JEFFERIES stuft WALMART auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen bleibe Ross Stores einer seiner bevorzugten Discount-Einzelhändler in den USA, schrieb Mantero Moreno-Cheek in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Auch Walmart und Dollar General sieht er weiter positiv, wenngleich Walmart angesichts der US-Zollpolitik für das zweite Halbjahr einen vorsichtigen Ton anschlagen könnte./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 21:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 21:55 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 85,91EUR auf Tradegate (18. August 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mantero Moreno-Cheek

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

