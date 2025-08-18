Wie smarte Systeme den Vertrieb transformieren (FOTO)

Hameln (ots) - Viele Vertriebsunternehmen kämpfen mit unübersichtlichenAbläufen, Zeitfressern im Alltag und einer IT-Landschaft, die nicht zumGeschäftsmodell passt. Ali Türüt und Patrick Grabowski von der United PromotionGmbH setzen genau hier an: mit smarten digitalen Lösungen, automatisiertenWorkflows und individuell konfigurierten CRM-Systemen. Wie sich bestehendeProzesse effizient digitalisieren lassen, welche Systeme sich im Vertriebsalltagwirklich bewähren und wie die Umstellung ohne großen Mehraufwand gelingt,erfahren Sie in diesem Artikel.Vertriebsteams haben ein klares Ziel: Kunden gewinnen, Projekte umsetzen, Umsatzsteigern. Doch in der Praxis sieht das oft anders aus. Statt Verkaufsgesprächendominieren Routinetätigkeiten, unverbundene Tools und ineffiziente Abläufe denAlltag. Excel-Tabellen, doppelte Datenpflege, unklare Zuständigkeiten - all daskostet nicht nur Zeit, sondern auch Motivation und Wachstumspotenzial. DieFolge: Vertriebsmitarbeiter sind überlastet, Prozesse laufen schleppend, undwichtige Chancen gehen verloren. Hinter den äußeren Herausforderungen steckt oftFrust: das Gefühl, trotz harter Arbeit nicht voranzukommen, ständig nachzuhakenoder unnötige Schleifen zu drehen. Je länger diese Strukturen bestehen bleiben,desto schwieriger wird nachhaltiges Wachstum. "Viele Unternehmen merken erstspät, wie viel Potenzial in ihren Abläufen verloren geht", warnt PatrickGrabowski."Was Unternehmen wirklich brauchen, ist kein weiteres Tool, sondern eine Lösung,die zu ihren Prozessen passt", erklärt Ali Türüt, Mitgründer undVertriebsstratege. Gemeinsam mit Patrick Grabowski hat er die United PromotionGmbH aufgebaut - ein Unternehmen, das sich auf passgenaueDigitalisierungslösungen für Vertrieb und Marketing spezialisiert hat. Diebeiden Experten bringen jahrelange Erfahrung aus Sales, Marketing undProzessdesign mit. Ihr Ansatz: Bestehende Abläufe analysieren, Potenzialeerkennen und automatisieren, mithilfe smarter Tools wie HubSpot, Make, Zapieroder KI-basierter Dashboards. Dabei steht nicht nur die technische Umsetzung imVordergrund, sondern die konkrete Entlastung im Arbeitsalltag. "Wir denkenProzesse neu und gestalten Zukunft - mit Struktur, Klarheit und Workflows, diewirklich funktionieren", so Ali Türüt. Ziel ist es, operative Komplexität zureduzieren und mehr Raum für strategisches Wachstum zu schaffen.Maßgeschneiderte Automatisierung statt Software von der StangeDas Prinzip dahinter ist klar: Wiederkehrende Prozesse werden standardisiert,intelligent vernetzt und konsequent automatisiert. Überall dort, wo Aufgabenregelmäßig auftreten - etwa bei der Lead-Generierung, Angebotsabwicklung,