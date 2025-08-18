Bei diesen Aktien läuft die Buffett-Party – aber Jackson Hole könnte sie stoppen

Für zusätzlichen Rückenwind sorgte Warren Buffett . Berkshire Hathaway meldete den Aufbau einer neuen Position von rund 200 Millionen US-Dollar in D.R. Horton und eine Aufstockung bei Lennar. "Sie waren ziemlich angeschlagen", sagte Adam Turnquist von LPL über die Hausbauer, die sich von einem Absturz um fast 36 Prozent seit Oktober erholt haben. Dennoch hinken sie dem breiteren Markt hinterher, der nach den von Trump ausgelösten Zollstreitigkeiten seit April um knapp 20 Prozent zugelegt hat.

Der iShares U.S. Home Construction ETF legte in der vergangenen Woche um 5,6 Prozent zu. Aktien von D.R. Horton stiegen um 5,8 Prozent, Lennar-Titel sogar um 9,2 Prozent. Auch der Dow Jones U.S. Select Home Construction Index kletterte über seine 50- und 200-Tage-Durchschnitte, was laut LPL Financial ein technisches Kaufsignal darstellt. "Eine Reihe von Sektoren, die traditionell von Zinssenkungen profitieren, haben aufgrund der Zuversicht, dass die Fed ihren Zinssenkungszyklus wieder aufnehmen wird, eine Rallye hingelegt", erklärte Michael Arone von State Street.

Die US-Branche leidet weiter unter hohen Hypothekenzinsen und Rekordpreisen. Laut Turnquist ist es eine Zeit, in der Häuser oft nur "im Todesfall oder bei Scheidung" verkauft werden. Bauunternehmen verschaffen sich mit subventionierten Finanzierungen von teils 3,99 Prozent einen Vorteil gegenüber privaten Verkäufern. Der durchschnittliche Zinssatz für 30-jährige US-Hypotheken ist zuletzt auf 6,7 Prozent gefallen, was erste Refinanzierungswellen auslöste.

US-Finanzminister Scott Bessent sprach sich für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte im September aus, doch viele Ökonomen halten eine Reduzierung um 25 Basispunkte für realistischer. Sinead Colton Grant von BNY Wealth rechnet mit zwei Senkungen in diesem Jahr, im September und Dezember. Trotz des "chronischen Angebotsmangels" im US-Immobilienmarkt sieht sie ihre Favoriten allerdings eher in Technologie, Finanz- und Versorgerwerten.

Am Montag kommen Daten zum US-Bauvertrauen, am Dienstag die Baubeginne. Am Mittwoch folgt das Protokoll der Fed-Sitzung, am Donnerstag Zahlen zu Verkäufen bestehender Häuser. Den Höhepunkt markiert am Freitag die Rede von Jerome Powell in Jackson Hole – der Showdown, der entscheiden dürfte, ob die Rallye der Hausbauer weiterläuft.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



