Truppen in der Ukraine würden uns überfordern

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat sich skeptisch zu einer möglichen Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine für westliche Sicherheitsgarantien gegen Angriffe Russlands geäußert. Das würde Deutschland "voraussichtlich auch überfordern", sagte der CDU-Politiker im Podcast "Table.Today". Er bezeichnete das auch als "fernliegende Frage".

Deutschland konzentriere mehr als andere Verbündete auf das Nato-Territorium. "Also wir sind der einzige europäische Truppensteller, der eine kampfstarke Brigade in Litauen stationiert", sagte Wadephul. "Was nicht heißt, dass wir in anderer Art und Weise die Ukraine auch militärisch und technisch unterstützen können."