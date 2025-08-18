SINEXCEL und EVCIPA veröffentlichen gemeinsam "China's EV Charger Development White Paper 2024"

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - SINEXCEL hat in Zusammenarbeit mit The China

Electric Vehicle Charging Infrastructure Promotion Alliance (EVCIPA), einer der

einflussreichsten Forschungseinrichtungen Chinas im Bereich der

Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Chinas erstes "EV Charge Development

White Paper 2024" veröffentlicht. Diese wegweisende Veröffentlichung ist der

erste umfassende und maßgebliche Bericht, der die nationale Ladeinfrastruktur

für Elektrofahrzeuge systematisch analysiert.



Das Whitepaper wurde unter der Leitung von SINEXCEL und EVCIPA und unter

Mitwirkung von fast 30 führenden EV-Ladeunternehmen erstellt und bietet eine

detaillierte Bewertung der Ladeinfrastruktur in China. Es untersucht wichtige

Anwendungsszenarien und erforscht Kerntechnologien mit dem Ziel, die Entwicklung

eines hochwertigen Ladenetzwerks zu unterstützen. Der Bericht dient als

wertvolle Referenz für politische Entscheidungsträger, Forscher und Fachleute

aus der Industrie sowohl in China als auch im Ausland.





