der Steinbeis Hochschule und der Reisebank liefert anhand von vier Fragen wichtige Erkenntnisse für Anleger (FOTO)
Frankfurt a.M. (ots) - Gold ist derzeit die Assetklasse, die aufgrund der
deutlichen Wertsteigerung ständig von sich reden macht und dennoch im
Vermögensportfolio der Deutschen durchschnittlich nur bei etwas mehr als drei
Prozent liegt. Die aktuelle Metastudie 'Gold im Portfoliokontext' von Dr.
Tilmann Gerhards, Vorstand der auf Sorten und Edelmetalle spezialisierten
Reisebank und Prof. Dr. Jens Kleine, Professor für Bankmanagement und
Finanzwirtschaft an der Hochschule München, wurde erstmals in der Zeitschrift
für das gesamte Kreditwesen veröffentlicht. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass der
Anteil von Gold im deutschen Vermögensportfolio im Durchschnitt deutlich zu
niedrig ist, obwohl seine "safe haven"-Funktion belegbar ist. Im Wesentlichen
beantwortet die Studie vier Fragestellungen:
Frage 1: Funktioniert Gold als "safe haven" in Krisenzeiten?
Die Studie zeigt auf, dass Gold seine ihm zugeschriebene Schutzfunktion erfüllt,
wenn Krisen und Unsicherheiten herrschen und die Menschen Furcht vor Inflation
und Geldentwertung haben. In puncto Inflationsschutz machen die Autoren hingegen
eine Einschränkung: In Zeiten wirtschaftlicher Stabilität unterliege Gold
durchaus Wertschwankungen. Deshalb soll Gold nicht als alleinige Absicherung
gesehen werden, aber es besitzt einige besondere Eigenschaften (nicht beliebig
vermehrbar, begrenztes Vorkommen, kostenintensive Förderung), die einen stabilen
Vermögenswert ausmachen. Es wird vielseitig genutzt als Schmuck, Investment, als
Wertspeicher von Zentralbanken und in der Industrie. Dies zeige, Gold habe nicht
nur wirtschaftliche Relevanz, sondern auch eine emotionale und kulturelle
Bedeutung, so die Studienautoren. Dies trage erheblich dazu bei, dass es als
Krisenanker wahrgenommen werde und in Krisensituationen als Wertpuffer im
Vermögensmix agiere.
Frage 2: Wie hoch liegt der optimale Anteil des Goldes im Anlageportfolio?
Die Studie verwendet für die Berechnung des optimalen Anteils das
wissenschaftlich anerkannte Modell der Markowitz-Portfoliotheorie. Es analysiert
ein Anlageportfolio - etwa bestehend aus Aktien, Anleihen, Immobilien und Gold -
auf der Basis historischer Daten, mit dem Ziel, die erwartete Rendite zu
maximieren und das Risiko gleichzeitig zu minimieren. Nach diesem Modell ergibt
sich ein optimaler Goldanteil zwischen 5 und 16 Prozent - abhängig
beispielsweise von der Risikobereitschaft der Anleger.
"Es sind verschiedene Kriterien, die Einfluss darauf nehmen, wie hoch der Anteil
des Goldes im Portfolio sein sollte. Das sind vor allem die Risikoneigung, die
Diversifikation im Anlagespektrum und der Anlagehorizont", erläutert Co-Autor
