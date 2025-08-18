DZ Bank senkt fairen Wert für Brenntag auf 48 Euro - 'Verkaufen'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 53,96 auf Tradegate (18. August 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -2,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,19 %.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,76 Mrd..

Brenntag zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von -12,44 %/+4,32 % bedeutet.