BRP erweitert mit der Einführung des brandneuen Can-Am Outlander Electric 2026 sein globales Angebot an elektrischen Powersportfahrzeugen
Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - Mit der Präsentation des brandneuen Can-Am
Outlander Electric 2026, einem All-Terrain-Vehicle (ATV), das auf Leistung,
Langlebigkeit und eine flüsterleise Fahrt ausgelegt ist, treibt BRP Inc.
(TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) seine Mission zur Elektrifizierung des Powersports voran.
Diese neueste Innovation unterstreicht das langfristige Engagement von BRP,
durch speziell entwickelte Elektromodelle, die den gleichen Fahrspaß wie
Verbrennungsmotoren bieten, aber ein ganz anderes, nicht weniger aufregendes
Fahrgefühl vermitteln, das Fahrerlebnis neu zu definieren.
Das Produktangebot von BRP im Bereich Elektromobilität umfasst nun die
Motorräder Can-Am Pulse und Origin, vier Elektro-Motorschlitten der Marken
Ski-Doo und Lynx, das Rotax E10 Rennsport-Powerpack für Karts und den Can-Am
Outlander Electric, die alle auf die Bedürfnisse bestimmter Fahrer und
Einsatzbereiche zugeschnitten sind.
"Bei BRP verfolgen wir in puncto Elektrifizierung ein bewusstes und
strategisches Konzept - wir elektrifizieren dort, wo es wirtschaftlich sinnvoll
ist und einen echten Mehrwert für unsere Kunden bietet", so José Boisjoli,
Präsident und CEO von BRP. "Der Outlander Electric ist ein leistungsstarkes,
leises und wandlungsfähiges ATV, das unser Engagement für Innovation und
Nachhaltigkeit widerspiegelt. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt auf
unserem Weg, eine Führungsrolle in der technologischen Entwicklung zu übernehmen
und unser Angebot durch völlig neue Erfahrungen zu bereichern, die mit unserer
eigenen Technologie elektrifiziert sind."
Eine flüsterleise Evolution: der brandneue Can-Am Outlander Electric 2026 Der
Can-Am Outlander Electric 2026 definiert die Begriffe Gebrauchstauglichkeit und
Abenteuer für Landwirte, Viehzüchter und Outdoor-Enthusiasten neu. Angetrieben
vom gleichen hauseigenen, modularen Rotax E-Power-Antriebspaket wie die
elektrischen Motorräder und Schneemobile von BRP, liefert dieses neue Modell 47
PS und ein Drehmoment von 72 Nm bei einer Reichweite von bis zu 80 km unter
optimalen Bedingungen. Er überzeugt durch sofortige Gasannahme, wählbare
Fahrmodi - Normal, Sport, Arbeit - und lässt sich mit einem Level-2-Ladegerät in
nur 50 Minuten von 20 auf 80 % aufladen.
Was ihn auszeichnet, ist sein flüsterleiser Betrieb. Ausgestattet mit
Elektroantrieb, geräuschreduzierenden XPS Recon Force Reifen, optimierter
Aufhängung und einem geräuscharmen Kühlsystem ermöglicht er ein sanftes
Fahrerlebnis, das perfekte Voraussetzungen dafür bietet, den Kontakt zu Land und
Natur zu genießen, ohne diese zu stören. All dies bei unverändertem Can-Am
