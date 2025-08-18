    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE

    Umsatzspitzenreiter

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 18.08.25

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 18.08.25
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 18.08.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist SMI - Swiss Market Excess Return Index (-0,41 %) genz vorne. Gefolgt von Bechtle (-0,15 %), NASDAQ 100 (-0,19 %), McDonald's (+0,15 %), DAX Performance (-0,43 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    RWE AG SU9ZEY Long 4,28 125,50 Tsd.
    DAX Performance DU0G13 Long 24,03 100,90 Tsd.
    DAX Performance SX3JVD Long 11,23 59,92 Tsd.
    Rheinmetall AG SX3WUM Long 10,31 57,27 Tsd.
    Gold NB1T3T Short 17,41 50,25 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    NASDAQ 100 PC2H6S Long 11,47 212,25 Tsd.
    Deutsche Telekom AG SJ799S Long 5,47 95,20 Tsd.
    NASDAQ 100 PC4RPW Long 14,87 65,92 Tsd.
    DAX Performance PC7WPN Short 10,99 37,80 Tsd.
    Gold SJ1C2T Long 25,28 31,87 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    SMI - Swiss Market Excess Return Index
    Bonus Garantie
    		PN99S6 1,52 Mio.
    Bechtle
    Classic
    		DJ7YBQ 225,11 Tsd.
    McDonald's
    Classic
    		DQ7WUD 199,68 Tsd.
    Bechtle
    Classic
    		LB464B 161,34 Tsd.
    SAP SE
    Classic
    		DQ9MQE 99,83 Tsd.



    Verfasst von Markt Bote
