Alles für den Städtetrip nach Wien aus einer Hand

Die Expressverbindung zwischen dem Wiener City Center und dem Wiener Flughafenüberzeugt mit zahlreichen Zusatzleistungen wie komfortablen Sitzgelegenheiten,gratis WLAN, einem kostenfreien mehrsprachigen Lektüre-Angebot sowie ePapers undSteckdosen und gratis Schließfächer für CAT Kund:innen. Persönliche Betreuung imZug und an den beiden Endstellen unterstreicht das Premium-Angebot. Kinder unter15 Jahren fahren zudem gratis mit dem CAT.Ab sofort vertreibt der City Airport Train Vienna nicht nur Tickets für dieReise zwischen Flughafen und Stadtzentrum - auch eine Reihe von touristischenZusatzprodukten können nun bereits am Flughafen oder online gemeinsam mit demCAT-Ticket erworben werden. Dazu gehören die Vienna City Card für 24, 48 und 72Stunden sowie 7 Tage , der Vienna Pass als 1, 2, 3, oder 6 Tages Ticket undStadtrundfahrten mit Big Bus . So kann man Airport-Transfer undSightseeing-Pässe bereits vor Reiseantritt von nur einem Anbieter beziehen."Mit diesem neuen Angebot können Wien-Reisende bereits bei der Reiseplanungonline die Vienna City Card oder den beliebten Vienna PASS mit zahlreichenVergünstigungen gemeinsam mit dem CAT-Ticket erstehen. Oder sie profitieren beiihrer Ankunft am Wiener Flughafen von der umfassenden Beratung durch unsereCAT-Mitarbeiter:innen.", so die CAT-Geschäftsführer Michael Forstner undChristoph Korherr.Bei der Heimreise: bequemer reisen mit dem CAT City Check-InBeim CAT City Check-In gibt es die Möglichkeit, das Gepäck bereits im CAT-Foyerin Wien Mitte abzugeben. Am Flughafen geht es dann stressfrei nur mit demHandgepäck direkt zum Gate. Der CAT City Check-in wurde vor Kurzem umfassenderneuert und für die noch intuitivere Nutzung umgestaltet. Man kann nun vor Orteinchecken, die Bordkarten und natürlich auch den Bag tag ausdrucken und dasGepäck abgeben, das verlässlich zum Flughafen und in Folge zur Zieldestinationtransportiert wird.Die CAT-Fahrzeiten05:37 Uhr bis 23:37 Uhr (alle 30 Minuten, 7 Tage die Woche)Über den CAT:Serviceorientiert, stressfrei und umweltfreundlich: Der City Airport TrainVienna (CAT) ist mit 16 Minuten Fahrzeit Wiens schnellste und komfortabelstenonstop Verbindung zwischen dem Flughafen und der Innenstadt. Dankkundenorientierter Serviceleistungen wie City Check-In, persönlicher Beratungdurch Train Attendants sowie emissionsfreiem Bahnstrom überzeugt der CAT mitQualität und Nachhaltigkeit. Der CAT steht zu 50,1 Prozent im Eigentum derFlughafen Wien AG und gehört zu 49,9 Prozent der ÖBB. Weitere Informationen zumCity Airport Train Vienna auf http://www.cityairporttrain.com