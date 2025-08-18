    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Meet Italy at Gamescom 2025

    Italienische Videospiele auf Wachstumskurs - positiver Trend setzt sich fort (FOTO)

    Berlin/Köln (ots) - Seit 2015 organisiert die Italienische Agentur für
    Außenhandel (Italian Trade Agency/ITA) einen Gemeinschaftsstand auf der Gamescom
    in Köln, um für 20 ausgewählte Unternehmen in Begleitung der Italian Interactive
    Digital Entertainment Association (IIDEA) eine internationale Plattform zu
    schaffen. Die Palette der beteiligten Firmen reicht von etablierten Studios über
    aufstrebende Teams mit wachsender Bekanntheit bis hin zu Newcomern, die an ihren
    ersten Projekten arbeiten.

    Unter dem Label "Games in Italy" zeigen sie vom 20. bis 22. August 2025 in der
    Business Area (Halle 4.1), welche Produktvielfalt der italienische
    Videospielsektor zu bieten hat.

    Italienische Videospiele auf Wachstumskurs - positiver Trend setzt sich fort.

    Mit einem geschätzten Umsatz von 180 bis 200 Mio. Euro für das Jahr 2024 (ein
    Plus von 36% gegenüber 2022) gelten die italienischen Videospielproduzenten
    aktuell zwar als im internationalen Vergleich noch "kleine" Player, die sich
    allerdings - trotz des starken Wettbewerbs - in einer anhaltenden Wachstumsphase
    befinden. Zum Vergleich: Im Jahr 2012 zählte die Branche gerade mal 48
    Unternehmen mit einem Umsatz von etwa 20 Mio. Euro. Aktuell umfasst sie 200
    Unternehmen (plus 25% in zwei Jahren). Und auch die Zahl der Beschäftigten ist
    gestiegen: von 2.400 im Jahr 2022 auf 2.800 im Jahr 2024 (plus 17%). Außerdem
    nimmt der Anteil von Unternehmen mit über sechs Beschäftigten zu (aktuell 75%),
    was eine fortschreitende Konsolidierung der Unternehmensstrukturen bestätigt.

    Exporte in die ganze Welt.

    Die von italienischen Entwicklungsstudios veröffentlichten Videospiele sind
    hauptsächlich für den ausländischen Markt bestimmt: Der Vertrieb in Italien,
    obwohl er im Vergleich zur letzten Erhebung von 7% auf 12% gestiegen ist, bleibt
    begrenzt. 2024 erwies sich Nordamerika als der wichtigste Markt (37%), gefolgt
    von Europa (30%), Asien (9%) und dem Nahen Osten und Afrika (5%).

    Videospiele für die Welt.

    Die Entwicklung und der Vertrieb von hochwertigen Spielen, die den Geschmack
    eines internationalen Publikums treffen und international wettbewerbsfähig sind,
    besitzt oberste Priorität. In den nächsten zwei Jahren werden voraussichtlich
    über 80 neue Videospiele auf den Markt kommen, von denen 62 neue geistige
    Eigentumsrechte darstellen, was auf einen starken Innovationsschub im
    italienischen Sektor hinweist.

    Italien auf der Gamescom:

    - Mittwoch , 20. August, 9 bis 19 Uhr
    - Donnerstag , 21. August, und
    - Freitag , 22. August, jeweils 9 bis 20 Uhr

    Business Area: Halle 4.1, Stand CO31g - DO4Og
    Seite 1 von 2 




