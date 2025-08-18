ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für Dürr auf 42 Euro - 'Outperform'
- Kursziel für Dürr auf 42 Euro angehoben.
- Einstufung bleibt bei "Outperform".
- Rückenwind übertrifft kurzfristige Gegenwindfaktoren.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien des Anlagenbauers Dürr von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Rückenwind durch die um ein Quartal nach vorne geschobene Bewertung sei stärker als der Gegenwind durch niedrigere Schätzungen für die kurzfristige Entwicklung, schrieb Philippe Lorrain in einer Einschätzung am Freitag. Der Analyst berücksichtigt auch die Netto-Einnahmen von 250 Millionen Euro aus der Dekonsolidierung des Umweltgeschäfts. Diese sollte im Schlussquartal 2025 über die Bühne gehen./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 15:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:00 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Duerr Aktie
Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 22,20 auf Tradegate (18. August 2025, 11:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Duerr Aktie um -0,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Duerr bezifferte sich zuletzt auf 1,53 Mrd..
Duerr zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -0,68 %/+89,62 % bedeutet.
