Alles für den Städtetrip nach Wien aus einer Hand
Wien (ots) - Vom Flughafen in 16 Minuten mit dem City Airport Train Vienna in
die Wiener Innenstadt reisen und jetzt touristische Zusatzprodukte und
Airport-Transfer von nur einem Anbieter buchen!
In 16 Minuten nonstop vom Flughafen Wien in die Wiener Innenstadt reisen, dazu
gratis Gepäckaufgabe direkt im CAT Terminal Wien Mitte sowie viele weitere
Vorteile und besonderen Kund:innenservice genießen - das bietet der City Airport
Train Vienna!
Die Expressverbindung zwischen dem Wiener City Center und dem Wiener Flughafen
überzeugt mit zahlreichen Zusatzleistungen wie komfortablen Sitzgelegenheiten,
gratis WLAN, einem kostenfreien mehrsprachigen Lektüre-Angebot sowie ePapers und
Steckdosen und gratis Schließfächer für CAT Kund:innen. Persönliche Betreuung im
Zug und an den beiden Endstellen unterstreicht das Premium-Angebot. Kinder unter
15 Jahren fahren zudem gratis mit dem CAT.
Ab sofort vertreibt der City Airport Train Vienna nicht nur Tickets für die
Reise zwischen Flughafen und Stadtzentrum - auch eine Reihe von touristischen
Zusatzprodukten können nun bereits am Flughafen oder online gemeinsam mit dem
CAT-Ticket erworben werden. Dazu gehören die Vienna City Card für 24, 48 und 72
Stunden sowie 7 Tage , der Vienna Pass als 1, 2, 3, oder 6 Tages Ticket und
Stadtrundfahrten mit Big Bus . So kann man Airport-Transfer und
Sightseeing-Pässe bereits vor Reiseantritt von nur einem Anbieter beziehen.
"Mit diesem neuen Angebot können Wien-Reisende bereits bei der Reiseplanung
online die Vienna City Card oder den beliebten Vienna PASS mit zahlreichen
Vergünstigungen gemeinsam mit dem CAT-Ticket erstehen. Oder sie profitieren bei
ihrer Ankunft am Wiener Flughafen von der umfassenden Beratung durch unsere
CAT-Mitarbeiter:innen.", so die CAT-Geschäftsführer Michael Forstner und
Christoph Korherr.
Bei der Heimreise: bequemer reisen mit dem CAT City Check-In
Beim CAT City Check-In gibt es die Möglichkeit, das Gepäck bereits im CAT-Foyer
in Wien Mitte abzugeben. Am Flughafen geht es dann stressfrei nur mit dem
Handgepäck direkt zum Gate. Der CAT City Check-in wurde vor Kurzem umfassend
erneuert und für die noch intuitivere Nutzung umgestaltet. Man kann nun vor Ort
einchecken, die Bordkarten und natürlich auch den Bag tag ausdrucken und das
Gepäck abgeben, das verlässlich zum Flughafen und in Folge zur Zieldestination
transportiert wird.
Die CAT-Fahrzeiten
05:37 Uhr bis 23:37 Uhr (alle 30 Minuten, 7 Tage die Woche)
Über den CAT:
Serviceorientiert, stressfrei und umweltfreundlich: Der City Airport Train
Vienna (CAT) ist mit 16 Minuten Fahrzeit Wiens schnellste und komfortabelste
nonstop Verbindung zwischen dem Flughafen und der Innenstadt. Dank
kundenorientierter Serviceleistungen wie City Check-In, persönlicher Beratung
durch Train Attendants sowie emissionsfreiem Bahnstrom überzeugt der CAT mit
Qualität und Nachhaltigkeit. Der CAT steht zu 50,1 Prozent im Eigentum der
Flughafen Wien AG und gehört zu 49,9 Prozent der ÖBB. Weitere Informationen zum
City Airport Train Vienna auf http://www.cityairporttrain.com
Pressekontakt:
Mag. Julia Kemetner
Marketing & Corporate Communications
City Air Terminal Betriebsgesellschaft mbH.
Postfach 1
1300 Wien-Flughafen
Österreich
Telefon: +43 664 8356744
julia.kemetner @viennaairport.com (mailto:julia.kemetner@viennaairport.com)
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180567/6098496
OTS: City Airport Train (CAT)/City Air Terminal Betriebs GmbH
