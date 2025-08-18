    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEVE Energy Shs(A) AktievorwärtsNachrichten zu EVE Energy Shs(A)
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    SINEXCEL und EVCIPA veröffentlichen gemeinsam "China's EV Charger Development White Paper 2024"

    Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - SINEXCEL hat in Zusammenarbeit mit The China
    Electric Vehicle Charging Infrastructure Promotion Alliance (EVCIPA), einer der
    einflussreichsten Forschungseinrichtungen Chinas im Bereich der
    Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Chinas erstes "EV Charge Development
    White Paper 2024" veröffentlicht. Diese wegweisende Veröffentlichung ist der
    erste umfassende und maßgebliche Bericht, der die nationale Ladeinfrastruktur
    für Elektrofahrzeuge systematisch analysiert.

    Das Whitepaper wurde unter der Leitung von SINEXCEL und EVCIPA und unter
    Mitwirkung von fast 30 führenden EV-Ladeunternehmen erstellt und bietet eine
    detaillierte Bewertung der Ladeinfrastruktur in China. Es untersucht wichtige
    Anwendungsszenarien und erforscht Kerntechnologien mit dem Ziel, die Entwicklung
    eines hochwertigen Ladenetzwerks zu unterstützen. Der Bericht dient als
    wertvolle Referenz für politische Entscheidungsträger, Forscher und Fachleute
    aus der Industrie sowohl in China als auch im Ausland.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Schneider Electric SE!
    Long
    204,36€
    Basispreis
    1,53
    Ask
    × 14,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    237,49€
    Basispreis
    1,99
    Ask
    × 11,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Neben einer Bewertung der aktuellen Lage enthält das Whitepaper eine
    zukunftsorientierte Analyse künftiger Branchentrends. Es werden neun
    entscheidende Entwicklungen identifiziert, die die Zukunft der Elektromobilität
    prägen werden, darunter die Megawatt-Ladetechnologie und die Integration von
    Photovoltaikanlagen in die Ladeinfrastruktur.

    Dieses Whitepaper festigt die starke Marktposition von SINEXCEL, nachdem das
    Unternehmen bereits den ersten Platz im Verkauf von Ladegeräten im
    Megawattbereich erreicht hat, und unterstreicht sein Engagement für die
    Weiterentwicklung des globalen Ladeökosystems für Elektrofahrzeuge bei
    gleichzeitiger Förderung des nachhaltigen Wachstums der Infrastruktur für
    Elektromobilität.

    Informationen zu EVCIPA

    Die EVCIPA wurde im Jahr 2015 gegründet und ist eine gemeinnützige soziale
    Organisation, die von der Nationalen Energiebehörde unterstützt wird. Sie stellt
    Echtzeitdaten zum Bau und Betrieb von Ladeinfrastrukturen und -anlagen sowie zur
    Energiemessung bereit und unterstützt Behörden bei der Entscheidungsfindung. Die
    Allianz trägt auch zur Erstellung und Veröffentlichung von Industriestandards
    und Protokollen bei und unterstützt damit die Entwicklung der Integration
    intelligenter Stromnetze und neuer Technologien für Energiefahrzeuge.

    Informationen zu SINEXCEL

    SINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der
    Energiespeicherung, des Ladens von Elektrofahrzeugen und der Stromqualität.
    SINEXCEL verfügt über eine installierte Speicherkapazität von 12 GW, 140.000
    Gleichstromladegeräte und fast 20 Millionen Ampere AHF und arbeitet mit
    Branchenführern wie EVE Energy und Schneider Electric zusammen, um
    Energieunabhängigkeit zu fördern.

    mailto:erika_feng@sinexcel.com

    Kontakt:

    Erika Feng
    erika_feng@sinexcel.comFoto -
    https://mma.prnewswire.com/media/2751288/SINEXCEL_EVCIPA_Jointly_Release_China_s
    _EV_Charger_Development_White_Paper.jpg
    View original
    content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sinexcel-und-evcipa-veroffentli
    chen-gemeinsam-chinas-ev-charger-development-white-paper-2024-302532003.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178703/6098494
    OTS: SINEXCEL


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    SINEXCEL und EVCIPA veröffentlichen gemeinsam "China's EV Charger Development White Paper 2024" SINEXCEL hat in Zusammenarbeit mit The China Electric Vehicle Charging Infrastructure Promotion Alliance (EVCIPA), einer der einflussreichsten Forschungseinrichtungen Chinas im Bereich der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Chinas erstes "EV …