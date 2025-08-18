Meet Italy at Gamescom 2025
Italienische Videospiele auf Wachstumskurs - positiver Trend setzt sich fort (FOTO)
Berlin/Köln (ots) - Seit 2015 organisiert die Italienische Agentur für
Außenhandel (Italian Trade Agency/ITA) einen Gemeinschaftsstand auf der Gamescom
in Köln, um für 20 ausgewählte Unternehmen in Begleitung der Italian Interactive
Digital Entertainment Association (IIDEA) eine internationale Plattform zu
schaffen. Die Palette der beteiligten Firmen reicht von etablierten Studios über
aufstrebende Teams mit wachsender Bekanntheit bis hin zu Newcomern, die an ihren
ersten Projekten arbeiten.
Unter dem Label "Games in Italy" zeigen sie vom 20. bis 22. August 2025 in der
Business Area (Halle 4.1), welche Produktvielfalt der italienische
Videospielsektor zu bieten hat.
Italienische Videospiele auf Wachstumskurs - positiver Trend setzt sich fort.
Mit einem geschätzten Umsatz von 180 bis 200 Mio. Euro für das Jahr 2024 (ein
Plus von 36% gegenüber 2022) gelten die italienischen Videospielproduzenten
aktuell zwar als im internationalen Vergleich noch "kleine" Player, die sich
allerdings - trotz des starken Wettbewerbs - in einer anhaltenden Wachstumsphase
befinden. Zum Vergleich: Im Jahr 2012 zählte die Branche gerade mal 48
Unternehmen mit einem Umsatz von etwa 20 Mio. Euro. Aktuell umfasst sie 200
Unternehmen (plus 25% in zwei Jahren). Und auch die Zahl der Beschäftigten ist
gestiegen: von 2.400 im Jahr 2022 auf 2.800 im Jahr 2024 (plus 17%). Außerdem
nimmt der Anteil von Unternehmen mit über sechs Beschäftigten zu (aktuell 75%),
was eine fortschreitende Konsolidierung der Unternehmensstrukturen bestätigt.
Exporte in die ganze Welt.
Die von italienischen Entwicklungsstudios veröffentlichten Videospiele sind
hauptsächlich für den ausländischen Markt bestimmt: Der Vertrieb in Italien,
obwohl er im Vergleich zur letzten Erhebung von 7% auf 12% gestiegen ist, bleibt
begrenzt. 2024 erwies sich Nordamerika als der wichtigste Markt (37%), gefolgt
von Europa (30%), Asien (9%) und dem Nahen Osten und Afrika (5%).
Videospiele für die Welt.
Die Entwicklung und der Vertrieb von hochwertigen Spielen, die den Geschmack
eines internationalen Publikums treffen und international wettbewerbsfähig sind,
besitzt oberste Priorität. In den nächsten zwei Jahren werden voraussichtlich
über 80 neue Videospiele auf den Markt kommen, von denen 62 neue geistige
Eigentumsrechte darstellen, was auf einen starken Innovationsschub im
italienischen Sektor hinweist.
Italien auf der Gamescom:
- Mittwoch , 20. August, 9 bis 19 Uhr
- Donnerstag , 21. August, und
- Freitag , 22. August, jeweils 9 bis 20 Uhr
Business Area: Halle 4.1, Stand CO31g - DO4Og
