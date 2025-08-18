BRP erweitert mit der Einführung des brandneuen Can-Am Outlander Electric 2026 sein globales Angebot an elektrischen Powersportfahrzeugen

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - Mit der Präsentation des brandneuen Can-Am

Outlander Electric 2026, einem All-Terrain-Vehicle (ATV), das auf Leistung,

Langlebigkeit und eine flüsterleise Fahrt ausgelegt ist, treibt BRP Inc.

(TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) seine Mission zur Elektrifizierung des Powersports voran.

Diese neueste Innovation unterstreicht das langfristige Engagement von BRP,

durch speziell entwickelte Elektromodelle, die den gleichen Fahrspaß wie

Verbrennungsmotoren bieten, aber ein ganz anderes, nicht weniger aufregendes

Fahrgefühl vermitteln, das Fahrerlebnis neu zu definieren.



Das Produktangebot von BRP im Bereich Elektromobilität umfasst nun die

Motorräder Can-Am Pulse und Origin, vier Elektro-Motorschlitten der Marken

Ski-Doo und Lynx, das Rotax E10 Rennsport-Powerpack für Karts und den Can-Am

Outlander Electric, die alle auf die Bedürfnisse bestimmter Fahrer und

Einsatzbereiche zugeschnitten sind.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nasdaq Stock Market Inc! Long 85,21€ 0,86 × 9,40 Zum Produkt Short 104,42€ 0,87 × 9,33 Zum Produkt