OpenAI-Chef Altman bekommt Springer Award

BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, Sam Altman (40), erhält den Axel Springer Award. Die Auszeichnung würdige Altmans "Beitrag zur digitalen Transformation und seine Überzeugung, dass Technologie dem Menschen dienen muss und nicht umgekehrt", teilte das Medienhaus Axel Springer mit. Die Preisverleihung ist am 24. September in Berlin geplant.

"Sam Altman verkörpert Innovationskraft gepaart mit Reflexion", wird der Springer-Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner in der Mitteilung zitiert. "Seine Arbeit bei OpenAI hat das Denken über Technologie, und wie diese menschlichen Fähigkeiten erweitern kann, fundamental verändert. Wir freuen uns, Sam Altman mit dem Axel Springer Award auszuzeichnen."