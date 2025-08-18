The Duc Ngo über Visionen, Digitalisierung und die Rückkehr an den Herd (FOTO)

Berlin (ots) - Wie sieht die Gastronomie der Zukunft aus? Diese Frage stellte

sich Lightspeed, dem führenden Anbieter von cloudbasierten Kassensystem- und

Bezahlplattformen, zusammen mit führenden Gastronomen und lud Ende Juli zu einem

Live Talk mit rund 100 Gästen ins "Hotel Amano East Side" in Berlin ein. Ein

Abend, der ganz im Zeichen von Gastronomie-Innovation, wirtschaftlicher Realität

und der persönlichen Geschichte eines der prägendsten Köpfe Deutschlands stand:

The Duc Ngo. In einem persönlichen Ausblick spricht der Berliner

Gastro-Unternehmer über Chancen, Risiken - und warum er wieder öfter selbst am

Herd stehen will.



"Ich hoffe einerseits, dass alles so bleibt, wie es ist", sagt The Duc Ngo auf

die Frage, wie er sich die Gastronomie in 25 Jahren vorstelle, "aber ich

fürchte, dass sich billige Ketten weiter durchsetzen und damit Esskultur und

Orte des Austauschs verloren gehen." Für ihn ist klar: Die Kiez-Kneipe, einst

ein Ort der Begegnung mit älteren Generationen, ist vom Aussterben bedroht. Umso

wichtiger sei es, dass ambitionierte, lokale Restaurants dem Trend etwas

entgegensetzen. "Vielleicht besinnen wir uns ja irgendwann wieder auf deutsche

Klassiker - Braten, Klöpse und Matjes."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms! Short 833,50€ 4,72 × 14,92 Zum Produkt Long 731,60€ 4,31 × 14,84 Zum Produkt