    Plusvisionen-Analyse

    Wacker Neuson Aktie - Kann der Ausbruch gelingen?

    Spannende Chart-Situation bei der Aktie von Wacker Neuson.

    Verflogen ist einstweilen die Feierlaune bei der Aktie von Wacker Neuson. Seit Jahresende 2024 hatte sich das Papier im Kurs rund verdoppelt, da tut Konsolidierung natürlich gut, aber auch die Euphorie nach Regierungswechsel und Milliardenpaketen für Infrastrukturmaßnahmen hat merklich abgekühlt. Charttechnisch ergibt das eine spannende Situation. Wie es mit der Aktie weitergeht. Weiterlesen

    Thomas Schumm
    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
    Mehr anzeigen
    Verfasst von Thomas Schumm
