DZ Bank senkt fairen Wert für Brenntag auf 48 Euro - 'Verkaufen'
- DZ Bank senkt fairen Wert für Brenntag auf 48 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Verkaufen" aufgrund Unsicherheit.
- Vorteile einer Segmenttrennung sind noch unklar.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal von 51 auf 48 Euro je Aktie gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Resultate und der weitere Ausblick für dieses Geschäftsjahr seien von anhaltender Unsicherheit geprägt, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf eine erwogene Trennung der beiden Segmente von Brenntag hält er die Vorteile einer potenziellen Aufspaltung für noch nicht vollständig ersichtlich./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 09:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 09:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 53,96 auf Tradegate (18. August 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -2,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,76 Mrd..
Brenntag zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von -12,44 %/+4,32 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 48 Euro
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 91 Aktien, zu einem Kurs von 53,28 EUR gekauft.
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 486 Aktien, zu einem Kurs von 53,48 EUR gekauft.
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 4.031 Aktien, zu einem Kurs von 53,39 EUR gekauft.
Richtig, vor ein paar Tagen gab es einen Event.
Wenn ich mich am Forum orientiere, ist kaum noch jemand investiert.
Hatte etwas Mühe zu finden, wonach ich suche.
Ein muss für jeden PowerPoint Enthusiasten.
Die Return on Capital Employed Kennzahl normalisiert sich auf den langjährigen Durschnitt.
Also von 22% runter auf 19%.
Das operative EBITDA zieht sich auch auf das Normalniveau zurück.
Der Coronagewinn Hype ist vorbei.
Man streibt mittelfristig ein Wachstum von 10% p.a. an.
Bei einem Quartalsumsatz von 4 Millarden, wurden 82 Cents pro Aktie verdient.
Ein Einbruch im Vgl. zum Vorjahr. Von 1,18 runter auf 82 Cents.
Bevor eine Panik ausbricht, es gibt genug Kohle für eine Anhebung der Dividende von 2,1 auf 2,3 Euro 📢 💰 🎖.
Im Jahr danach dann 2,5.
Ob sich der Kurs bei 60 halten kann, oder auf 40 abdriftet?
Im Vgl. zu anderen DAX Werten ist der Titel mMn noch nicht günstig.
Siehe Autobauer, BASF, Bayer