SMA Solar zweistellig im Plus! Neue Trump-Regeln nicht so schlimm wie befürchtet

Demnach bleiben bestehende Regeln für private Solaranlagen unverändert, und die neuen Vorschriften greifen nicht rückwirkend. Große Projekte müssen künftig zwar einen bestimmten Grad physischer Bauarbeiten nachweisen, um weiterhin Steuervorteile zu erhalten. "Das ist deutlich besser als erwartet", zitiert Bloomberg den Analysten Phil Shen von Roth Capital Partners. Insgesamt seien die Änderungen minimal.

Erneuerbare-Energie-Aktien hatten an der Wall Street am Freitag kräftig zugelegt, nachdem die Trump-Regierung neue Leitlinien zu Steueranreizen für Solar- und Windprojekte veröffentlicht hat – und diese fielen deutlich weniger restriktiv aus als zunächst befürchtet.

"Man hatte befürchtet, dass die neuen Regeln die Steuervorteile stark einschränken würden, aber die Umsetzung ist relativ einfach", so Robert Barnett von Bloomberg Intelligence. Besonders profitieren demnach private und kleinere Gewerbekunden im Solarsektor.

Anlegern der Branche fiel daraufhin ein echter Stein vom Herzen: Die Aktie von Sunrun, dem größten Anbieter von privaten Solarsystemen in den USA stieg am Freitag um 33 Prozent, SolarEdge Technologies legte 17 Prozent zu. Am Montagmorgen stürmte dann auch SMA Solar fast 10 Prozent auf 24 Euro ins Plus und an die SDAX-Spitze. Seit Jahresanfang haben die Papiere schon 60 Prozent hinzugewonnen.

Die neuen Regeln folgen auf eine Anordnung von Präsident Donald Trump, das Finanzministerium anzuweisen, die Steuervergünstigungen für erneuerbare Energien stärker einzuschränken. Teil der geplanten Maßnahmen ist eine Reihe von Vorschriften, die den Bau von Wind- und Solarprojekten auf öffentlichen und privaten Flächen erschweren könnten – eine Reaktion auf den wachsenden Energiebedarf, etwa durch Rechenzentren für künstliche Intelligenz.

Jefferies-Analyst Martin Comtesse schrieb: "Für SMA ist dies angesichts der geringeren regulatorischen Unsicherheit für Großprojekte eindeutig positiv zu bewerten." Er warnt jedoch, dass weitere Unsicherheiten für die Aktie bestehen bleiben. Das Europageschäft mit Solarlösungen für Privathaushalte schwächele weiter, was zu Abschreibungen im dreistelligen Millionenbereich führen könnte. Anleger blieben damit zwischen Chancen und Risiken gefangen. Comtesse belässt die SMA-Papiere weiter auf Underperform mit einem Kursziel von 16 Euro.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





