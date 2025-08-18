Flipster stellt das erste Zero-Spread-Modell für den Handel mit Krypto-Perpetuals vor
PANAMA-STADT (ots/PRNewswire) - Eliminiert die versteckte Preisdifferenz, die
Händler mehr kostet, als ihnen bewusst ist
Flipster (http://bit.ly/4fGjuoE) , eine rasant wachsende Handelsplattform für
Kryptowährungen, hat das erste echte Zero-Spread-Handelsmodell der Branche
vorgestellt und eliminiert damit als erste Kryptobörse die versteckte
Preisdifferenz - den sogenannten Spread, der die Gewinne der Trader unbemerkt
schmälert.
Mit dieser strukturellen Veränderung ist Flipster die erste Börse, die eine
Ausführung zu einem Festpreis ohne Aufschlag auf wichtige Perpetual-Paare
anbietet - und damit ein neues Maß an Preistransparenz im Perpetual-Handel
schafft, das bei keiner anderen Kryptobörse zu finden ist.
Händler mehr kostet, als ihnen bewusst ist
Flipster (http://bit.ly/4fGjuoE) , eine rasant wachsende Handelsplattform für
Kryptowährungen, hat das erste echte Zero-Spread-Handelsmodell der Branche
vorgestellt und eliminiert damit als erste Kryptobörse die versteckte
Preisdifferenz - den sogenannten Spread, der die Gewinne der Trader unbemerkt
schmälert.
Mit dieser strukturellen Veränderung ist Flipster die erste Börse, die eine
Ausführung zu einem Festpreis ohne Aufschlag auf wichtige Perpetual-Paare
anbietet - und damit ein neues Maß an Preistransparenz im Perpetual-Handel
schafft, das bei keiner anderen Kryptobörse zu finden ist.
Versteckte Kosten, die den meisten Händlern entgehen
Die meisten Börsen erheben für jeden Auftrag eine sichtbare Handelsgebühr.
Vielen Händlern ist jedoch nicht bewusst, dass diese angegebenen Gebühren nur
einen Teil der tatsächlichen Kosten ausmachen. Die größeren und oft übersehenen
Kosten sind die Spreads: die verborgene Kluft zwischen dem Preis für eine
Long-Position und dem Preis für eine Short-Position.
Wenn Händler eine Position eröffnen, zahlen sie diese Differenz. Wenn sie die
Position schließen, zahlen sie ein weiteres Mal. Dies führt zu eingebauten Hin-
und Rückreisekosten, die nicht im Voraus angezeigt werden, aber dennoch die
Rendite bei jedem Handel schmälern.
Das summiert sich schnell, vor allem für aktive Hochfrequenzhändler oder Händler
mit hohem Volumen. In vielen Fällen kann der Spread mehr kosten als die
eigentliche Handelsgebühr.
Beispielsweise kann ein Händler, der eine Transaktion im Wert von 100.000 USD
tätigt, bei einem Satz von 5 Basispunkten eine sichtbare Gebühr von 50 USD
zahlen. Aber wenn es auch noch einen Spread von 2 Basispunkten gibt, sind das
weitere 40 Dollar an versteckten Kosten - allein für das Eröffnen und Schließen
der Position. Rechnet man noch den Zeitverlust hinzu, können die Gesamtkosten
leicht zwei- bis dreimal so hoch ausfallen wie die ausgewiesene Gebühr.
Flipster (http://bit.ly/4fGjuoE) beseitigt diesen unsichtbaren Aufschlag, indem
es Zero-Spreads für die wichtigsten Paare anbietet und damit die Struktur von
Liquidität und Ausführung grundlegend neu definiert. Das bedeutet, es wird ein
einziger einheitlicher Preis angegeben und nicht ein geteilter Bid-/Ask-Preis,
wozu die meisten Börsen einfach nicht konzipiert sind.
Sicherheit, die der Leistung entspricht
Flipster ist mit demselben hochwertigen Schutz ausgestattet, der auch von
führenden globalen Finanzinstituten verwendet wird. Die Plattform ist ISO
27001-zertifiziert, hält sich an international anerkannte Sicherheitsstandards
und setzt mehrschichtige Schutzmechanismen zum Schutz der Benutzerdaten ein. Die
Sicherheit der Brieftasche wird durch eine Technologie verstärkt, die einzelne
Fehlerquellen beseitigt, während die Überwachungssysteme rund um die Uhr
Bedrohungen in Echtzeit erkennen und neutralisieren. Durch die integrierte
Sicherheit in jeder Schicht sorgt Flipster dafür, dass die Vermögenswerte unter
allen Marktbedingungen geschützt bleiben.
Die einzige Börse mit Zero Spread und aktiver Rendite
Was Sie sehen, ist das, was Sie handeln.
Zero-Spread für 20+ wichtige ewige Paare. Trader sehen einen einheitlichen
Marktpreis. Kein Aufschlag. Keine versteckten Mehrkosten.
Verdienen Sie beim Handeln.
Ob fest oder flexibel, Ihr Kapital arbeitet ohne Unterbrechung. Flipster ist die
einzige Börse, die es Tradern ermöglicht, gleichzeitig zu verdienen und zu
handeln.
Erfahren Sie, wie sich kompromissloser Handel anfühlt. Probieren Sie es selbst
aus unter flipster.io (http://bit.ly/4fGjuoE) .
