NEV Dark Horse! LEPAS L8 prägt die Ästhetik des anspruchsvollen Fahrens mit technologischer DNA

Die Chery Group, einer der ersten Pioniere der Hybridtechnologie in China, beschleunigt ihren Einstieg in den NEV-Sektor. Gestützt auf ihre drei Kernsäulen – Beherrschung der gesamten technologischen Wertschöpfungskette, Sicherheitsstandards an erster Stelle und ein offenes globales Ökosystem – liefert Chery Fahrzeuge, die sich durch Effizienz, Leistung, Intelligenz, Sicherheit und Geländetauglichkeit auszeichnen.

WUHU, China, 18. August 2025 /PRNewswire/ -- Die NEV-Marke (New Energy Vehicle) LEPAS der Chery Group hat mit dem neuesten L8-Modell ein beeindruckendes Debüt auf dem internationalen Markt gefeiert. Mit seiner „Positiven Neuen Energie"-DNA integriert der L8 die globale Technologie-Matrix und die zukunftsorientierte Entwicklungsphilosophie der Chery Group und verbindet bahnbrechende Innovation mit edler Ästhetik, um einen neuen Maßstab für anspruchsvolle Fahrerlebnisse zu setzen.

Im Juli 2025 hatte Chery weltweit über 17,18 Millionen Nutzer, davon über 5,17 Millionen im Ausland. Von Januar bis Juli verkaufte die Gruppe 424.737 NEVs – ein Anstieg von 87,7 % im Vergleich zum Vorjahr – und gehört damit zu den am schnellsten wachsenden NEV-Herstellern. Die Exporte erreichten im Juli 119.090 Einheiten (ein Plus von 31,9% gegenüber dem Vorjahr), wobei die Hybridmodelle ein starkes Wachstum verzeichneten.

Der LEPAS L8 ist das Ergebnis der langjährigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit von Chery. Er basiert auf einer speziellen NEV-Plattform und setzt neue Maßstäbe in der zukunftsorientierten Entwicklung von Fahrzeugen. Sein Super-Hybrid-System bietet einen thermischen Wirkungsgrad von 44,5 %, einen Kraftstoffverbrauch von 4,2 l/100 km im batteriefreien Betrieb und eine kombinierte Reichweite von mehr als 1.400 km – ein „Leistungsdreieck" aus Effizienz, Ausdauer und Leistung. Selbst im Null-Kraftstoff-Verbrauchsmodus läuft das Klimasystem des L8 4 Stunden lang und sorgt für kompromisslosen Komfort im Cockpit.

Das Design des L8 spiegelt die Philosophie der „Positiven Neuen Energie" wider und verbindet aerodynamische Effizienz mit moderner Ästhetik. Halbbündige Türgriffe reduzieren den Luftwiderstand und unterstreichen das technisch anspruchsvolle Design. Inspiriert von der „Leoparden-Ästhetik" kombiniert der L8 Agilität und Stärke mit vertikalen Scheinwerfern und fließenden Konturen zu einem markanten Profil.

Im Innenraum folgt der L8 dem Konzept des „anspruchsvollen Fahrens" und verwandelt das Cockpit in einen „veredelten dritten Lebensraum". Mit einer Länge von 4.688 mm und einem Radstand von 2.800 mm zielt er auf den Mainstream-SUV-Markt. Ein umlaufendes Cockpit, eine übersichtliche Benutzeroberfläche und ein intelligentes Interaktionssystem bieten minimalistischen Luxus. Ergonomische Sitze und intelligente Technik sorgen für optimalen Komfort und Benutzerfreundlichkeit – ideal für den Alltag und die Reise.

Auf dem heutigen NEV-Markt zeigt der L8, dass es bei einem wirklich hochwertigen NEV-Erlebnis darum geht, die Bedürfnisse der Nutzer zu verstehen und innovativ zu sein, während er Cherys Philosophie der „Positiven Neuen Energie" verkörpert.

