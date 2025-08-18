Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 18.08.25
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 18.08.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist SMI - Swiss Market Excess Return Index (-0,41 %) genz vorne. Gefolgt von Bechtle (-0,15 %), NASDAQ 100 (-0,19 %), McDonald's (+0,15 %), DAX Performance (-0,43 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|RWE AG
|SU9ZEY
|Long
|4,28
|125,50 Tsd.
|DAX Performance
|DU0G13
|Long
|24,03
|100,90 Tsd.
|DAX Performance
|SX3JVD
|Long
|11,23
|59,92 Tsd.
|Rheinmetall AG
|SX3WUM
|Long
|10,31
|57,27 Tsd.
|Gold
|NB1T3T
|Short
|17,41
|50,25 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|NASDAQ 100
|PC2H6S
|Long
|11,47
|212,25 Tsd.
|Deutsche Telekom AG
|SJ799S
|Long
|5,47
|95,20 Tsd.
|NASDAQ 100
|PC4RPW
|Long
|14,87
|65,92 Tsd.
|DAX Performance
|PC7WPN
|Short
|10,99
|37,80 Tsd.
|Gold
|SJ1C2T
|Long
|25,28
|31,87 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|SMI - Swiss Market Excess Return Index
|
Bonus Garantie
|PN99S6
|1,52 Mio.
|Bechtle
|
Classic
|DJ7YBQ
|225,11 Tsd.
|McDonald's
|
Classic
|DQ7WUD
|199,68 Tsd.
|Bechtle
|
Classic
|LB464B
|161,34 Tsd.
|SAP SE
|
Classic
|DQ9MQE
|99,83 Tsd.
