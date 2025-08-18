IFA 2025
Jackery präsentiert neue 500-Watt-Powerstation im flachen Format, Solardachziegel und DIY-Balkonkraftwerk mit integriertem Brandschutzsystem
Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Als Pionier tragbarer, nachhaltiger
Energielösungen präsentiert Jackery (https://de.jackery.com/) auf der IFA 2025
in Halle 2.2, Stand 119, seine neuesten Produktgenerationen für unterwegs und zu
Hause. So feiert etwa die Explorer 500 v2 als kompakteste und leichteste
LiFePO4-Powerstation ihrer Klasse in Berlin Premiere. Im extraflachen Format
richtet sich das handliche Kraftpaket mit 512 Wh Kapazität und 500 Watt
Dauerleistung an alle, die auch unterwegs eine zuverlässige Stromversorgung für
Kleingeräte, etwa beim Camping, auf Festivals oder bei Outdoor-Aktivitäten,
wünschen. Zugleich dient es als kompakte Backup-Lösung für Stromausfälle zu
Hause.
Die langlebige Powerstation mit 6.000 Ladezyklen versorgt über zwei
AC-Steckdosen, zwei USB-C-Ports (100 & 30 Watt), einen USB-A-Anschluss und einen
12-Volt-Port bis zu sechs Geräte gleichzeitig mit Energie. Dabei bietet unter
anderem ein integrierter Überspannungsschutz und die intelligente ChargeShield
2.0(TM)-Technologie maximale Sicherheit beim Laden und Entladen, auch dann, wenn
es schnell gehen soll: So ist der Explorer 500 v2 selbst per Netzteil in 80
Minuten oder im Hybridmodus mit zusätzlicher Solareinspeisung etwa über das
mobile Panel Jackery SolarSaga 100 W über den DC-Eingang bereits in nur 60
Minuten vollständig aufgeladen.
Smarte und sichere All-In-One-Lösung für Haushalte
Mit dem HomePower 2000 Ultra
(https://de.jackery.com/products/jackery-homepower-2000-ultra) bringt Jackery
außerdem sein DIY-Balkonkraftwerk mit nach Berlin. Der 2 kWh starke
LiFePO4-Heimspeicher mit integriertem Wechselrichter ist auf bis zu 8 kWh
erweiterbar, speichert Solarstrom über zwei MPPT-PV-Eingänge mit einer
Gesamtleistung von bis zu 2.000 Watt und bietet die Möglichkeit, über einen
externen Mikro-Wechselrichter die Solareingangsleistung um weitere 800 Watt zu
erhöhen. Für maximale Sicherheit - egal ob im eigenen Haus oder in der
gemieteten Stadtwohnung - sorgt neben dem nicht brennbaren LiFePO4-Akku ein
intelligentes Brandschutzsystem mit Echtzeit-Risikoerkennung, Alarmmeldung und
automatischer Brandbekämpfung selbst im ausgeschalteten Zustand. Per App
steuerbar, bietet das System auch ein smartes Energiemanagement mit Hybridladung
und trägt so durch die Integration dynamischer Stromtarife zusätzlich zur
Senkung der Energiekosten auch bei Regenwetter bei. Die Kombination mit
Shelly-Zubehör ermöglicht zudem die gezielte Steuerung des Stromflusses für
einzelne Verbraucher, um den Eigenverbrauchsanteil weiter zu erhöhen.
Jackery Solardachziegel: Leistungsstarke Ästhetik für jedes Dach
Mit seinen XBC-Solardachziegeln zeigt Jackery auf der IFA 2025 eine innovative
Lösung für die nachhaltige Energiegewinnung, die mit nur 0,13 mm dünnen
kristallinen Siliziumsolarzellen Design und Effizienz nahtlos vereint. Die
besonders leistungsfähigen Module setzen mit einem Wirkungsgrad von bis zu 25 %
und 170 Watt Leistung pro Quadratmeter neue Maßstäbe. Das leicht gewölbte
150°-Design der Solardachziegel sorgt für einen optimalen Einstrahlungswinkel
über den gesamten Tagesverlauf hinweg. Dabei lassen sich die Ziegel mit über 90
Prozent der gängigen Montagesysteme kombinieren und fügen sich mit ihren
klassischen Farbvarianten in Obsidian-Schwarz oder Terrakotta harmonisch in
unterschiedliche architektonische Stile ein. Damit wird die Solartechnik zum
gestalterischen Element - unauffällig elegant statt optisch aufgesetzt und
technisch - sowohl auf privaten Wohnhäusern als auch modernen Firmengebäuden und
bei architektonisch anspruchsvollen Projekten.
Pressekontakt:
[Press contact] Jiatong Li ,jiatong@jackery.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161806/6098495
OTS: Jackery Inc.
