SINEXCEL und EVCIPA veröffentlichen gemeinsam "China's EV Charger Development White Paper 2024"
Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - SINEXCEL hat in Zusammenarbeit mit The China
Electric Vehicle Charging Infrastructure Promotion Alliance (EVCIPA), einer der
einflussreichsten Forschungseinrichtungen Chinas im Bereich der
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Chinas erstes "EV Charge Development
White Paper 2024" veröffentlicht. Diese wegweisende Veröffentlichung ist der
erste umfassende und maßgebliche Bericht, der die nationale Ladeinfrastruktur
für Elektrofahrzeuge systematisch analysiert.
Das Whitepaper wurde unter der Leitung von SINEXCEL und EVCIPA und unter
Mitwirkung von fast 30 führenden EV-Ladeunternehmen erstellt und bietet eine
detaillierte Bewertung der Ladeinfrastruktur in China. Es untersucht wichtige
Anwendungsszenarien und erforscht Kerntechnologien mit dem Ziel, die Entwicklung
eines hochwertigen Ladenetzwerks zu unterstützen. Der Bericht dient als
wertvolle Referenz für politische Entscheidungsträger, Forscher und Fachleute
aus der Industrie sowohl in China als auch im Ausland.
Neben einer Bewertung der aktuellen Lage enthält das Whitepaper eine
zukunftsorientierte Analyse künftiger Branchentrends. Es werden neun
entscheidende Entwicklungen identifiziert, die die Zukunft der Elektromobilität
prägen werden, darunter die Megawatt-Ladetechnologie und die Integration von
Photovoltaikanlagen in die Ladeinfrastruktur.
Dieses Whitepaper festigt die starke Marktposition von SINEXCEL, nachdem das
Unternehmen bereits den ersten Platz im Verkauf von Ladegeräten im
Megawattbereich erreicht hat, und unterstreicht sein Engagement für die
Weiterentwicklung des globalen Ladeökosystems für Elektrofahrzeuge bei
gleichzeitiger Förderung des nachhaltigen Wachstums der Infrastruktur für
Elektromobilität.
Informationen zu EVCIPA
Die EVCIPA wurde im Jahr 2015 gegründet und ist eine gemeinnützige soziale
Organisation, die von der Nationalen Energiebehörde unterstützt wird. Sie stellt
Echtzeitdaten zum Bau und Betrieb von Ladeinfrastrukturen und -anlagen sowie zur
Energiemessung bereit und unterstützt Behörden bei der Entscheidungsfindung. Die
Allianz trägt auch zur Erstellung und Veröffentlichung von Industriestandards
und Protokollen bei und unterstützt damit die Entwicklung der Integration
intelligenter Stromnetze und neuer Technologien für Energiefahrzeuge.
Informationen zu SINEXCEL
SINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der
Energiespeicherung, des Ladens von Elektrofahrzeugen und der Stromqualität.
SINEXCEL verfügt über eine installierte Speicherkapazität von 12 GW, 140.000
Gleichstromladegeräte und fast 20 Millionen Ampere AHF und arbeitet mit
Branchenführern wie EVE Energy und Schneider Electric zusammen, um
Energieunabhängigkeit zu fördern.
mailto:erika_feng@sinexcel.com
Kontakt:
Erika Feng
erika_feng@sinexcel.comFoto -
https://mma.prnewswire.com/media/2751288/SINEXCEL_EVCIPA_Jointly_Release_China_s
_EV_Charger_Development_White_Paper.jpg
View original
content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sinexcel-und-evcipa-veroffentli
chen-gemeinsam-chinas-ev-charger-development-white-paper-2024-302532003.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178703/6098494
OTS: SINEXCEL
