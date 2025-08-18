Rheinmetall Aktie überzeugt mit Kursplus - 18.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von +3,46 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Rheinmetall Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -6,11 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -0,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,22 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rheinmetall auf +161,60 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,77 % geändert.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,97 % 1 Monat -12,22 % 3 Monate -6,11 % 1 Jahr +187,84 %

Insgesamt bleibt die Diskussion im Forum von Unsicherheit und Spekulation geprägt, wobei geopolitische Entwicklungen als Hauptfaktor für die Kursbewegungen der Rheinmetall Aktie angesehen werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,46 Mrd.EUR wert.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.