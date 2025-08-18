    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHubSpot AktievorwärtsNachrichten zu HubSpot

    Ali Türüt & Patrick Grabowski von der United Promotion GmbH

    Wie smarte Systeme den Vertrieb transformieren (FOTO)

    Hameln (ots) - Viele Vertriebsunternehmen kämpfen mit unübersichtlichen
    Abläufen, Zeitfressern im Alltag und einer IT-Landschaft, die nicht zum
    Geschäftsmodell passt. Ali Türüt und Patrick Grabowski von der United Promotion
    GmbH setzen genau hier an: mit smarten digitalen Lösungen, automatisierten
    Workflows und individuell konfigurierten CRM-Systemen. Wie sich bestehende
    Prozesse effizient digitalisieren lassen, welche Systeme sich im Vertriebsalltag
    wirklich bewähren und wie die Umstellung ohne großen Mehraufwand gelingt,
    erfahren Sie in diesem Artikel.

    Vertriebsteams haben ein klares Ziel: Kunden gewinnen, Projekte umsetzen, Umsatz
    steigern. Doch in der Praxis sieht das oft anders aus. Statt Verkaufsgesprächen
    dominieren Routinetätigkeiten, unverbundene Tools und ineffiziente Abläufe den
    Alltag. Excel-Tabellen, doppelte Datenpflege, unklare Zuständigkeiten - all das
    kostet nicht nur Zeit, sondern auch Motivation und Wachstumspotenzial. Die
    Folge: Vertriebsmitarbeiter sind überlastet, Prozesse laufen schleppend, und
    wichtige Chancen gehen verloren. Hinter den äußeren Herausforderungen steckt oft
    Frust: das Gefühl, trotz harter Arbeit nicht voranzukommen, ständig nachzuhaken
    oder unnötige Schleifen zu drehen. Je länger diese Strukturen bestehen bleiben,
    desto schwieriger wird nachhaltiges Wachstum. "Viele Unternehmen merken erst
    spät, wie viel Potenzial in ihren Abläufen verloren geht", warnt Patrick
    Grabowski.

    "Was Unternehmen wirklich brauchen, ist kein weiteres Tool, sondern eine Lösung,
    die zu ihren Prozessen passt", erklärt Ali Türüt, Mitgründer und
    Vertriebsstratege. Gemeinsam mit Patrick Grabowski hat er die United Promotion
    GmbH aufgebaut - ein Unternehmen, das sich auf passgenaue
    Digitalisierungslösungen für Vertrieb und Marketing spezialisiert hat. Die
    beiden Experten bringen jahrelange Erfahrung aus Sales, Marketing und
    Prozessdesign mit. Ihr Ansatz: Bestehende Abläufe analysieren, Potenziale
    erkennen und automatisieren, mithilfe smarter Tools wie HubSpot, Make, Zapier
    oder KI-basierter Dashboards. Dabei steht nicht nur die technische Umsetzung im
    Vordergrund, sondern die konkrete Entlastung im Arbeitsalltag. "Wir denken
    Prozesse neu und gestalten Zukunft - mit Struktur, Klarheit und Workflows, die
    wirklich funktionieren", so Ali Türüt. Ziel ist es, operative Komplexität zu
    reduzieren und mehr Raum für strategisches Wachstum zu schaffen.

    Maßgeschneiderte Automatisierung statt Software von der Stange

    Das Prinzip dahinter ist klar: Wiederkehrende Prozesse werden standardisiert,
    intelligent vernetzt und konsequent automatisiert. Überall dort, wo Aufgaben
    regelmäßig auftreten - etwa bei der Lead-Generierung, Angebotsabwicklung,
