    BRP erweitert mit der Einführung des brandneuen Can-Am Outlander Electric 2026 sein globales Angebot an elektrischen Powersportfahrzeugen

    Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - Mit der Präsentation des brandneuen Can-Am
    Outlander Electric 2026, einem All-Terrain-Vehicle (ATV), das auf Leistung,
    Langlebigkeit und eine flüsterleise Fahrt ausgelegt ist, treibt BRP Inc.
    (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) seine Mission zur Elektrifizierung des Powersports voran.
    Diese neueste Innovation unterstreicht das langfristige Engagement von BRP,
    durch speziell entwickelte Elektromodelle, die den gleichen Fahrspaß wie
    Verbrennungsmotoren bieten, aber ein ganz anderes, nicht weniger aufregendes
    Fahrgefühl vermitteln, das Fahrerlebnis neu zu definieren.

    Das Produktangebot von BRP im Bereich Elektromobilität umfasst nun die
    Motorräder Can-Am Pulse und Origin, vier Elektro-Motorschlitten der Marken
    Ski-Doo und Lynx, das Rotax E10 Rennsport-Powerpack für Karts und den Can-Am
    Outlander Electric, die alle auf die Bedürfnisse bestimmter Fahrer und
    Einsatzbereiche zugeschnitten sind.

    "Bei BRP verfolgen wir in puncto Elektrifizierung ein bewusstes und
    strategisches Konzept - wir elektrifizieren dort, wo es wirtschaftlich sinnvoll
    ist und einen echten Mehrwert für unsere Kunden bietet", so José Boisjoli,
    Präsident und CEO von BRP. "Der Outlander Electric ist ein leistungsstarkes,
    leises und wandlungsfähiges ATV, das unser Engagement für Innovation und
    Nachhaltigkeit widerspiegelt. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt auf
    unserem Weg, eine Führungsrolle in der technologischen Entwicklung zu übernehmen
    und unser Angebot durch völlig neue Erfahrungen zu bereichern, die mit unserer
    eigenen Technologie elektrifiziert sind."

    Eine flüsterleise Evolution: der brandneue Can-Am Outlander Electric 2026 Der
    Can-Am Outlander Electric 2026 definiert die Begriffe Gebrauchstauglichkeit und
    Abenteuer für Landwirte, Viehzüchter und Outdoor-Enthusiasten neu. Angetrieben
    vom gleichen hauseigenen, modularen Rotax E-Power-Antriebspaket wie die
    elektrischen Motorräder und Schneemobile von BRP, liefert dieses neue Modell 47
    PS und ein Drehmoment von 72 Nm bei einer Reichweite von bis zu 80 km unter
    optimalen Bedingungen. Er überzeugt durch sofortige Gasannahme, wählbare
    Fahrmodi - Normal, Sport, Arbeit - und lässt sich mit einem Level-2-Ladegerät in
    nur 50 Minuten von 20 auf 80 % aufladen.

    Was ihn auszeichnet, ist sein flüsterleiser Betrieb. Ausgestattet mit
    Elektroantrieb, geräuschreduzierenden XPS Recon Force Reifen, optimierter
    Aufhängung und einem geräuscharmen Kühlsystem ermöglicht er ein sanftes
    Fahrerlebnis, das perfekte Voraussetzungen dafür bietet, den Kontakt zu Land und
    Natur zu genießen, ohne diese zu stören. All dies bei unverändertem Can-Am
