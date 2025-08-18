Chinas Aktienmarkt – "eine Hölle für Investoren"!

Die Börsen wurden vor 35 Jahren gegründet, um staatlichen Firmen Kapital für Infrastrukturprojekte zu sichern. Anlegerinteressen spielten lange keine Rolle. "Chinas Kapitalmarkt ist seit langem ein Paradies für Finanziers und eine Hölle für Investoren", sagte Liu Jipeng, Professor an der China University of Political Science and Law.

Während 10.000 US-Dollar im US-Index S&P 500 inzwischen mehr als 30.000 US-Dollar wert wären, brachten sie in China nur 3.000 US-Dollar ein. Verbraucher sparen deshalb lieber, als Geld auszugeben.

Präsident Xi Jinping braucht den Binnenkonsum, um das Wachstumsziel von fünf Prozent zu erreichen. Doch der CSI 300 legte in diesem Jahr nur sieben Prozent zu, weit weniger als Indizes in den USA oder Europa. Die Sparquote der Haushalte liegt bei 35 Prozent. Privatanleger warnen vor Risiken: "Viele normale Menschen kommen mit der Vorstellung, dass sie Geld verdienen können, aber die meisten werden am Ende ärmer", sagte Investor Chen Long.

Politbüro verspricht Reformen

Die Führung in Peking kündigte an, den Wohnungs- und Aktienmarkt zu stabilisieren. Börsengänge wurden strenger reguliert, Dividendenzahlungen stiegen 2024 auf 2,4 Billionen Yuan. "Die Vorschriften sind strenger geworden", sagte Ding Wenjie von China Asset Management.

Trotz mehr Ausschüttungen gaben laut Bloomberg CSI-300-Unternehmen 2024 nur 0,2 Prozent ihres Marktwerts für Aktienrückkäufe aus. Die Konzerne im S&P-500-Konzerne hauten fast zehnmal so viel raus. Gleichzeitig drängt Peking mehr Technologieunternehmen an die Börse. Hebe Chen von Vantage Markets warnte, die Behörden stellten erneut die Finanzierung über den Anlegerschutz.

Vertrauen fehlt weiter

"Das gesamte regulatorische Umfeld ist noch nicht in der Lage, das Beste aus diesen Unternehmen herauszuholen", sagte Dong Chen von Pictet Wealth Management. Eine echte Erholung des Aktienmarktes gilt daher weiter als Schlüssel, um Chinas Haushalte vom Sparen zum Investieren zu bewegen. Das Geld fließt eher noch ins Ausland. China verzeichnete im Sommer die größten Kapitalabflüsse seit 15 Jahren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





