    ANALYSE-FLASH

    Bernstein hebt Ziel für Dürr auf 42 Euro - 'Outperform'

    • Kursziel für Dürr auf 42 Euro angehoben.
    • Einstufung bleibt bei "Outperform".
    • Rückenwind übertrifft kurzfristige Gegenwindfaktoren.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien des Anlagenbauers Dürr von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Rückenwind durch die um ein Quartal nach vorne geschobene Bewertung sei stärker als der Gegenwind durch niedrigere Schätzungen für die kurzfristige Entwicklung, schrieb Philippe Lorrain in einer Einschätzung am Freitag. Der Analyst berücksichtigt auch die Netto-Einnahmen von 250 Millionen Euro aus der Dekonsolidierung des Umweltgeschäfts. Diese sollte im Schlussquartal 2025 über die Bühne gehen./ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 15:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:00 / UTC

    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 42 Euro

