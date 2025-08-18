Liberia lockt mit seltener Konstellation

Liberia bietet reiche Metallvorkommen und ein stabiles rechtliches Umfeld für Bergbauinvestitionen. Goldexplorationsunternehmen sind längst auf den Zug aufgesprungen und arbeiten an Bodenproben, Bohrprogrammen und Machbarkeitsstudien.

Pasofino Gold (ISIN: CA7026573054, WKN: A3CSQB) exploriert seit mehreren Jahren das Dugbe-Goldprojekt im Südwesten Liberias. In den letzten Monaten hat das Team um CEO Brett Richards aufs Tempo gedrückt: Im Mai wurde eine 5 Mio. CAD schwere Finanzierungsrunde abgeschlossen, wenige Tage später ein externer Dienstleister mit Vorarbeiten für die Aktualisierung der Machbarkeitsstudie für das Projekt beauftragt.

Pasofino Gold will Dugbe in Richtung DFS vorantreiben

Diese Aktualisierung steht derzeit im Mittelpunkt und soll „so schnell wie möglich“ realisiert werden. Die bestehende Studie aus dem Jahr 2022 dürfte im Wesentlichen Bestand haben, benötigt aber unter anderem aktualisierte Kosten, um Investoren präsentiert werden zu können.

2022 ging der technische Bericht gemäß NI 43-101 von einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 200.000 Unzen in den ersten fünf Jahren mit einem LOM-Durchschnitt von 172.000 Unzen aus – bei einer Minenlebensdauer von 14 Jahren und AISC von 1.005 USD. Bei einem angenommenen Goldpreis von 1.700 USD wurde der Nettogegenwartswert des Projekts auf 524 Mio. USD taxiert.

Standort Liberia: Exploration Frontier mit stabiler Gesetzgebung

Über den Standort Liberia äußert sich Pasofino Gold durchweg positiv. Zum einen natürlich, weil es an der „Pfefferküste“ das gibt, was andernorts längst ausgebeutet wurde: Lagerstätten mit hohen Gehalten. Als eine der letzten „Frontier“ der Goldexploration bezeichnet das Unternehmen das Land auf seiner Homepage.

Mindestens ebenso wichtig ist die bergbaufreundliche Gesetzgebung. Bergbau spielt für das an Gold, Eisenerz und weiteren Rohstoffen reiche Land eine zentrale Rolle und steuerte zuletzt rund 10 % zum Wirtschaftswachstum bei. Die Gesetzgebung orientiert sich an australischen Standards.

Es ist nicht zu übersehen: Der Bergbau Liberias befindet sich im Aufschwung. Das Land verzeichnet nicht umsonst – gemessen am BIP – eine der höchsten Quoten für ausländische Direktinvestitionen. Die Regierung unterzeichnete zuletzt einen 1,8 Mrd. USD schweren Vertrag mit Ivanhoe Atlantic zum Bau von Eisenbahninfrastruktur. Präsident Joseph Boakai war kürzlich im Weißen Haus zu Gast: Das Interesse der US-Politik an Kooperationen mit den rohstoffreichen Ländern Westafrikas ist groß.