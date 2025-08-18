Kfz-Gewerbe warnt
Eigenzulassungen täuschen über E-Auto-Flaute hinweg (FOTO)
Bonn/Berlin (ots) - Die Zahl der Neuzulassungen von batterieelektrischen
Fahrzeugen (BEV) steigt laut den amtlichen Zulassungsstatistiken seit
Jahresbeginn kontinuierlich - doch die Stimmung im Kfz-Gewerbe trübt sich weiter
ein: Laut der aktuellen Halbjahresumfrage (https://www.kfzgewerbe.de/kfz-gewerbe
-warnt-eigenzulassungen-taeuschen-ueber-e-auto-flaute-hinweg) des
Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) bewerten Autohäuser und
Kfz-Betriebe ihre Geschäftslage, Umsatzaussichten und die Auftragslage für
E-Fahrzeuge mit wachsender Zurückhaltung: Denn seit zwei Jahren schrumpft die
Nachfrage bei Privaten und die gewerblichen Zulassungen stagnieren. Einzig die
Eigenzulassungen der Hersteller und Händler stimulieren die Zulassungsstatistik,
ohne echte Wertschöpfung im Automobilmarkt.
"Die Geschäftssituation vieler Autohäuser und Kfz-Betriebe ist deutlich
angespannter, als es die offizielle Zulassungsstatistik vermuten lässt. Die
wachsende Zahl an BEV-Neuzulassungen täuscht über die Realität im Handel
hinweg", erklärt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn
(https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vorstand/thomas-peckruhn-praesident) .
"Was statistisch als Erfolg erscheint, ist in der Realität häufig das Ergebnis
von Eigenzulassungen durch Hersteller und Händler, Flottengeschäften oder
taktischen Maßnahmen - nicht aber von echten Kundennachfragen im Handel."
ZDK-Umfrage kontrastiert KBA-Zahlen
Laut ZDK-Konjunkturumfrage haben die Bestellungen von BEV und Plug-in-Hybriden
seit Jahresbeginn sowohl im Privat- als auch im Flottenbereich trotz steigender
Erstzulassungen an Dynamik verloren. Die Zulassungsstruktur des KBA zeigt, dass
die BEV-Wachstumsraten überzeichnet sind: Im ersten Halbjahr 2025 haben sich die
Eigenzulassungen batterieelektrischer Autos durch Hersteller und Handel im
Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2023 mehr als verdoppelt - auf 65.401
Fahrzeuge. Allein die Eigenzulassungen der Hersteller haben sich in zwei Jahren
vervierfacht. Gleichzeitig ging die Zahl privater BEV-Neuzulassungen um 9 % auf
82.294 Fahrzeuge zurück. Auch bei Hinzunahme der jüngst vom KBA veröffentlichten
Julizahlen ändert sich dieses Bild kaum. Ein Vergleich der kumulierten
Zulassungen von Januar bis Juli der Jahre 2023 und 2025 zeigt, dass die
gewerblichen Zulassungen von rein batterieelektrischen Fahrzeugen um 0,8 %
geschrumpft sind, wenn die Eigenzulassungen der Hersteller und Händler
herausgerechnet werden. Die privaten Neuzulassungen im gleichen Zeitraum liegen
um 4,8 % hinter 2023 zurück.
"Das ist ein klares Warnsignal. Die Politik nimmt diese Absatzkrise nicht wahr,
