Exklusiv: Samara Asset Group Aktienrückkauf enthüllt nach EU-Verordnung
Samara Asset Group plc hat im August 2025 3.100 eigene Aktien zurückgekauft, ein Schritt, der das Vertrauen in die eigene Unternehmensstärke unterstreicht.
Foto: adobe.stock.com
- Samara Asset Group plc hat im Zeitraum vom 11. bis 15. August 2025 insgesamt 3.100 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben.
- Der Aktienrückkauf wurde am 2. September 2024 offiziell angekündigt und erfolgt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.
- Die tägliche Anzahl der zurückgekauften Aktien und die Durchschnittskurse variieren: Am 11. August wurden 250 Aktien zu 2,04 Euro, am 12. August 750 Aktien zu 1,75 Euro, am 13. August 1.000 Aktien zu 1,74 Euro und am 14. August 1.100 Aktien zu 1,89 Euro zurückgekauft.
- Am 15. August 2025 wurden keine Aktien zurückgekauft.
- Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufs am 16. September 2024 bis zum 8. August 2025 bereits 136.150 Aktien zurückgekauft.
- Der Rückkauf erfolgt ausschließlich über die Baader Bank AG an der Börse, und weitere Informationen sind auf der Website der Samara Asset Group verfügbar.
Der Kurs von Samara Asset Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,78 % im
Minus.
+1,05 %
-9,43 %
+2,13 %
+3,78 %
-15,79 %
-63,08 %
-57,33 %
ISIN:MT0001770107WKN:A2JDEW
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte