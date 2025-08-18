Aktie heiß gelaufen? Darum stuft Deutsche Bank die Commerzbank-Aktie herab

Die Commerzbank-Aktie startet am Montag mit empfindlichen Verlusten in die Handelswoche. Und der Grund dafür kommt aus der Nachbarschaft im Frankfurter Bankenviertel. Nach 3,5 Jahren hat die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung für die Commerzbank-Papiere kassiert und schaltet einen Gang zurück auf Halten.

Am Montagmittag fiel die Aktie als schwächster DAX-Wert um knapp 3 Prozent auf 36,20 Euro. Die Commerzbank bleibe fundamental attraktiv, schreibt DB-Analyst Benjamin Goy – steigende Gewinne, Kapitalrückflüsse und zusätzliche Impulse durch das deutsche Konjunkturpaket sprechen für den DAX-Konzern. Doch nach einer Verdreifachung binnen eines Jahres sei die Aktie teuer geworden. Allein seit Januar haben die Titel 128 Prozent zugelegt, nur Rheinmetall liegt im Index noch weiter vorn.