Wacker Neuson Aktie - Kann der Ausbruch gelingen?

Verflogen ist einstweilen die Feierlaune bei der Aktie von Wacker Neuson. Seit Jahresende 2024 hatte sich das Papier im Kurs rund verdoppelt, da tut Konsolidierung natürlich gut, aber auch die Euphorie nach Regierungswechsel und Milliardenpaketen für Infrastrukturmaßnahmen hat merklich abgekühlt. Charttechnisch ergibt das eine spannende Situation. Wie es mit der Aktie weitergeht. Weiterlesen