    Kfz-Gewerbe warnt

    Eigenzulassungen täuschen über E-Auto-Flaute hinweg (FOTO)

    Bonn/Berlin (ots) - Die Zahl der Neuzulassungen von batterieelektrischen
    Fahrzeugen (BEV) steigt laut den amtlichen Zulassungsstatistiken seit
    Jahresbeginn kontinuierlich - doch die Stimmung im Kfz-Gewerbe trübt sich weiter
    ein: Laut der aktuellen Halbjahresumfrage (https://www.kfzgewerbe.de/kfz-gewerbe
    -warnt-eigenzulassungen-taeuschen-ueber-e-auto-flaute-hinweg) des
    Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) bewerten Autohäuser und
    Kfz-Betriebe ihre Geschäftslage, Umsatzaussichten und die Auftragslage für
    E-Fahrzeuge mit wachsender Zurückhaltung: Denn seit zwei Jahren schrumpft die
    Nachfrage bei Privaten und die gewerblichen Zulassungen stagnieren. Einzig die
    Eigenzulassungen der Hersteller und Händler stimulieren die Zulassungsstatistik,
    ohne echte Wertschöpfung im Automobilmarkt.

    "Die Geschäftssituation vieler Autohäuser und Kfz-Betriebe ist deutlich
    angespannter, als es die offizielle Zulassungsstatistik vermuten lässt. Die
    wachsende Zahl an BEV-Neuzulassungen täuscht über die Realität im Handel
    hinweg", erklärt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn
    (https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vorstand/thomas-peckruhn-praesident) .
    "Was statistisch als Erfolg erscheint, ist in der Realität häufig das Ergebnis
    von Eigenzulassungen durch Hersteller und Händler, Flottengeschäften oder
    taktischen Maßnahmen - nicht aber von echten Kundennachfragen im Handel."

    ZDK-Umfrage kontrastiert KBA-Zahlen

    Laut ZDK-Konjunkturumfrage haben die Bestellungen von BEV und Plug-in-Hybriden
    seit Jahresbeginn sowohl im Privat- als auch im Flottenbereich trotz steigender
    Erstzulassungen an Dynamik verloren. Die Zulassungsstruktur des KBA zeigt, dass
    die BEV-Wachstumsraten überzeichnet sind: Im ersten Halbjahr 2025 haben sich die
    Eigenzulassungen batterieelektrischer Autos durch Hersteller und Handel im
    Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2023 mehr als verdoppelt - auf 65.401
    Fahrzeuge. Allein die Eigenzulassungen der Hersteller haben sich in zwei Jahren
    vervierfacht. Gleichzeitig ging die Zahl privater BEV-Neuzulassungen um 9 % auf
    82.294 Fahrzeuge zurück. Auch bei Hinzunahme der jüngst vom KBA veröffentlichten
    Julizahlen ändert sich dieses Bild kaum. Ein Vergleich der kumulierten
    Zulassungen von Januar bis Juli der Jahre 2023 und 2025 zeigt, dass die
    gewerblichen Zulassungen von rein batterieelektrischen Fahrzeugen um 0,8 %
    geschrumpft sind, wenn die Eigenzulassungen der Hersteller und Händler
    herausgerechnet werden. Die privaten Neuzulassungen im gleichen Zeitraum liegen
    um 4,8 % hinter 2023 zurück.

    "Das ist ein klares Warnsignal. Die Politik nimmt diese Absatzkrise nicht wahr,
