    Alles für den Städtetrip nach Wien aus einer Hand

    Wien (ots) - Vom Flughafen in 16 Minuten mit dem City Airport Train Vienna in
    die Wiener Innenstadt reisen und jetzt touristische Zusatzprodukte und
    Airport-Transfer von nur einem Anbieter buchen!

    In 16 Minuten nonstop vom Flughafen Wien in die Wiener Innenstadt reisen, dazu
    gratis Gepäckaufgabe direkt im CAT Terminal Wien Mitte sowie viele weitere
    Vorteile und besonderen Kund:innenservice genießen - das bietet der City Airport
    Train Vienna!

    Die Expressverbindung zwischen dem Wiener City Center und dem Wiener Flughafen
    überzeugt mit zahlreichen Zusatzleistungen wie komfortablen Sitzgelegenheiten,
    gratis WLAN, einem kostenfreien mehrsprachigen Lektüre-Angebot sowie ePapers und
    Steckdosen und gratis Schließfächer für CAT Kund:innen. Persönliche Betreuung im
    Zug und an den beiden Endstellen unterstreicht das Premium-Angebot. Kinder unter
    15 Jahren fahren zudem gratis mit dem CAT.

    Ab sofort vertreibt der City Airport Train Vienna nicht nur Tickets für die
    Reise zwischen Flughafen und Stadtzentrum - auch eine Reihe von touristischen
    Zusatzprodukten können nun bereits am Flughafen oder online gemeinsam mit dem
    CAT-Ticket erworben werden. Dazu gehören die Vienna City Card für 24, 48 und 72
    Stunden sowie 7 Tage , der Vienna Pass als 1, 2, 3, oder 6 Tages Ticket und
    Stadtrundfahrten mit Big Bus . So kann man Airport-Transfer und
    Sightseeing-Pässe bereits vor Reiseantritt von nur einem Anbieter beziehen.

    "Mit diesem neuen Angebot können Wien-Reisende bereits bei der Reiseplanung
    online die Vienna City Card oder den beliebten Vienna PASS mit zahlreichen
    Vergünstigungen gemeinsam mit dem CAT-Ticket erstehen. Oder sie profitieren bei
    ihrer Ankunft am Wiener Flughafen von der umfassenden Beratung durch unsere
    CAT-Mitarbeiter:innen.", so die CAT-Geschäftsführer Michael Forstner und
    Christoph Korherr.

    Bei der Heimreise: bequemer reisen mit dem CAT City Check-In

    Beim CAT City Check-In gibt es die Möglichkeit, das Gepäck bereits im CAT-Foyer
    in Wien Mitte abzugeben. Am Flughafen geht es dann stressfrei nur mit dem
    Handgepäck direkt zum Gate. Der CAT City Check-in wurde vor Kurzem umfassend
    erneuert und für die noch intuitivere Nutzung umgestaltet. Man kann nun vor Ort
    einchecken, die Bordkarten und natürlich auch den Bag tag ausdrucken und das
    Gepäck abgeben, das verlässlich zum Flughafen und in Folge zur Zieldestination
    transportiert wird.

    Die CAT-Fahrzeiten

    05:37 Uhr bis 23:37 Uhr (alle 30 Minuten, 7 Tage die Woche)

    Über den CAT:

    Serviceorientiert, stressfrei und umweltfreundlich: Der City Airport Train
    Vienna (CAT) ist mit 16 Minuten Fahrzeit Wiens schnellste und komfortabelste
    nonstop Verbindung zwischen dem Flughafen und der Innenstadt. Dank
    kundenorientierter Serviceleistungen wie City Check-In, persönlicher Beratung
    durch Train Attendants sowie emissionsfreiem Bahnstrom überzeugt der CAT mit
    Qualität und Nachhaltigkeit. Der CAT steht zu 50,1 Prozent im Eigentum der
    Flughafen Wien AG und gehört zu 49,9 Prozent der ÖBB. Weitere Informationen zum
    City Airport Train Vienna auf http://www.cityairporttrain.com

    Pressekontakt:

    Mag. Julia Kemetner
    Marketing & Corporate Communications
    City Air Terminal Betriebsgesellschaft mbH.
    Postfach 1
    1300 Wien-Flughafen
    Österreich

    Telefon: +43 664 8356744
    julia.kemetner @viennaairport.com (mailto:julia.kemetner@viennaairport.com)

