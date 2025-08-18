    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRio Tinto AktievorwärtsNachrichten zu Rio Tinto
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto auf "Neutral" belassen. Konjunkturdaten und Stimmungsindikatoren aus China belegten eine zunehmende und umfassende Wirtschaftsschwäche des Landes, schrieb Lachlan Shaw in einer am Montag vorliegenden Einschätzung zum Bergbausektor. Dennoch erwarte er keine umfangreichen staatlichen Stützungsmaßnahmen, die seinen Schätzungen für die Eisenerzpreise Luft nach oben geben würden. Rio wäre in diesem Falle ein Profiteur./gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 11:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 51,91EUR auf Tradegate (18. August 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Lachlan Shaw
    Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 54,41£, was eine Steigerung von +22,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft RIO TINTO auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto auf "Neutral" belassen. Konjunkturdaten und Stimmungsindikatoren aus China belegten eine zunehmende und umfassende Wirtschaftsschwäche des Landes, schrieb Lachlan Shaw in einer am Montag vorliegenden …