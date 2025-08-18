    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrenntag AktievorwärtsNachrichten zu Brenntag

    DZ Bank senkt fairen Wert für Brenntag auf 48 Euro - 'Verkaufen'

    • DZ Bank senkt fairen Wert für Brenntag auf 48 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Verkaufen" aufgrund Unsicherheit.
    • Vorteile einer Segmenttrennung sind noch unklar.
    Foto: Brenntag SE

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal von 51 auf 48 Euro je Aktie gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Resultate und der weitere Ausblick für dieses Geschäftsjahr seien von anhaltender Unsicherheit geprägt, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf eine erwogene Trennung der beiden Segmente von Brenntag hält er die Vorteile einer potenziellen Aufspaltung für noch nicht vollständig ersichtlich./rob/tih/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 09:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 09:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Brenntag

    -1,68 %
    -2,57 %
    -1,19 %
    -9,81 %
    -13,58 %
    -22,18 %
    +3,96 %
    +1,98 %
    +198,22 %
    ISIN:DE000A1DAHH0WKN:A1DAHH

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

    Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 53,96 auf Tradegate (18. August 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -2,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,76 Mrd..

    Brenntag zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von -12,44 %/+4,32 % bedeutet.


    Rating: Verkaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 48 Euro

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
