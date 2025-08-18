JPMorgan hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 72 Euro - 'Underweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 120,2 auf Tradegate (18. August 2025, 11:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um -7,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 21,11 Mrd..

Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 170,00EUR was eine Bandbreite von -41,72 %/+41,55 % bedeutet.