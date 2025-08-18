China pumpt Geld ins Ausland – droht jetzt ein Währungsschock für den Yuan?

Hintergrund der Entwicklung ist die Ausweitung des Southbound Bond Connect, die im Juli den Zugang zu Offshore-Anleihen erleichterte. Zudem griffen Investoren in diesem Jahr verstärkt bei Hongkonger Aktien zu. Während Kapital aus China abfloss, reduzierten ausländische Fonds zugleich ihre Bestände an chinesischen Anleihen. Laut Bloomberg ein Zeichen dafür, dass diese im Vergleich zu riskanteren globalen Alternativen an Attraktivität verlieren.

Nach Daten der staatlichen Devisenaufsicht überwiesen inländische Banken im Auftrag ihrer Kunden netto 58,3 Milliarden US-Dollar ins Ausland. Es handelt sich um den höchsten monatlichen Abfluss seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2010.

Die Regierung in Peking scheint den Abfluss bewusst zu tolerieren. Beobachter werten dies als Versuch, das schwache Dollar-Umfeld für eine vorsichtige Öffnung des Kapitalverkehrs zu nutzen. Langfristig soll damit die internationale Rolle des Yuan gestärkt werden. Bereits im Juni hatten die Behörden erstmals seit über einem Jahr den Rahmen für Auslandsinvestitionen durch zugelassene Investoren erweitert.

Allein über den Southbound Bond Connect kauften Onshore-Anleger im Juli ausländische Anleihen im Wert von 12,6 Milliarden Yuan (1,8 Milliarden US-Dollar). Nach Angaben von Bloomberg war dies der höchste Monatswert des Jahres. Die Hongkonger Währungsbehörde hatte den Kanal kurz zuvor auch für Wertpapierfirmen, Fondsgesellschaften, Versicherungen und Vermögensverwalter geöffnet.

"Inländische Investoren überdenken ihre Portfolios angesichts einer verbesserten Risikobereitschaft", erklärte Lynn Song, Chefökonomin für Greater China bei der ING Bank. Zwar könnten die Abflüsse kurzfristig Druck auf den Yuan ausüben, doch Song erwartet, dass die Risiken durch mögliche Zinssenkungen in den Vereinigten Staaten und eine schrumpfende Renditedifferenz zwischen China und den USA begrenzt bleiben.

Parallel dazu verkauften ausländische Investoren chinesische Anleihen in großem Umfang. Nach Angaben der People’s Bank of China sanken die Bestände im Juli um rund 300 Milliarden Yuan auf den niedrigsten Stand seit Januar 2024. Marktteilnehmer führen dies auf die Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie auf Pekings verstärkte Maßnahmen gegen Deflation zurück.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



