Wirtschaft
Dax am Mittag weiter im Minus - wenig Kaufimpulse
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag nach einem eher schwachen Start bis zum Mittag im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 wurde der Leitindex mit rund 24.280 Punkten berechnet, 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Siemens Energy und RWE. Am Ende ließen die Aktien von Airbus, der Deutsche Post und der Commerzbank am stärksten nach.
"Die Marktteilnehmer scheinen dem Folgetreffen zwischen den Vertretern der Ukraine, Europas und den USA mit gemischten Gefühlen entgegenzusehen", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Es sei vollkommen ergebnisoffen, ob und wann es zu einer Waffenruhe in der Ukraine kommen werde. "Diese Unwägbarkeiten lasten derzeit etwas auf den europäischen Finanzmärkten. Es fehlt zudem an Kaufimpulsen, die nicht durch die geopolitische Gemengelage gesteuert werden", so Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1679 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8562 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 66,02 US-Dollar; das waren 17 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
corny1899 schrieb 12.08.25, 14:11
Ich persönlich wünsche mir nichts mehr als dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird. Das wird aber nichts daran ändern das Rheinmetall alleine dieses Jahr noch 40-60MRD € an Aufträgen erhalten wird. Es ist auch allgemein bekannt, dass der Umsatz von RHM nur ca. 10% von der Ukraine abhängt.mitdiskutieren »
kopfundbeine schrieb 11.08.25, 21:42
Was stimmt mit dir nicht? Es gibt halt auch Menschen die nicht 24/7 am Handy oder Computer sind. Und noch viel mehr denen die eigene Familie, Freunde oder Beruf wichtiger sind als die aktuellsten Aktienkurse. Also hör auf mit dem blöden Geplänkel hier und kehre in die Höhle zurück aus der du gekommen bist.mitdiskutieren »
LimaBina schrieb 11.08.25, 19:12
mitdiskutieren »
Insiderkäufe sind wertlos für den Aktienkursverlauf.
Hoffentlich beendet Donny am Freitag das sinnlose Sterben in der Ukraine, dann kann Rheinmetall wieder dreistellig notieren.
Der deutsche Staat ist übrigens pleite, Aufträge die nicht bedient werden können sind eine Luftnummer.
