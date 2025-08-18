    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLightspeed Commerce AktievorwärtsNachrichten zu Lightspeed Commerce

    Zukunft der Gastronomie

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    The Duc Ngo über Visionen, Digitalisierung und die Rückkehr an den Herd (FOTO)

    Berlin (ots) - Wie sieht die Gastronomie der Zukunft aus? Diese Frage stellte
    sich Lightspeed, dem führenden Anbieter von cloudbasierten Kassensystem- und
    Bezahlplattformen, zusammen mit führenden Gastronomen und lud Ende Juli zu einem
    Live Talk mit rund 100 Gästen ins "Hotel Amano East Side" in Berlin ein. Ein
    Abend, der ganz im Zeichen von Gastronomie-Innovation, wirtschaftlicher Realität
    und der persönlichen Geschichte eines der prägendsten Köpfe Deutschlands stand:
    The Duc Ngo. In einem persönlichen Ausblick spricht der Berliner
    Gastro-Unternehmer über Chancen, Risiken - und warum er wieder öfter selbst am
    Herd stehen will.

    "Ich hoffe einerseits, dass alles so bleibt, wie es ist", sagt The Duc Ngo auf
    die Frage, wie er sich die Gastronomie in 25 Jahren vorstelle, "aber ich
    fürchte, dass sich billige Ketten weiter durchsetzen und damit Esskultur und
    Orte des Austauschs verloren gehen." Für ihn ist klar: Die Kiez-Kneipe, einst
    ein Ort der Begegnung mit älteren Generationen, ist vom Aussterben bedroht. Umso
    wichtiger sei es, dass ambitionierte, lokale Restaurants dem Trend etwas
    entgegensetzen. "Vielleicht besinnen wir uns ja irgendwann wieder auf deutsche
    Klassiker - Braten, Klöpse und Matjes."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Short
    833,50€
    Basispreis
    4,72
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    731,60€
    Basispreis
    4,31
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zwischen Leidenschaft und Systemgastronomie

    Ngo, der mit außergewöhnlichen Konzepten wie Kuchi, Madame Ngo oder 893 Ryötei
    bekannt wurde, denkt derzeit über neue Wege nach - zwischen individueller Gastro
    mit Herzblut und systematisierten Franchise-Modellen: "Die Bedingungen für
    Gastronomen werden immer härter. Franchise kann da ein Ausweg sein, weil man
    sich nicht um jedes Detail selbst kümmern muss. Ich bekomme derzeit viele
    Angebote aus Asien. Aber ich frage mich als ambitionierter Gastronom, ob ich
    wirklich ein Franchise aufmachen will?" Dennoch zieht es ihn zurück an den
    Ursprung: "Mittlerweile bin ich Unternehmer und die direkte Verbindung zur
    Küche, dem Kochen, dem Küchenteam fehlt mir. In der Küche kann ich die
    unternehmerische Belastung ausblenden. Das ist für mich Ausgleich und Essenz
    zugleich."

    Digitalisierung? Ja. Roboterköche? Nein.

    Für The Duc Ngo steht fest: Digitale Tools sind aus dem gastronomischen Alltag
    nicht mehr wegzudenken. "Ich bin dankbar für Tools wie zum Beispiel Lightspeed.
    Sie erleichtern uns vieles im gastronomischen Betrieb - von der Reservierung bis
    zum Kundenbeziehungsmanagement, von der Beschaffung bis zur Auswertung von
    Kennzahlen durch das Kassensystem." Besonders wichtig sei für ihn das gezielte
    Einladungsmanagement: "Tools wie Datenerfassung und Mailversand sind ein
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Zukunft der Gastronomie The Duc Ngo über Visionen, Digitalisierung und die Rückkehr an den Herd (FOTO) Wie sieht die Gastronomie der Zukunft aus? Diese Frage stellte sich Lightspeed, dem führenden Anbieter von cloudbasierten Kassensystem- und Bezahlplattformen, zusammen mit führenden Gastronomen und lud Ende Juli zu einem Live Talk mit rund 100 …