Kaufempfehlung futsch
Aktie heiß gelaufen? Darum stuft Deutsche Bank die Commerzbank-Aktie herab
Die Commerzbank-Aktie hat nach einer Herabstufung durch die Deutsche Bank ihre Rekordrallye vorerst beendet. Die Aktie ist den Analysten der Konkurrenz zu heiß gelaufen.
- Commerzbank-Aktie nach DB-Herabstufung gefallen.
- Analyst Goy sieht Aktie trotz Rückschlag als attraktiv.
- Übernahmeinteresse von Unicredit bleibt Haupttreiber.
Die Commerzbank-Aktie startet am Montag mit empfindlichen Verlusten in die Handelswoche. Und der Grund dafür kommt aus der Nachbarschaft im Frankfurter Bankenviertel. Nach 3,5 Jahren hat die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung für die Commerzbank-Papiere kassiert und schaltet einen Gang zurück auf Halten.
Am Montagmittag fiel die Aktie als schwächster DAX-Wert um knapp 3 Prozent auf 36,20 Euro. Die Commerzbank bleibe fundamental attraktiv, schreibt DB-Analyst Benjamin Goy – steigende Gewinne, Kapitalrückflüsse und zusätzliche Impulse durch das deutsche Konjunkturpaket sprechen für den DAX-Konzern. Doch nach einer Verdreifachung binnen eines Jahres sei die Aktie teuer geworden. Allein seit Januar haben die Titel 128 Prozent zugelegt, nur Rheinmetall liegt im Index noch weiter vorn.
Mittlerweile liege die Bewertung zwischen 20 bis 42 Prozent über dem Branchenschnitt liegt – selbst bei optimistischen Prognosen. Zwar sorgen Themen wie Indexkäufe, Derivate-Umwandlungen und demnächst Aktienrückkäufe weiter für Nachfrage. Auf Basis der neuen Schätzungen für 2027 notiert die Bank bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10, dem 1,3-Fachen des Buchwerts und einer erwarteten Gesamtrendite von 10 Prozent.
Haupttreiber der Rallye ist immer noch das Übernahmeinteresse von Unicredit. Die Commerzbank selbst zeigt sich selbstbewusst, hebt Gewinn- und Renditeziele an und verspricht höhere Ausschüttungen, um den Italienern zu kontern. Das kommt gut an bei Anlegern. Und auch Analyst Goy bleibt grundsätzlich optimistisch und hebt sein Kursziel leicht auf 35 Euro an.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion