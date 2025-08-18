An Sommerhürde gescheitert

Die anhaltenden geopolitischen Ereignisse halten auch die Börsen hierzulande in Atem, der europäische Leitindex EuroStoxx 50 ist erneut an seinen Frühjahreshochs mit einem nachhaltigen Ausbruch darüber gescheitert und tendiert wieder gen Süden. Auf mittelfristiger Basis winkt dem Barometer aber immer noch die Möglichkeit einer erfolgreichen Auflösung einer inversen SKS-Formation und damit der Chance auf ein mittelfristiges Kaufsignal. Aktuell passt aber die Nachrichtenlage noch nicht zum Chart, erst eine solide Konsolidierung dürfte auch technisch wieder interessante Impulse liefern. Bis auf Weiteres müssen sich Anleger demnach noch etwas gedulden und könnten lediglich die Unterwellen handeln.

Mittelfristig ergibt sich für den EuroStoxx 50 Kurspotenzial auf 5.733 und darüber 5.929 Punkten erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb des Sommerwiderstandes von 5.470 Punkten. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollten Investoren an dem bisherigen Rekordhoch von 5.544 Punkten rechnen. Innerhalb der seit Monaten laufenden Seitwärtsspanne wären zuvor kurzfristige Abschläge zurück auf den 50-Tage-Durchschnitt bei 5.335 Punkten und darunter auf die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung um 5.218 Punkten möglich.

EuroStoxx Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Die aktuelle geopolitische Lage lässt ein Kursfeuerwerk beim EuroStoxx 50 derzeit noch nicht zu, für Auftrieb könnten aber Impulse vonseiten der US-Notenbank sorgen. Springt der EuroStoxx 50 demnach auf Wochenbasis über 5.470 Punkte, könnte das nächste Ziel bei 5.929 Punkten für den Index ausgerufen werden. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MM1LEE würde sich hierdurch eine Renditechance von insgesamt 200 Prozent ergeben. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 7,25 Euroermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber noch den Bereich von 5.315 Punkten nicht überschreiten, im Schein würde sich hierdurch ein Stopp-Kurs von 1,11 Euro ergeben. Als Anlagehorizont wären dann aber einige Wochen bis Monate einzuplanen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM1LEE Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,19 - 2,20 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 5.209,6599 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index KO-Schwelle: 5.209,6599 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.423,48 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 7,25 Euro Hebel: 24,7 Kurschance: + 200 Prozent Börse Frankfurt

