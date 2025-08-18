DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LANXESS AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. In Reaktion auf die schwachen Quartalszahlen und den eingetrübten Ausblick des Spezialchemiekonzerns habe er seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2025 bis 2027 reduziert, schrieb Tristan Lamotte in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Jahre danach besserten sich seine Annahmen jedoch, argumentierte er für das unveränderte Kursziel. Die Aktienbewertung wirke günstig./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:53 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:53 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 24,42EUR auf Tradegate (18. August 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tristan Lamotte
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 27
Kursziel alt: 27
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tristan Lamotte
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 27
Kursziel alt: 27
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte