Vinted geht auf Sendung - datenstark mit Direct TV / TV für Digitalmarken? Funktioniert. Ad Alliance und Vinted bringen mit einer datenbasierten TV-Kampagne frischen Wind auf den Big Screen
Köln (ots) - Second-Hand-Outfit, First-Class-Präsenz: Vinted ist seit Beginn des
Jahres mit ihrer TV-Präsenz in aller Munde. Jetzt sorgt Ad Alliance gemeinsam
mit Europas größter Plattform für "preloved fashion" für den nächsten Move:
einen neuen Buchungsweg ins lineare TV - programmatisch, TKP-garantiert,
KI-optimiert und zielgruppenscharf.
Bereits im Juni entschied sich Vinted im Rahmen von Contact+ TV für den
datenbasierten Einkaufsweg Direct TV (DTV). Nach einem überzeugenden Erst-Flight
geht es ab dem 18. August wieder on air - mit derselben Strategie: maximale
Wirkung, minimale Streuverluste. Im Fokus steht eine modeaffine, preis- und
nachhaltigkeitsbewusste Zielgruppe zwischen 18 und 44 Jahren.
Erneut kommt das Select-Modell zum Einsatz: drei unterschiedliche Spotlängen
(10-, 20- und 30-Sekünder), strategisch gestreut über alle Sender und mit einem
gezielten Primetime-Anteil. Der Einkauf erfolgt zielgruppenspezifisch zum
garantierten Tausend-Kontakt-Preis (TKP). Gesteuert wird die Kampagne durch "Ad
Alliance AdVise", die eigenentwickelte KI-basierte Planungs- und
Optimierungsintelligenz der Ad Alliance. Der Einsatz des KI-Tools hebt die
TV-Planung auf ein neues Level der Effizienz: Werbekunden wissen vorab, was sie
für ihren TKP bekommen, und erhalten im Anschluss ein transparentes
Zielgruppenreporting. Das entspricht dem Steuerungsanspruch digitalaffiner
Marken, die ihre Media-Investitionen datenbasiert optimieren wollen.
Maximale Wirkung, minimaler Streuverlust
Der Juni-Flight übertraf die Erwartungen aller Beteiligten:
Zielgruppenpräzision, Reichweitenaufbau und nahtloses Reporting lieferten den
Beweis, dass Contact+ TV ein innovativer Weg ins Medium TV ist. Vor allem
spannend für digitale Marken wie Vinted, die nach skalierbaren Lösungen suchen,
die maximale Wirkung bei voller Budgetkontrolle ermöglichen und sich nahtlos in
datenbasierte Marketingstrategien integrieren lassen.
"Mit Direct TV haben wir genau das erreicht, was wir uns vorgenommen hatten: Wir
konnten unser Budget auf die relevante Zielgruppe konzentrieren und gleichzeitig
eine starke Präsenz auf dem Big Screen im linearen TV zur Hauptsendezeit
erzielen - und das alles mit vollständiger Planungssicherheit", erklärt Linas
Paulikas , Marketing Director, Vinted.
Auch die betreuende Mediaagentur DCMN zeigt sich überzeugt: "Contact+ TV
verbindet die Reichweite von klassischem TV mit der Präzision digitaler Kanäle.
Die KPIs der Vinted-Kampagne im Juni zeigen, wie wirkungsvoll dieser Ansatz ist.
Mit unserer neuen Positionierung als Total Video Brandformance Agentur setzen
