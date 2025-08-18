    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsCSI 300 Index IndexvorwärtsNachrichten zu CSI 300 Index

    Ein Jahrzehnt ohne Rendite

    1437 Aufrufe 1437 0 Kommentare 0 Kommentare

    Chinas Aktienmarkt – "eine Hölle für Investoren"!

    Auch nach einer kurzen Rallye liegt der CSI 300 kaum höher als nach dem Platzen der Blase vor zehn Jahren. Warum Chinas Sparer nicht ins Risiko gehen.

    Für Sie zusammengefasst
    Ein Jahrzehnt ohne Rendite - Chinas Aktienmarkt – "eine Hölle für Investoren"!
    Foto: picture alliance / Newscom | Rafael Ben-Ari/Chameleons Eye

    Während 10.000 US-Dollar im US-Index S&P 500 inzwischen mehr als 30.000 US-Dollar wert wären, brachten sie in China nur 3.000 US-Dollar ein. Verbraucher sparen deshalb lieber, als Geld auszugeben.

    Die Börsen wurden vor 35 Jahren gegründet, um staatlichen Firmen Kapital für Infrastrukturprojekte zu sichern. Anlegerinteressen spielten lange keine Rolle. "Chinas Kapitalmarkt ist seit langem ein Paradies für Finanziers und eine Hölle für Investoren", sagte Liu Jipeng, Professor an der China University of Political Science and Law.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    5.980,00€
    Basispreis
    4,27
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.950,00€
    Basispreis
    4,35
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Präsident Xi Jinping braucht den Binnenkonsum, um das Wachstumsziel von fünf Prozent zu erreichen. Doch der CSI 300 legte in diesem Jahr nur sieben Prozent zu, weit weniger als Indizes in den USA oder Europa. Die Sparquote der Haushalte liegt bei 35 Prozent. Privatanleger warnen vor Risiken: "Viele normale Menschen kommen mit der Vorstellung, dass sie Geld verdienen können, aber die meisten werden am Ende ärmer", sagte Investor Chen Long.

    Politbüro verspricht Reformen

    Die Führung in Peking kündigte an, den Wohnungs- und Aktienmarkt zu stabilisieren. Börsengänge wurden strenger reguliert, Dividendenzahlungen stiegen 2024 auf 2,4 Billionen Yuan. "Die Vorschriften sind strenger geworden", sagte Ding Wenjie von China Asset Management.

    Trotz mehr Ausschüttungen gaben laut Bloomberg CSI-300-Unternehmen 2024 nur 0,2 Prozent ihres Marktwerts für Aktienrückkäufe aus. Die Konzerne im S&P-500-Konzerne hauten fast zehnmal so viel raus. Gleichzeitig drängt Peking mehr Technologieunternehmen an die Börse. Hebe Chen von Vantage Markets warnte, die Behörden stellten erneut die Finanzierung über den Anlegerschutz.

    Vertrauen fehlt weiter

    "Das gesamte regulatorische Umfeld ist noch nicht in der Lage, das Beste aus diesen Unternehmen herauszuholen", sagte Dong Chen von Pictet Wealth Management. Eine echte Erholung des Aktienmarktes gilt daher weiter als Schlüssel, um Chinas Haushalte vom Sparen zum Investieren zu bewegen. Das Geld fließt eher noch ins Ausland. China verzeichnete im Sommer die größten Kapitalabflüsse seit 15 Jahren.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ein Jahrzehnt ohne Rendite Chinas Aktienmarkt – "eine Hölle für Investoren"! Auch nach einer kurzen Rallye liegt der CSI 300 kaum höher als nach dem Platzen der Blase vor zehn Jahren. Warum Chinas Sparer nicht ins Risiko gehen.