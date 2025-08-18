DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SMA Solar auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Während die US-Konkurrenz mit starken Ergebnissen für das zweite Quartal überzeugt habe, sei der deutsche Hersteller von Solarwechselrichtern aufgrund von Wertminderungen bei den Lagerbeständen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Mengxian Sun in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:53 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,91 % und einem Kurs von 23,84EUR auf Tradegate (18. August 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mengxian Sun

Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

