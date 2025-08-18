PNE: Stärkere zweite Jahreshälfte erwartet

Nach Darstellung des Analysten Malte Schaumann von Warburg Research hat die PNE AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz um fast 22 Prozent gesteigert, beim EBITDA jedoch einen spürbaren Rückgang verbucht. Ungeachtet dessen habe das Unternehmen die EBITDA-Guidance von 70 bis 110 Mio. Euro für 2025 aber bestätigt. In der Folge erneuert er das Kursziel von 23,80 Euro und das Rating „Buy“.



