OpenAI-CEO Sam Altman warnt vor möglicher KI-Blase

OpenAI-Chef Sam Altman sieht Anzeichen für eine Überhitzung im globalen Markt für Künstliche Intelligenz (KI). Gegenüber Journalisten erklärte er, die Dynamik erinnere ihn zunehmend an die berüchtigte Dotcom-Blase der späten 1990er-Jahre. "Sind Investoren derzeit übermäßig begeistert von KI? Meiner Meinung nach: Ja. Ist KI dennoch das bedeutendste Ereignis seit langer Zeit? Ebenfalls ja", so Altman in einem Bericht des Technologieportals The Verge.

Altman spielte dabei auf die Dotcom-Krise an, in deren Folge der Nasdaq zwischen 2000 und 2002 fast 80 Prozent seines Wertes verlor. Damals waren viele Internetfirmen hoch bewertet, ohne jemals nennenswerte Umsätze oder Gewinne erzielt zu haben.

Ähnliche Sorgen äußerten zuletzt auch prominente Investoren wie Alibaba-Mitgründer Joe Tsai, Bridgewater-Veteran Ray Dalio sowie Torsten Slok, Chefökonom von Apollo Global Management. Slok ging sogar noch weiter: Er erklärte im Juli, die derzeitige KI-Euphorie sei größer als die Internetblase – die Überbewertung der zehn größten S&P-500-Unternehmen sei ausgeprägter als in den 1990er-Jahren.

Uneinigkeit unter Analysten

Nicht alle teilen diese Sicht. Ray Wang, CEO des Beratungsunternehmens Constellation Research, betonte gegenüber CNBC, die Fundamentaldaten im Bereich Halbleiter und KI-Infrastruktur blieben stark. "Langfristig rechtfertigt der strukturelle Trend zu KI weiteres Kapital. Aber es gibt mittlerweile viele Firmen, die nur auf dem Hype mitschwimmen – dort entstehen die eigentlichen Risiken der Überbewertung", sagte Wang.

Ein Auslöser für die jüngste Zuspitzung der Debatte war der chinesische Newcomer DeepSeek. Das Start-up behauptete Anfang des Jahres, ein hochentwickeltes Sprachmodell für weniger als sechs Millionen US-Dollar trainiert zu haben – ein Bruchteil der Milliardenbudgets westlicher Marktführer. Experten äußerten jedoch Zweifel an der Belastbarkeit dieser Angaben.

OpenAI wächst rasant – bleibt aber defizitär

Trotz der mahnenden Worte von Altman läuft das Geschäft für OpenAI weiter auf Hochtouren. Das Unternehmen erwartet nach eigenen Angaben, den Jahresumsatz von 20 Milliarden US-Dollar zu überschreiten. Gewinn schreibt OpenAI allerdings noch nicht.

Auch die Einführung des neuesten KI-Modells GPT-5 verlief holprig. Nach Kritik an der Nutzerfreundlichkeit musste das Unternehmen zahlenden Kunden wieder Zugang zu älteren GPT-4-Versionen einräumen. Zudem relativierte Altman die Erwartungen an das Erreichen sogenannter "Artificial General Intelligence" (AGI). Der Begriff verliere an Relevanz, sagte er – obwohl er selbst in der Vergangenheit erklärt hatte, AGI könne in naher Zukunft realisiert werden.

Bewertung schießt in die Höhe

Ungeachtet dessen bleibt das Investoreninteresse hoch. Laut CNBC bereitet OpenAI aktuell einen Aktienverkauf im Umfang von rund sechs Milliarden US-Dollar vor, der das Unternehmen mit etwa 500 Milliarden US-Dollar bewerten würde. Bereits im März hatte OpenAI in einer Rekordfinanzierungsrunde 40 Milliarden US-Dollar eingeworben – die größte Einzelrunde eines privaten Tech-Unternehmens überhaupt.

Blick nach vorn: Hardware, Interfaces und gigantische Investitionen

Neben Software- und Modellentwicklung plant OpenAI nun auch den Einstieg in Verbraucherhardware, Gehirn-Computer-Schnittstellen und möglicherweise soziale Netzwerke. Altman erklärte zudem, er rechne mit "Ausgaben in Milliardenhöhe" für den globalen Aufbau von Rechenzentren. Sollte die US-Regierung Google zwingen, den Chrome-Browser zu verkaufen, wäre OpenAI ebenfalls interessiert.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



