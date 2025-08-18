    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelekom Malaysia Bhd AktievorwärtsNachrichten zu Telekom Malaysia Bhd

    IFA 2025

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jackery präsentiert neue 500-Watt-Powerstation im flachen Format, Solardachziegel und DIY-Balkonkraftwerk mit integriertem Brandschutzsystem

    Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Als Pionier tragbarer, nachhaltiger
    Energielösungen präsentiert Jackery (https://de.jackery.com/) auf der IFA 2025
    in Halle 2.2, Stand 119, seine neuesten Produktgenerationen für unterwegs und zu
    Hause. So feiert etwa die Explorer 500 v2 als kompakteste und leichteste
    LiFePO4-Powerstation ihrer Klasse in Berlin Premiere. Im extraflachen Format
    richtet sich das handliche Kraftpaket mit 512 Wh Kapazität und 500 Watt
    Dauerleistung an alle, die auch unterwegs eine zuverlässige Stromversorgung für
    Kleingeräte, etwa beim Camping, auf Festivals oder bei Outdoor-Aktivitäten,
    wünschen. Zugleich dient es als kompakte Backup-Lösung für Stromausfälle zu
    Hause.

    Die langlebige Powerstation mit 6.000 Ladezyklen versorgt über zwei
    AC-Steckdosen, zwei USB-C-Ports (100 & 30 Watt), einen USB-A-Anschluss und einen
    12-Volt-Port bis zu sechs Geräte gleichzeitig mit Energie. Dabei bietet unter
    anderem ein integrierter Überspannungsschutz und die intelligente ChargeShield
    2.0(TM)-Technologie maximale Sicherheit beim Laden und Entladen, auch dann, wenn
    es schnell gehen soll: So ist der Explorer 500 v2 selbst per Netzteil in 80
    Minuten oder im Hybridmodus mit zusätzlicher Solareinspeisung etwa über das
    mobile Panel Jackery SolarSaga 100 W über den DC-Eingang bereits in nur 60
    Minuten vollständig aufgeladen.

    Smarte und sichere All-In-One-Lösung für Haushalte

    Mit dem HomePower 2000 Ultra
    (https://de.jackery.com/products/jackery-homepower-2000-ultra) bringt Jackery
    außerdem sein DIY-Balkonkraftwerk mit nach Berlin. Der 2 kWh starke
    LiFePO4-Heimspeicher mit integriertem Wechselrichter ist auf bis zu 8 kWh
    erweiterbar, speichert Solarstrom über zwei MPPT-PV-Eingänge mit einer
    Gesamtleistung von bis zu 2.000 Watt und bietet die Möglichkeit, über einen
    externen Mikro-Wechselrichter die Solareingangsleistung um weitere 800 Watt zu
    erhöhen. Für maximale Sicherheit - egal ob im eigenen Haus oder in der
    gemieteten Stadtwohnung - sorgt neben dem nicht brennbaren LiFePO4-Akku ein
    intelligentes Brandschutzsystem mit Echtzeit-Risikoerkennung, Alarmmeldung und
    automatischer Brandbekämpfung selbst im ausgeschalteten Zustand. Per App
    steuerbar, bietet das System auch ein smartes Energiemanagement mit Hybridladung
    und trägt so durch die Integration dynamischer Stromtarife zusätzlich zur
    Senkung der Energiekosten auch bei Regenwetter bei. Die Kombination mit
    Shelly-Zubehör ermöglicht zudem die gezielte Steuerung des Stromflusses für
    einzelne Verbraucher, um den Eigenverbrauchsanteil weiter zu erhöhen.

    Jackery Solardachziegel: Leistungsstarke Ästhetik für jedes Dach

    Mit seinen XBC-Solardachziegeln zeigt Jackery auf der IFA 2025 eine innovative
    Lösung für die nachhaltige Energiegewinnung, die mit nur 0,13 mm dünnen
    kristallinen Siliziumsolarzellen Design und Effizienz nahtlos vereint. Die
    besonders leistungsfähigen Module setzen mit einem Wirkungsgrad von bis zu 25 %
    und 170 Watt Leistung pro Quadratmeter neue Maßstäbe. Das leicht gewölbte
    150°-Design der Solardachziegel sorgt für einen optimalen Einstrahlungswinkel
    über den gesamten Tagesverlauf hinweg. Dabei lassen sich die Ziegel mit über 90
    Prozent der gängigen Montagesysteme kombinieren und fügen sich mit ihren
    klassischen Farbvarianten in Obsidian-Schwarz oder Terrakotta harmonisch in
    unterschiedliche architektonische Stile ein. Damit wird die Solartechnik zum
    gestalterischen Element - unauffällig elegant statt optisch aufgesetzt und
    technisch - sowohl auf privaten Wohnhäusern als auch modernen Firmengebäuden und
    bei architektonisch anspruchsvollen Projekten.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2749602/Jackery_IFA_invite.jpg

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2480234/Jackery_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ifa-2025
    -jackery-prasentiert-neue-500-watt-powerstation-im-flachen-format-solardachziege
    l-und-diy-balkonkraftwerk-mit-integriertem-brandschutzsystem-302530129.html

    Pressekontakt:

    [Press contact] Jiatong Li ,jiatong@jackery.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161806/6098495
    OTS: Jackery Inc.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    IFA 2025 Jackery präsentiert neue 500-Watt-Powerstation im flachen Format, Solardachziegel und DIY-Balkonkraftwerk mit integriertem Brandschutzsystem Als Pionier tragbarer, nachhaltiger Energielösungen präsentiert Jackery (https://de.jackery.com/) auf der IFA 2025 in Halle 2.2, Stand 119, seine neuesten Produktgenerationen für unterwegs und zu Hause. So feiert etwa die Explorer 500 v2 als …