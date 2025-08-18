Eigenzulassungen täuschen über E-Auto-Flaute hinweg (FOTO)

Bonn/Berlin (ots) - Die Zahl der Neuzulassungen von batterieelektrischenFahrzeugen (BEV) steigt laut den amtlichen Zulassungsstatistiken seitJahresbeginn kontinuierlich - doch die Stimmung im Kfz-Gewerbe trübt sich weiterein: Laut der aktuellen Halbjahresumfrage (https://www.kfzgewerbe.de/kfz-gewerbe-warnt-eigenzulassungen-taeuschen-ueber-e-auto-flaute-hinweg) desZentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) bewerten Autohäuser undKfz-Betriebe ihre Geschäftslage, Umsatzaussichten und die Auftragslage fürE-Fahrzeuge mit wachsender Zurückhaltung: Denn seit zwei Jahren schrumpft dieNachfrage bei Privaten und die gewerblichen Zulassungen stagnieren. Einzig dieEigenzulassungen der Hersteller und Händler stimulieren die Zulassungsstatistik,ohne echte Wertschöpfung im Automobilmarkt."Die Geschäftssituation vieler Autohäuser und Kfz-Betriebe ist deutlichangespannter, als es die offizielle Zulassungsstatistik vermuten lässt. Diewachsende Zahl an BEV-Neuzulassungen täuscht über die Realität im Handelhinweg", erklärt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn(https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vorstand/thomas-peckruhn-praesident) ."Was statistisch als Erfolg erscheint, ist in der Realität häufig das Ergebnisvon Eigenzulassungen durch Hersteller und Händler, Flottengeschäften odertaktischen Maßnahmen - nicht aber von echten Kundennachfragen im Handel."ZDK-Umfrage kontrastiert KBA-ZahlenLaut ZDK-Konjunkturumfrage haben die Bestellungen von BEV und Plug-in-Hybridenseit Jahresbeginn sowohl im Privat- als auch im Flottenbereich trotz steigenderErstzulassungen an Dynamik verloren. Die Zulassungsstruktur des KBA zeigt, dassdie BEV-Wachstumsraten überzeichnet sind: Im ersten Halbjahr 2025 haben sich dieEigenzulassungen batterieelektrischer Autos durch Hersteller und Handel imVergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2023 mehr als verdoppelt - auf 65.401Fahrzeuge. Allein die Eigenzulassungen der Hersteller haben sich in zwei Jahrenvervierfacht. Gleichzeitig ging die Zahl privater BEV-Neuzulassungen um 9 % auf82.294 Fahrzeuge zurück. Auch bei Hinzunahme der jüngst vom KBA veröffentlichtenJulizahlen ändert sich dieses Bild kaum. Ein Vergleich der kumuliertenZulassungen von Januar bis Juli der Jahre 2023 und 2025 zeigt, dass diegewerblichen Zulassungen von rein batterieelektrischen Fahrzeugen um 0,8 %geschrumpft sind, wenn die Eigenzulassungen der Hersteller und Händlerherausgerechnet werden. Die privaten Neuzulassungen im gleichen Zeitraum liegenum 4,8 % hinter 2023 zurück."Das ist ein klares Warnsignal. Die Politik nimmt diese Absatzkrise nicht wahr,