UBS stuft RIO TINTO auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto auf "Neutral" belassen. Konjunkturdaten und Stimmungsindikatoren aus China belegten eine zunehmende und umfassende Wirtschaftsschwäche des Landes, schrieb Lachlan Shaw in einer am Montag vorliegenden Einschätzung zum Bergbausektor. Dennoch erwarte er keine umfangreichen staatlichen Stützungsmaßnahmen, die seinen Schätzungen für die Eisenerzpreise Luft nach oben geben würden. Rio wäre in diesem Falle ein Profiteur./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 11:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 51,91EUR auf Tradegate (18. August 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Lachlan Shaw
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
