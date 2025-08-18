    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vinted geht auf Sendung - datenstark mit Direct TV / TV für Digitalmarken? Funktioniert. Ad Alliance und Vinted bringen mit einer datenbasierten TV-Kampagne frischen Wind auf den Big Screen

    Köln (ots) - Second-Hand-Outfit, First-Class-Präsenz: Vinted ist seit Beginn des
    Jahres mit ihrer TV-Präsenz in aller Munde. Jetzt sorgt Ad Alliance gemeinsam
    mit Europas größter Plattform für "preloved fashion" für den nächsten Move:
    einen neuen Buchungsweg ins lineare TV - programmatisch, TKP-garantiert,
    KI-optimiert und zielgruppenscharf.

    Bereits im Juni entschied sich Vinted im Rahmen von Contact+ TV für den
    datenbasierten Einkaufsweg Direct TV (DTV). Nach einem überzeugenden Erst-Flight
    geht es ab dem 18. August wieder on air - mit derselben Strategie: maximale
    Wirkung, minimale Streuverluste. Im Fokus steht eine modeaffine, preis- und
    nachhaltigkeitsbewusste Zielgruppe zwischen 18 und 44 Jahren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RTL Group!
    Long
    32,46€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 13,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    38,11€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 10,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Erneut kommt das Select-Modell zum Einsatz: drei unterschiedliche Spotlängen
    (10-, 20- und 30-Sekünder), strategisch gestreut über alle Sender und mit einem
    gezielten Primetime-Anteil. Der Einkauf erfolgt zielgruppenspezifisch zum
    garantierten Tausend-Kontakt-Preis (TKP). Gesteuert wird die Kampagne durch "Ad
    Alliance AdVise", die eigenentwickelte KI-basierte Planungs- und
    Optimierungsintelligenz der Ad Alliance. Der Einsatz des KI-Tools hebt die
    TV-Planung auf ein neues Level der Effizienz: Werbekunden wissen vorab, was sie
    für ihren TKP bekommen, und erhalten im Anschluss ein transparentes
    Zielgruppenreporting. Das entspricht dem Steuerungsanspruch digitalaffiner
    Marken, die ihre Media-Investitionen datenbasiert optimieren wollen.

    Maximale Wirkung, minimaler Streuverlust

    Der Juni-Flight übertraf die Erwartungen aller Beteiligten:
    Zielgruppenpräzision, Reichweitenaufbau und nahtloses Reporting lieferten den
    Beweis, dass Contact+ TV ein innovativer Weg ins Medium TV ist. Vor allem
    spannend für digitale Marken wie Vinted, die nach skalierbaren Lösungen suchen,
    die maximale Wirkung bei voller Budgetkontrolle ermöglichen und sich nahtlos in
    datenbasierte Marketingstrategien integrieren lassen.

    "Mit Direct TV haben wir genau das erreicht, was wir uns vorgenommen hatten: Wir
    konnten unser Budget auf die relevante Zielgruppe konzentrieren und gleichzeitig
    eine starke Präsenz auf dem Big Screen im linearen TV zur Hauptsendezeit
    erzielen - und das alles mit vollständiger Planungssicherheit", erklärt Linas
    Paulikas , Marketing Director, Vinted.

    Auch die betreuende Mediaagentur DCMN zeigt sich überzeugt: "Contact+ TV
    verbindet die Reichweite von klassischem TV mit der Präzision digitaler Kanäle.
    Die KPIs der Vinted-Kampagne im Juni zeigen, wie wirkungsvoll dieser Ansatz ist.
    Mit unserer neuen Positionierung als Total Video Brandformance Agentur setzen
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RTL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Vinted geht auf Sendung - datenstark mit Direct TV / TV für Digitalmarken? Funktioniert. Ad Alliance und Vinted bringen mit einer datenbasierten TV-Kampagne frischen Wind auf den Big Screen Second-Hand-Outfit, First-Class-Präsenz: Vinted ist seit Beginn des Jahres mit ihrer TV-Präsenz in aller Munde. Jetzt sorgt Ad Alliance gemeinsam mit Europas größter Plattform für "preloved fashion" für den nächsten Move: einen neuen Buchungsweg ins …