Zukunft der Gastronomie
The Duc Ngo über Visionen, Digitalisierung und die Rückkehr an den Herd (FOTO)
Berlin (ots) - Wie sieht die Gastronomie der Zukunft aus? Diese Frage stellte
sich Lightspeed, dem führenden Anbieter von cloudbasierten Kassensystem- und
Bezahlplattformen, zusammen mit führenden Gastronomen und lud Ende Juli zu einem
Live Talk mit rund 100 Gästen ins "Hotel Amano East Side" in Berlin ein. Ein
Abend, der ganz im Zeichen von Gastronomie-Innovation, wirtschaftlicher Realität
und der persönlichen Geschichte eines der prägendsten Köpfe Deutschlands stand:
The Duc Ngo. In einem persönlichen Ausblick spricht der Berliner
Gastro-Unternehmer über Chancen, Risiken - und warum er wieder öfter selbst am
Herd stehen will.
"Ich hoffe einerseits, dass alles so bleibt, wie es ist", sagt The Duc Ngo auf
die Frage, wie er sich die Gastronomie in 25 Jahren vorstelle, "aber ich
fürchte, dass sich billige Ketten weiter durchsetzen und damit Esskultur und
Orte des Austauschs verloren gehen." Für ihn ist klar: Die Kiez-Kneipe, einst
ein Ort der Begegnung mit älteren Generationen, ist vom Aussterben bedroht. Umso
wichtiger sei es, dass ambitionierte, lokale Restaurants dem Trend etwas
entgegensetzen. "Vielleicht besinnen wir uns ja irgendwann wieder auf deutsche
Klassiker - Braten, Klöpse und Matjes."
Zwischen Leidenschaft und Systemgastronomie
Ngo, der mit außergewöhnlichen Konzepten wie Kuchi, Madame Ngo oder 893 Ryötei
bekannt wurde, denkt derzeit über neue Wege nach - zwischen individueller Gastro
mit Herzblut und systematisierten Franchise-Modellen: "Die Bedingungen für
Gastronomen werden immer härter. Franchise kann da ein Ausweg sein, weil man
sich nicht um jedes Detail selbst kümmern muss. Ich bekomme derzeit viele
Angebote aus Asien. Aber ich frage mich als ambitionierter Gastronom, ob ich
wirklich ein Franchise aufmachen will?" Dennoch zieht es ihn zurück an den
Ursprung: "Mittlerweile bin ich Unternehmer und die direkte Verbindung zur
Küche, dem Kochen, dem Küchenteam fehlt mir. In der Küche kann ich die
unternehmerische Belastung ausblenden. Das ist für mich Ausgleich und Essenz
zugleich."
Digitalisierung? Ja. Roboterköche? Nein.
Für The Duc Ngo steht fest: Digitale Tools sind aus dem gastronomischen Alltag
nicht mehr wegzudenken. "Ich bin dankbar für Tools wie zum Beispiel Lightspeed.
Sie erleichtern uns vieles im gastronomischen Betrieb - von der Reservierung bis
zum Kundenbeziehungsmanagement, von der Beschaffung bis zur Auswertung von
Kennzahlen durch das Kassensystem." Besonders wichtig sei für ihn das gezielte
Einladungsmanagement: "Tools wie Datenerfassung und Mailversand sind ein
Digitalisierung? Ja. Roboterköche? Nein.
