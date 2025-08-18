Jackery präsentiert neue 500-Watt-Powerstation im flachen Format, Solardachziegel und DIY-Balkonkraftwerk mit integriertem Brandschutzsystem

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Als Pionier tragbarer, nachhaltiger

Energielösungen präsentiert Jackery (https://de.jackery.com/) auf der IFA 2025

in Halle 2.2, Stand 119, seine neuesten Produktgenerationen für unterwegs und zu

Hause. So feiert etwa die Explorer 500 v2 als kompakteste und leichteste

LiFePO4-Powerstation ihrer Klasse in Berlin Premiere. Im extraflachen Format

richtet sich das handliche Kraftpaket mit 512 Wh Kapazität und 500 Watt

Dauerleistung an alle, die auch unterwegs eine zuverlässige Stromversorgung für

Kleingeräte, etwa beim Camping, auf Festivals oder bei Outdoor-Aktivitäten,

wünschen. Zugleich dient es als kompakte Backup-Lösung für Stromausfälle zu

Hause.



Die langlebige Powerstation mit 6.000 Ladezyklen versorgt über zwei

AC-Steckdosen, zwei USB-C-Ports (100 & 30 Watt), einen USB-A-Anschluss und einen

12-Volt-Port bis zu sechs Geräte gleichzeitig mit Energie. Dabei bietet unter

anderem ein integrierter Überspannungsschutz und die intelligente ChargeShield

2.0(TM)-Technologie maximale Sicherheit beim Laden und Entladen, auch dann, wenn

es schnell gehen soll: So ist der Explorer 500 v2 selbst per Netzteil in 80

Minuten oder im Hybridmodus mit zusätzlicher Solareinspeisung etwa über das

mobile Panel Jackery SolarSaga 100 W über den DC-Eingang bereits in nur 60

Minuten vollständig aufgeladen.





Smarte und sichere All-In-One-Lösung für Haushalte



Mit dem HomePower 2000 Ultra

(https://de.jackery.com/products/jackery-homepower-2000-ultra) bringt Jackery

außerdem sein DIY-Balkonkraftwerk mit nach Berlin. Der 2 kWh starke

LiFePO4-Heimspeicher mit integriertem Wechselrichter ist auf bis zu 8 kWh

erweiterbar, speichert Solarstrom über zwei MPPT-PV-Eingänge mit einer

Gesamtleistung von bis zu 2.000 Watt und bietet die Möglichkeit, über einen

externen Mikro-Wechselrichter die Solareingangsleistung um weitere 800 Watt zu

erhöhen. Für maximale Sicherheit - egal ob im eigenen Haus oder in der

gemieteten Stadtwohnung - sorgt neben dem nicht brennbaren LiFePO4-Akku ein

intelligentes Brandschutzsystem mit Echtzeit-Risikoerkennung, Alarmmeldung und

automatischer Brandbekämpfung selbst im ausgeschalteten Zustand. Per App

steuerbar, bietet das System auch ein smartes Energiemanagement mit Hybridladung

und trägt so durch die Integration dynamischer Stromtarife zusätzlich zur

Senkung der Energiekosten auch bei Regenwetter bei. Die Kombination mit

Shelly-Zubehör ermöglicht zudem die gezielte Steuerung des Stromflusses für

einzelne Verbraucher, um den Eigenverbrauchsanteil weiter zu erhöhen.



Jackery Solardachziegel: Leistungsstarke Ästhetik für jedes Dach



Mit seinen XBC-Solardachziegeln zeigt Jackery auf der IFA 2025 eine innovative

Lösung für die nachhaltige Energiegewinnung, die mit nur 0,13 mm dünnen

kristallinen Siliziumsolarzellen Design und Effizienz nahtlos vereint. Die

besonders leistungsfähigen Module setzen mit einem Wirkungsgrad von bis zu 25 %

und 170 Watt Leistung pro Quadratmeter neue Maßstäbe. Das leicht gewölbte

150°-Design der Solardachziegel sorgt für einen optimalen Einstrahlungswinkel

über den gesamten Tagesverlauf hinweg. Dabei lassen sich die Ziegel mit über 90

Prozent der gängigen Montagesysteme kombinieren und fügen sich mit ihren

klassischen Farbvarianten in Obsidian-Schwarz oder Terrakotta harmonisch in

unterschiedliche architektonische Stile ein. Damit wird die Solartechnik zum

gestalterischen Element - unauffällig elegant statt optisch aufgesetzt und

technisch - sowohl auf privaten Wohnhäusern als auch modernen Firmengebäuden und

bei architektonisch anspruchsvollen Projekten.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2749602/Jackery_IFA_invite.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2480234/Jackery_Logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ifa-2025

-jackery-prasentiert-neue-500-watt-powerstation-im-flachen-format-solardachziege

l-und-diy-balkonkraftwerk-mit-integriertem-brandschutzsystem-302530129.html



Pressekontakt:



[Press contact] Jiatong Li ,jiatong@jackery.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161806/6098495

OTS: Jackery Inc.







