    Smarte Rechtssicherheit

    eRecht24 erweitert Premium-Angebot

    Berlin (ots) - eRecht24 , Deutschlands führende Plattform für rechtssichere
    Websites, präsentiert umfassende Neuerungen für Premium-Mitglieder. Im Zentrum
    steht der neue digitale Vertragsabschluss : Verträge können online zwischen zwei
    Parteien geschlossen und rechtssicher mit einer digitalen Signatur versehen
    werden. AGB lassen sich direkt integrieren, ergänzt um Funktionen wie
    Upload-Möglichkeit, Kommentarfeld, Zeitstempel und automatische
    Benachrichtigungen.

    Der Projekt-Manager wurde erweitert und ermöglicht nun die zentrale Verwaltung
    aller Rechtstexte - von Datenschutz und Impressum über Barrierefreiheit, KI und
    Social Media bis hin zu Cookie Consent. Für Letzteres steht nun der Anbieter
    CCM19 (https://www.ccm19.de/) zur Verfügung.

    Das Angebot umfasst zudem neue Premium-Generatoren , Praxis-Guides , Videos und
    Checklisten zu aktuellen Rechtsthemen. Ein überarbeitetes Premium-Dashboard
    bietet mehr Benutzerfreundlichkeit und schnellen Zugriff auf alle Tools.

    Auch die Datenschutz-Management-Software wurde optimiert, um Datenschutzprozesse
    in Unternehmen noch effizienter zu gestalten.

    Alle Lösungen stehen Premium-Mitgliedern exklusiv im eRecht24-Account zur
    Verfügung - rechtssicher, praxisnah und einfach in der Anwendung.

    Zu eRecht24 Premium : https://www.e-recht24.de/mitglieder/
    (https://www.e-recht24.de/e24link/3uv31)

    Pressekontakt:

    Christiane Pirlich
    +49 175 7775998
    mailto:pirlich@e-recht24.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114014/6098505
    OTS: eRecht24 GmbH & Co. KG




