Smarte Rechtssicherheit
eRecht24 erweitert Premium-Angebot
Berlin (ots) - eRecht24 , Deutschlands führende Plattform für rechtssichere
Websites, präsentiert umfassende Neuerungen für Premium-Mitglieder. Im Zentrum
steht der neue digitale Vertragsabschluss : Verträge können online zwischen zwei
Parteien geschlossen und rechtssicher mit einer digitalen Signatur versehen
werden. AGB lassen sich direkt integrieren, ergänzt um Funktionen wie
Upload-Möglichkeit, Kommentarfeld, Zeitstempel und automatische
Benachrichtigungen.
Der Projekt-Manager wurde erweitert und ermöglicht nun die zentrale Verwaltung
aller Rechtstexte - von Datenschutz und Impressum über Barrierefreiheit, KI und
Social Media bis hin zu Cookie Consent. Für Letzteres steht nun der Anbieter
CCM19 (https://www.ccm19.de/) zur Verfügung.
Websites, präsentiert umfassende Neuerungen für Premium-Mitglieder. Im Zentrum
steht der neue digitale Vertragsabschluss : Verträge können online zwischen zwei
Parteien geschlossen und rechtssicher mit einer digitalen Signatur versehen
werden. AGB lassen sich direkt integrieren, ergänzt um Funktionen wie
Upload-Möglichkeit, Kommentarfeld, Zeitstempel und automatische
Benachrichtigungen.
Der Projekt-Manager wurde erweitert und ermöglicht nun die zentrale Verwaltung
aller Rechtstexte - von Datenschutz und Impressum über Barrierefreiheit, KI und
Social Media bis hin zu Cookie Consent. Für Letzteres steht nun der Anbieter
CCM19 (https://www.ccm19.de/) zur Verfügung.
Das Angebot umfasst zudem neue Premium-Generatoren , Praxis-Guides , Videos und
Checklisten zu aktuellen Rechtsthemen. Ein überarbeitetes Premium-Dashboard
bietet mehr Benutzerfreundlichkeit und schnellen Zugriff auf alle Tools.
Auch die Datenschutz-Management-Software wurde optimiert, um Datenschutzprozesse
in Unternehmen noch effizienter zu gestalten.
Alle Lösungen stehen Premium-Mitgliedern exklusiv im eRecht24-Account zur
Verfügung - rechtssicher, praxisnah und einfach in der Anwendung.
Zu eRecht24 Premium : https://www.e-recht24.de/mitglieder/
(https://www.e-recht24.de/e24link/3uv31)
Pressekontakt:
Christiane Pirlich
+49 175 7775998
mailto:pirlich@e-recht24.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114014/6098505
OTS: eRecht24 GmbH & Co. KG
Checklisten zu aktuellen Rechtsthemen. Ein überarbeitetes Premium-Dashboard
bietet mehr Benutzerfreundlichkeit und schnellen Zugriff auf alle Tools.
Auch die Datenschutz-Management-Software wurde optimiert, um Datenschutzprozesse
in Unternehmen noch effizienter zu gestalten.
Alle Lösungen stehen Premium-Mitgliedern exklusiv im eRecht24-Account zur
Verfügung - rechtssicher, praxisnah und einfach in der Anwendung.
Zu eRecht24 Premium : https://www.e-recht24.de/mitglieder/
(https://www.e-recht24.de/e24link/3uv31)
Pressekontakt:
Christiane Pirlich
+49 175 7775998
mailto:pirlich@e-recht24.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114014/6098505
OTS: eRecht24 GmbH & Co. KG
Autor folgen