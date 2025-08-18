UBS stuft K+S auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat K+S mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Sell" belassen. Im ersten Halbjahr sei der Düngerbereich der einzige Lichtblick im europäischen Chemiesektor gewesen, doch hier sei die Stimmung in den vergangenen Wochen vorsichtiger geworden, schrieb Priyanka Patel in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Angesichts von Nachfragesorgen fehlten die Treiber für höhere Preise. Am vorsichtigsten ist der Experte für K+S. Die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2025 hätten wenig Luft nach oben und die Erwartungen für 2026 erschienen zu optimistisch. Bei Yara ist Patel für die zweite Jahreshälfte indes zuversichtlicher als der Markt./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 14:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 12,51EUR auf Tradegate (18. August 2025, 11:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Priyanka Patel

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 11,50

Kursziel alt: 11,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