Informationen zu Flipster
Flipster (http://bit.ly/4fGjuoE) ist die friktionsfreie Börse für
Krypto-Händler, die das ultimative dauerhafte Handelserlebnis suchen. Mit extrem
engen Spreads, Guthaben, die beim Handel Zinsen bringen, und einer Hebelwirkung
von bis zu 100x bietet es Präzision und Performance für alle, die schnell denken
und noch schneller handeln. Allein im Jahr 2024 wuchs das Handelsvolumen von
Flipster um 856 % im Vergleich zum Vorjahr und festigte damit seine Position als
eine der am schnellsten wachsenden Handelsplattformen für Kryptowährungen.
Erfahren Sie mehr unter flipster.io (http://bit.ly/4mQ5CuE) oder folgen Sie X
(https://x.com/flipster_io) .
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2750473/Flipster_Unveils_First_Zero_Sprea
d_Model_Crypto_Perpetuals_Trading.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/flipster-stellt-
das-erste-zero-spread-modell-fur-den-handel-mit-krypto-perpetuals-vor-302532057.
html
Pressekontakt:
Flipster,
pr@flipster.io
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180083/6098590
OTS: Flipster
Die meisten Börsen erheben für jeden Auftrag eine sichtbare Handelsgebühr.
Vielen Händlern ist jedoch nicht bewusst, dass diese angegebenen Gebühren nur
einen Teil der tatsächlichen Kosten ausmachen. Die größeren und oft übersehenen
Kosten sind die Spreads: die verborgene Kluft zwischen dem Preis für eine
Long-Position und dem Preis für eine Short-Position.
Wenn Händler eine Position eröffnen, zahlen sie diese Differenz. Wenn sie die
Position schließen, zahlen sie ein weiteres Mal. Dies führt zu eingebauten Hin-
und Rückreisekosten, die nicht im Voraus angezeigt werden, aber dennoch die
Rendite bei jedem Handel schmälern.
Das summiert sich schnell, vor allem für aktive Hochfrequenzhändler oder Händler
mit hohem Volumen. In vielen Fällen kann der Spread mehr kosten als die
eigentliche Handelsgebühr.
Beispielsweise kann ein Händler, der eine Transaktion im Wert von 100.000 USD
tätigt, bei einem Satz von 5 Basispunkten eine sichtbare Gebühr von 50 USD
zahlen. Aber wenn es auch noch einen Spread von 2 Basispunkten gibt, sind das
weitere 40 Dollar an versteckten Kosten - allein für das Eröffnen und Schließen
der Position. Rechnet man noch den Zeitverlust hinzu, können die Gesamtkosten
leicht zwei- bis dreimal so hoch ausfallen wie die ausgewiesene Gebühr.
Flipster (http://bit.ly/4fGjuoE) beseitigt diesen unsichtbaren Aufschlag, indem
es Zero-Spreads für die wichtigsten Paare anbietet und damit die Struktur von
Liquidität und Ausführung grundlegend neu definiert. Das bedeutet, es wird ein
einziger einheitlicher Preis angegeben und nicht ein geteilter Bid-/Ask-Preis,
wozu die meisten Börsen einfach nicht konzipiert sind.
Sicherheit, die der Leistung entspricht
Flipster ist mit demselben hochwertigen Schutz ausgestattet, der auch von
führenden globalen Finanzinstituten verwendet wird. Die Plattform ist ISO
27001-zertifiziert, hält sich an international anerkannte Sicherheitsstandards
und setzt mehrschichtige Schutzmechanismen zum Schutz der Benutzerdaten ein. Die
Sicherheit der Brieftasche wird durch eine Technologie verstärkt, die einzelne
Fehlerquellen beseitigt, während die Überwachungssysteme rund um die Uhr
Bedrohungen in Echtzeit erkennen und neutralisieren. Durch die integrierte
Sicherheit in jeder Schicht sorgt Flipster dafür, dass die Vermögenswerte unter
allen Marktbedingungen geschützt bleiben.
Die einzige Börse mit Zero Spread und aktiver Rendite
Was Sie sehen, ist das, was Sie handeln.
Zero-Spread für 20+ wichtige ewige Paare. Trader sehen einen einheitlichen
Marktpreis. Kein Aufschlag. Keine versteckten Mehrkosten.
Verdienen Sie beim Handeln.
Ob fest oder flexibel, Ihr Kapital arbeitet ohne Unterbrechung. Flipster ist die
einzige Börse, die es Tradern ermöglicht, gleichzeitig zu verdienen und zu
handeln.
Erfahren Sie, wie sich kompromissloser Handel anfühlt. Probieren Sie es selbst
aus unter flipster.io (http://bit.ly/4fGjuoE) .
Informationen zu Flipster
Flipster (http://bit.ly/4fGjuoE) ist die friktionsfreie Börse für
Krypto-Händler, die das ultimative dauerhafte Handelserlebnis suchen. Mit extrem
engen Spreads, Guthaben, die beim Handel Zinsen bringen, und einer Hebelwirkung
von bis zu 100x bietet es Präzision und Performance für alle, die schnell denken
und noch schneller handeln. Allein im Jahr 2024 wuchs das Handelsvolumen von
Flipster um 856 % im Vergleich zum Vorjahr und festigte damit seine Position als
eine der am schnellsten wachsenden Handelsplattformen für Kryptowährungen.
Erfahren Sie mehr unter flipster.io (http://bit.ly/4mQ5CuE) oder folgen Sie X
(https://x.com/flipster_io) .
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2750473/Flipster_Unveils_First_Zero_Sprea
d_Model_Crypto_Perpetuals_Trading.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/flipster-stellt-
das-erste-zero-spread-modell-fur-den-handel-mit-krypto-perpetuals-vor-302532057.
html
Pressekontakt:
Flipster,
pr@flipster.io
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180083/6098590
OTS: Flipster
Autor folgen