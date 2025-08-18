Export-Power treibt Nikkei auf Rekord – aber diese Sektoren schwächeln!

"Die heimischen Aktien konnten die Dynamik der letzten Woche beibehalten. Es wurde erwartet, dass ausländische Investoren weiterhin japanische Aktien kaufen würden", sagte Seiichi Suzuki, Chefanalyst bei Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.

Auch der breiter gefasste Topix stieg ebenfalls auf ein Rekordniveau. Beide Indizes verzeichneten damit zum zweiten Mal in Folge Höchststände. Unterstützung erhielten die Märkte durch den schwächeren Yen, der vor allem die Exportwerte beflügelte.

Zu den größten Gewinnern gehörten Toyota Motor, Honda Motor und Fast Retailing. Der Chip-Testgerätehersteller Advantest machte anfängliche Verluste wett und schloss 1,48 Prozent höher. Eine schwächere japanische Währung erhöht in der Regel den Wert der Auslandserlöse in Yen und stützt damit die Gewinne von Exportkonzernen.

Auch die positive Stimmung an der Wall Street trug zum Kursanstieg in Tokio bei. Der Dow Jones hatte am Freitag ein neues Allzeithoch markiert, nachdem UnitedHealth nach einer Beteiligungserhöhung durch Berkshire Hathaway kräftig zulegen konnte.

Allerdings zeigten sich nicht alle Sektoren freundlich. Besonders Banken litten unter Gewinnmitnahmen, nachdem zuletzt die Spekulationen auf eine mögliche Zinserhöhung durch die Bank of Japan zugenommen hatten. Der Bankenindex fiel um knapp zwei Prozent. Auch Technologiewerte bremsten den Nikkei.

Von den mehr als 1.600 gehandelten Aktien am Hauptmarkt der Tokioter Börse stiegen laut Reuters 69 Prozent, 27 Prozent gaben nach, während 2 Prozent unverändert blieben.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



