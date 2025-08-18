Italienische Videospiele auf Wachstumskurs - positiver Trend setzt sich fort (FOTO)

Berlin/Köln (ots) - Seit 2015 organisiert die Italienische Agentur für

Außenhandel (Italian Trade Agency/ITA) einen Gemeinschaftsstand auf der Gamescom

in Köln, um für 20 ausgewählte Unternehmen in Begleitung der Italian Interactive

Digital Entertainment Association (IIDEA) eine internationale Plattform zu

schaffen. Die Palette der beteiligten Firmen reicht von etablierten Studios über

aufstrebende Teams mit wachsender Bekanntheit bis hin zu Newcomern, die an ihren

ersten Projekten arbeiten.



Unter dem Label "Games in Italy" zeigen sie vom 20. bis 22. August 2025 in der

Business Area (Halle 4.1), welche Produktvielfalt der italienische

Videospielsektor zu bieten hat.





Italienische Videospiele auf Wachstumskurs - positiver Trend setzt sich fort.Mit einem geschätzten Umsatz von 180 bis 200 Mio. Euro für das Jahr 2024 (einPlus von 36% gegenüber 2022) gelten die italienischen Videospielproduzentenaktuell zwar als im internationalen Vergleich noch "kleine" Player, die sichallerdings - trotz des starken Wettbewerbs - in einer anhaltenden Wachstumsphasebefinden. Zum Vergleich: Im Jahr 2012 zählte die Branche gerade mal 48Unternehmen mit einem Umsatz von etwa 20 Mio. Euro. Aktuell umfasst sie 200Unternehmen (plus 25% in zwei Jahren). Und auch die Zahl der Beschäftigten istgestiegen: von 2.400 im Jahr 2022 auf 2.800 im Jahr 2024 (plus 17%). Außerdemnimmt der Anteil von Unternehmen mit über sechs Beschäftigten zu (aktuell 75%),was eine fortschreitende Konsolidierung der Unternehmensstrukturen bestätigt.Exporte in die ganze Welt.Die von italienischen Entwicklungsstudios veröffentlichten Videospiele sindhauptsächlich für den ausländischen Markt bestimmt: Der Vertrieb in Italien,obwohl er im Vergleich zur letzten Erhebung von 7% auf 12% gestiegen ist, bleibtbegrenzt. 2024 erwies sich Nordamerika als der wichtigste Markt (37%), gefolgtvon Europa (30%), Asien (9%) und dem Nahen Osten und Afrika (5%).Videospiele für die Welt.Die Entwicklung und der Vertrieb von hochwertigen Spielen, die den Geschmackeines internationalen Publikums treffen und international wettbewerbsfähig sind,besitzt oberste Priorität. In den nächsten zwei Jahren werden voraussichtlichüber 80 neue Videospiele auf den Markt kommen, von denen 62 neue geistigeEigentumsrechte darstellen, was auf einen starken Innovationsschub imitalienischen Sektor hinweist.Italien auf der Gamescom:- Mittwoch , 20. August, 9 bis 19 Uhr- Donnerstag , 21. August, und- Freitag , 22. August, jeweils 9 bis 20 UhrBusiness Area: Halle 4.1, Stand CO31g - DO4Og