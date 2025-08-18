Prismo Metals erteilt Auftrag für KI-basierte Datenanalyse auf Hot Breccia

Dr. Craig Gibson, der Chief Exploration Officer von Prismo Metals, geht davon aus, dass das im Süden Arizonas gelegene Hot-Breccia-Projekt ein idealer Standort für den Einsatz des KI-basierten Analysesystems von Windfall Geotek ist, denn Hot Breccia liegt in einem weltberühmten Kupfergürtel und ist von mehreren sehr gut erforschten Kupferminen von Weltklasseformat umgeben. Unter ihnen sind u.a. die Minen Christmas, Morenci, Ray und Resolution.

Prismo Metals (CSE: PRIZ, FRA: 7KU, WKN: A2QEGD) hat Windfall Geotek Inc. damit beauftragt, die geophysikalischen Daten des Hot-Breccia-Kupfer-Projekts zu analysieren. Geplant ist eine integrierte Analyse von Daten aus einzelnen Bohrlöchern mit topographischen und geophysikalischen Daten. Möglich wird diese umfassende Analyse durch das KI-basierte, proprietäre System von Windfall Geotek.

Mit ihren geologischen Systemen weist Hot Breccia zahlreiche Gemeinsamkeiten auf. Zu nennen sind hier vor allem eine Ansammlung von Porphyr-Gängen und eine Reihe von Brekzien-Rohren, die zahlreiche Fragmente von gut kupfermineralisierten Gesteinen enthalten. Sie sind mit Fragmenten von Vulkan- und Sedimentgestein vermischt, die aus einer beträchtlichen Tiefe stammen.

Prismo Metals entschließt sich zur Zusammenarbeit mit dem Marktführer

Dadurch dass die von Windfall Geotek eingesetzte Software Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Hot Breccia und den umliegenden Projekten schneller und gründlicher herausarbeiten kann, als ein menschliches Team dazu in der Lage ist, kann die von Prismo Metals beabsichtigte vorrangige Erschließung dieses sehr aussichtsreichen Projekts noch in diesem Jahr mit großem Nachdruck weiter vorangetrieben werden. Schon Anfang September dürften die Ergebnisse der Analyse vorliegen. Damit rückt das übergeordnete Ziel von Prismo Metals, auf Hot Breccia so schnell wie möglich mindestens 5.000 Bohrmeter niederzubringen, in greifbare Nähe.

Die im kanadischen Montreal ansässige Windfall Geotek ist dazu der ideale Partner, denn das Unternehmen bietet Bergbau- und Technologiedienstleistungsunternehmen seine Dienste an und ist seit 2005 führend in der Anwendung künstlicher Intelligenz bei der Exploration neuer Lagerstätten. Bedingt durch die jahrelange Erfahrung und das beständige maschinelle Lernen bietet die von Windfall eingesetzte Software im Vergleich zu anderen Anbietern den großen Vorteil, dass sie nicht nur sehr große Datenmengen schnell analysieren kann, sondern auch komplexe geologische Muster gut erkennen kann.

Übergeordnetes Ziel: Die besten Bohrplätze für die geplanten eigenen Bohrungen zu finden

Die von einer Tochtergesellschaft von Rio Tinto in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre abgeteuften Bohrungen durchschnitten in Tiefen von 640 bis 830 Meter hochgradige Kupfermineralisierungen. Sie werden von Prismo Metals derzeit als der Rand des oberen Teils eines großen mineralisierten Systems angesehen.

Diese These beruht auf historischen Bohrungen mit Kupfergehalten von 0,54% über 23 Meter in 640 Meter Tiefe, 1,4% Kupfer und 4,65% Zink über 18 Meter in einer Tiefe von 830 Meter sowie 1,73% Kupfer und 0,11% Zink in703 Meter Tiefe. Diese Ergebnisse gilt es nun, mit modernen Explorationsmethoden und eigenen Bohrungen möglichst schnell zu bestätigen, auszubauen und zu einer NI 43-101 konformen Ressourcenschätzung zusammenzufassen.

Besonders ermutigend ist, dass die Mineralisierung in einer mehrere hundert Meter mächtigen alterierten Zone auftritt, die in günstigen Karbonatgesteinen aus dem Paläozoikum eingebettet ist. Diese Karbonate sind dieselben Gesteine, die die hochgradige Kupfermineralisierung in der Mine „Near Christmas“ von Freeport beherbergen.

Da die von Prismo Metals in den vergangenen Monaten durchgeführten Arbeiten eine Vielzahl von Übereinstimmungen mit den geologischen Gegebenheiten auf dem umliegenden Minen ergeben haben, liegt es nahe, all diese eigenen Daten mit jenen, die von den benachbarten Projekten bekannt sind, zusammenzuführen und eine umfassende Analyse zu erstellen. Mit ihrer Hilfe sollte es dann möglich sein, die interessantesten Zielgebiete für neue, eigene Bohrungen zu bestimmen.





Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.