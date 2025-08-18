    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Flipster stellt das erste Zero-Spread-Modell für den Handel mit Krypto-Perpetuals vor

    PANAMA-STADT (ots/PRNewswire) - Eliminiert die versteckte Preisdifferenz, die
    Händler mehr kostet, als ihnen bewusst ist

    Flipster (http://bit.ly/4fGjuoE) , eine rasant wachsende Handelsplattform für
    Kryptowährungen, hat das erste echte Zero-Spread-Handelsmodell der Branche
    vorgestellt und eliminiert damit als erste Kryptobörse die versteckte
    Preisdifferenz - den sogenannten Spread, der die Gewinne der Trader unbemerkt
    schmälert.

    Mit dieser strukturellen Veränderung ist Flipster die erste Börse, die eine
    Ausführung zu einem Festpreis ohne Aufschlag auf wichtige Perpetual-Paare
    anbietet - und damit ein neues Maß an Preistransparenz im Perpetual-Handel
    schafft, das bei keiner anderen Kryptobörse zu finden ist.

    Versteckte Kosten, die den meisten Händlern entgehen

    Die meisten Börsen erheben für jeden Auftrag eine sichtbare Handelsgebühr.
    Vielen Händlern ist jedoch nicht bewusst, dass diese angegebenen Gebühren nur
    einen Teil der tatsächlichen Kosten ausmachen. Die größeren und oft übersehenen
    Kosten sind die Spreads: die verborgene Kluft zwischen dem Preis für eine
    Long-Position und dem Preis für eine Short-Position.

    Wenn Händler eine Position eröffnen, zahlen sie diese Differenz. Wenn sie die
    Position schließen, zahlen sie ein weiteres Mal. Dies führt zu eingebauten Hin-
    und Rückreisekosten, die nicht im Voraus angezeigt werden, aber dennoch die
    Rendite bei jedem Handel schmälern.

    Das summiert sich schnell, vor allem für aktive Hochfrequenzhändler oder Händler
    mit hohem Volumen. In vielen Fällen kann der Spread mehr kosten als die
    eigentliche Handelsgebühr.

    Beispielsweise kann ein Händler, der eine Transaktion im Wert von 100.000 USD
    tätigt, bei einem Satz von 5 Basispunkten eine sichtbare Gebühr von 50 USD
    zahlen. Aber wenn es auch noch einen Spread von 2 Basispunkten gibt, sind das
    weitere 40 Dollar an versteckten Kosten - allein für das Eröffnen und Schließen
    der Position. Rechnet man noch den Zeitverlust hinzu, können die Gesamtkosten
    leicht zwei- bis dreimal so hoch ausfallen wie die ausgewiesene Gebühr.

    Flipster (http://bit.ly/4fGjuoE) beseitigt diesen unsichtbaren Aufschlag, indem
    es Zero-Spreads für die wichtigsten Paare anbietet und damit die Struktur von
    Liquidität und Ausführung grundlegend neu definiert. Das bedeutet, es wird ein
    einziger einheitlicher Preis angegeben und nicht ein geteilter Bid-/Ask-Preis,
    wozu die meisten Börsen einfach nicht konzipiert sind.

    Sicherheit, die der Leistung entspricht

    Flipster ist mit demselben hochwertigen Schutz ausgestattet, der auch von
    führenden globalen Finanzinstituten verwendet wird. Die Plattform ist ISO
    27001-zertifiziert, hält sich an international anerkannte Sicherheitsstandards
    und setzt mehrschichtige Schutzmechanismen zum Schutz der Benutzerdaten ein. Die
    Sicherheit der Brieftasche wird durch eine Technologie verstärkt, die einzelne
    Fehlerquellen beseitigt, während die Überwachungssysteme rund um die Uhr
    Bedrohungen in Echtzeit erkennen und neutralisieren. Durch die integrierte
    Sicherheit in jeder Schicht sorgt Flipster dafür, dass die Vermögenswerte unter
    allen Marktbedingungen geschützt bleiben.

    Die einzige Börse mit Zero Spread und aktiver Rendite

    Was Sie sehen, ist das, was Sie handeln.

    Zero-Spread für 20+ wichtige ewige Paare. Trader sehen einen einheitlichen
    Marktpreis. Kein Aufschlag. Keine versteckten Mehrkosten.

    Verdienen Sie beim Handeln.

    Ob fest oder flexibel, Ihr Kapital arbeitet ohne Unterbrechung. Flipster ist die
    einzige Börse, die es Tradern ermöglicht, gleichzeitig zu verdienen und zu
    handeln.

    Erfahren Sie, wie sich kompromissloser Handel anfühlt. Probieren Sie es selbst
    aus unter flipster.io (http://bit.ly/4fGjuoE) .

    Informationen zu Flipster

    Flipster (http://bit.ly/4fGjuoE) ist die friktionsfreie Börse für
    Krypto-Händler, die das ultimative dauerhafte Handelserlebnis suchen. Mit extrem
    engen Spreads, Guthaben, die beim Handel Zinsen bringen, und einer Hebelwirkung
    von bis zu 100x bietet es Präzision und Performance für alle, die schnell denken
    und noch schneller handeln. Allein im Jahr 2024 wuchs das Handelsvolumen von
    Flipster um 856 % im Vergleich zum Vorjahr und festigte damit seine Position als
    eine der am schnellsten wachsenden Handelsplattformen für Kryptowährungen.
    Erfahren Sie mehr unter flipster.io (http://bit.ly/4mQ5CuE) oder folgen Sie X
    (https://x.com/flipster_io) .

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2750473/Flipster_Unveils_First_Zero_Sprea
    d_Model_Crypto_Perpetuals_Trading.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/flipster-stellt-
    das-erste-zero-spread-modell-fur-den-handel-mit-krypto-perpetuals-vor-302532057.
    html

    Pressekontakt:

    Flipster,
    pr@flipster.io

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180083/6098590
    OTS: Flipster




