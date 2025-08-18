eRecht24 erweitert Premium-Angebot

Berlin (ots) - eRecht24 , Deutschlands führende Plattform für rechtssichere

Websites, präsentiert umfassende Neuerungen für Premium-Mitglieder. Im Zentrum

steht der neue digitale Vertragsabschluss : Verträge können online zwischen zwei

Parteien geschlossen und rechtssicher mit einer digitalen Signatur versehen

werden. AGB lassen sich direkt integrieren, ergänzt um Funktionen wie

Upload-Möglichkeit, Kommentarfeld, Zeitstempel und automatische

Benachrichtigungen.



Der Projekt-Manager wurde erweitert und ermöglicht nun die zentrale Verwaltung

aller Rechtstexte - von Datenschutz und Impressum über Barrierefreiheit, KI und

Social Media bis hin zu Cookie Consent. Für Letzteres steht nun der Anbieter

CCM19 (https://www.ccm19.de/) zur Verfügung.





Das Angebot umfasst zudem neue Premium-Generatoren , Praxis-Guides , Videos und

Checklisten zu aktuellen Rechtsthemen. Ein überarbeitetes Premium-Dashboard

bietet mehr Benutzerfreundlichkeit und schnellen Zugriff auf alle Tools.



Auch die Datenschutz-Management-Software wurde optimiert, um Datenschutzprozesse

in Unternehmen noch effizienter zu gestalten.



Alle Lösungen stehen Premium-Mitgliedern exklusiv im eRecht24-Account zur

Verfügung - rechtssicher, praxisnah und einfach in der Anwendung.



Zu eRecht24 Premium : https://www.e-recht24.de/mitglieder/

(https://www.e-recht24.de/e24link/3uv31)



