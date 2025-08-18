    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHapag-Lloyd AktievorwärtsNachrichten zu Hapag-Lloyd

    ANALYSE-FLASH

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 72 Euro - 'Underweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Kursziel für Hapag-Lloyd auf 72 Euro.
    • Einstufung bleibt "Underweight" trotz Kurszielanpassung.
    • Ebitda verfehlt Konsens, Kosten seit 2019 gestiegen.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 72 Euro - 'Underweight'
    Foto: Marcus Brandt - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 70 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) der Reederei habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Alexia Dogani in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf den unlängst veröffentlichten Quartalsbericht. Sie hob zwar wegen der kurzfristig robusten Frachtraten ihre Jahresschätzungen an, blieb für 2026 und 2027 aber bei ihren unter den Markterwartungen liegenden Prognosen. Nun stünden die seit 2019 deutlich gestiegenen Kosten im Fokus./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 16:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:15 / BST

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hapag-Lloyd!
    Long
    113,45€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    127,07€
    Basispreis
    0,85
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Hapag-Lloyd

    -0,08 %
    -7,23 %
    -7,15 %
    -27,51 %
    -17,67 %
    -59,69 %
    +115,92 %
    +341,48 %
    ISIN:DE000HLAG475WKN:HLAG47

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 120,2 auf Tradegate (18. August 2025, 11:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um -7,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 21,11 Mrd..

    Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 170,00EUR was eine Bandbreite von -41,72 %/+41,55 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 72 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Hapag-Lloyd - HLAG47 - DE000HLAG475

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hapag-Lloyd. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 72 Euro - 'Underweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 70 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) der Reederei habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Alexia Dogani in einem am …