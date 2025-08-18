    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Kaufempfehlung futsch

    461 Aufrufe 461 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktie heiß gelaufen? Darum stuft Deutsche Bank die Commerzbank-Aktie herab

    Die Commerzbank-Aktie hat nach einer Herabstufung durch die Deutsche Bank ihre Rekordrallye vorerst beendet. Die Aktie ist den Analysten der Konkurrenz zu heiß gelaufen.

    Für Sie zusammengefasst
    Kaufempfehlung futsch - Aktie heiß gelaufen? Darum stuft Deutsche Bank die Commerzbank-Aktie herab
    Foto: picture alliance/greatif/Florian Gaul

    Die Commerzbank-Aktie startet am Montag mit empfindlichen Verlusten in die Handelswoche. Und der Grund dafür kommt aus der Nachbarschaft im Frankfurter Bankenviertel. Nach 3,5 Jahren hat die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung für die Commerzbank-Papiere kassiert und schaltet einen Gang zurück auf Halten.

    Am Montagmittag fiel die Aktie als schwächster DAX-Wert um knapp 3 Prozent auf 36,20 Euro. Die Commerzbank bleibe fundamental attraktiv, schreibt DB-Analyst Benjamin Goy – steigende Gewinne, Kapitalrückflüsse und zusätzliche Impulse durch das deutsche Konjunkturpaket sprechen für den DAX-Konzern. Doch nach einer Verdreifachung binnen eines Jahres sei die Aktie teuer geworden. Allein seit Januar haben die Titel 128 Prozent zugelegt, nur Rheinmetall liegt im Index noch weiter vorn.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG!
    Long
    33,58€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    38,19€
    Basispreis
    2,35
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Commerzbank

    -2,64 %
    +8,17 %
    +30,77 %
    +47,52 %
    +191,80 %
    +428,42 %
    +687,76 %
    +236,17 %
    -60,70 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100

    Mittlerweile liege die Bewertung zwischen 20 bis 42 Prozent über dem Branchenschnitt liegt – selbst bei optimistischen Prognosen. Zwar sorgen Themen wie Indexkäufe, Derivate-Umwandlungen und demnächst Aktienrückkäufe weiter für Nachfrage. Auf Basis der neuen Schätzungen für 2027 notiert die Bank bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10, dem 1,3-Fachen des Buchwerts und einer erwarteten Gesamtrendite von 10 Prozent.

    Haupttreiber der Rallye ist immer noch das Übernahmeinteresse von Unicredit. Die Commerzbank selbst zeigt sich selbstbewusst, hebt Gewinn- und Renditeziele an und verspricht höhere Ausschüttungen, um den Italienern zu kontern. Das kommt gut an bei Anlegern. Und auch Analyst Goy bleibt grundsätzlich optimistisch und hebt sein Kursziel leicht auf 35 Euro an.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,99, was eine Steigerung von +5,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kaufempfehlung futsch Aktie heiß gelaufen? Darum stuft Deutsche Bank die Commerzbank-Aktie herab Die Commerzbank-Aktie hat nach einer Herabstufung durch die Deutsche Bank ihre Rekordrally vorerst beendet.