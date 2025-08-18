Ali Türüt & Patrick Grabowski von der United Promotion GmbH
Wie smarte Systeme den Vertrieb transformieren (FOTO)
Hameln (ots) - Viele Vertriebsunternehmen kämpfen mit unübersichtlichen
Abläufen, Zeitfressern im Alltag und einer IT-Landschaft, die nicht zum
Geschäftsmodell passt. Ali Türüt und Patrick Grabowski von der United Promotion
GmbH setzen genau hier an: mit smarten digitalen Lösungen, automatisierten
Workflows und individuell konfigurierten CRM-Systemen. Wie sich bestehende
Prozesse effizient digitalisieren lassen, welche Systeme sich im Vertriebsalltag
wirklich bewähren und wie die Umstellung ohne großen Mehraufwand gelingt,
erfahren Sie in diesem Artikel.
Vertriebsteams haben ein klares Ziel: Kunden gewinnen, Projekte umsetzen, Umsatz
steigern. Doch in der Praxis sieht das oft anders aus. Statt Verkaufsgesprächen
dominieren Routinetätigkeiten, unverbundene Tools und ineffiziente Abläufe den
Alltag. Excel-Tabellen, doppelte Datenpflege, unklare Zuständigkeiten - all das
kostet nicht nur Zeit, sondern auch Motivation und Wachstumspotenzial. Die
Folge: Vertriebsmitarbeiter sind überlastet, Prozesse laufen schleppend, und
wichtige Chancen gehen verloren. Hinter den äußeren Herausforderungen steckt oft
Frust: das Gefühl, trotz harter Arbeit nicht voranzukommen, ständig nachzuhaken
oder unnötige Schleifen zu drehen. Je länger diese Strukturen bestehen bleiben,
desto schwieriger wird nachhaltiges Wachstum. "Viele Unternehmen merken erst
spät, wie viel Potenzial in ihren Abläufen verloren geht", warnt Patrick
Grabowski.
"Was Unternehmen wirklich brauchen, ist kein weiteres Tool, sondern eine Lösung,
die zu ihren Prozessen passt", erklärt Ali Türüt, Mitgründer und
Vertriebsstratege. Gemeinsam mit Patrick Grabowski hat er die United Promotion
GmbH aufgebaut - ein Unternehmen, das sich auf passgenaue
Digitalisierungslösungen für Vertrieb und Marketing spezialisiert hat. Die
beiden Experten bringen jahrelange Erfahrung aus Sales, Marketing und
Prozessdesign mit. Ihr Ansatz: Bestehende Abläufe analysieren, Potenziale
erkennen und automatisieren, mithilfe smarter Tools wie HubSpot, Make, Zapier
oder KI-basierter Dashboards. Dabei steht nicht nur die technische Umsetzung im
Vordergrund, sondern die konkrete Entlastung im Arbeitsalltag. "Wir denken
Prozesse neu und gestalten Zukunft - mit Struktur, Klarheit und Workflows, die
wirklich funktionieren", so Ali Türüt. Ziel ist es, operative Komplexität zu
reduzieren und mehr Raum für strategisches Wachstum zu schaffen.
Maßgeschneiderte Automatisierung statt Software von der Stange
Das Prinzip dahinter ist klar: Wiederkehrende Prozesse werden standardisiert,
intelligent vernetzt und konsequent automatisiert. Überall dort, wo Aufgaben
regelmäßig auftreten - etwa bei der Lead-Generierung, Angebotsabwicklung,
