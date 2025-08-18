StarGames wird offizieller Partner der PDC European Darts Championship 2025
Wien (ots) - StarGames + Dortmund + Darts = ein Match made in Heaven - vom 23.
bis 26. Oktober 2025 in der Dortmunder Westfalenhalle.
Als Co-Sponsor der PDC European Darts Championship 2025 ist die zur
Greentube-Gruppe gehörende Online-Spielothek StarGames nicht nur mit einem
eigenen Stand vor Ort vertreten, sondern sichert sich auch prominente
Branding-Platzierungen.
Das StarGames-Logo wird während des gesamten Turniers auf dem
Wurfarm-Trikotärmel aller teilnehmenden Spieler zu sehen sein - darunter Stars
wie Weltmeister Luke Littler, Premier-League-Gewinner Luke Humphries und
Deutschlands aktuelle Nummer eins, Martin Schindler. Darüber hinaus wird der
StarGames-Stern auf der Mainstage-Rückwand sowie viermal pro Session auf den
LED-Screens erstrahlen.
StarGames live vor Ort: Mitmachaktionen, Verlosungen und Max Hopp
Beim StarGames-Stand können Besucher:innen selbst zu den Dartpfeilen greifen und
dürfen sich über die eine oder andere Überraschung freuen - auch in
Zusammenarbeit mit dem StarGames-Partner Borussia Dortmund. Außerdem haben sie
die Möglichkeit, Max Hopp persönlich kennenzulernen. Der
StarGames-Markenbotschafter wird für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen.
Zudem verlost StarGames im Vorfeld VIP- und reguläre Tickets sowie nach dem
Event exklusive PDC-Fanartikel, darunter signierte Dartscheiben. Interessierte
finden weitere Details zu den Verlosungen auf den StarGames-Social-Media-Kanälen
sowie auf StarGames.de oder in der StarGames-App.
Statements
László Pados, Brand Manager von StarGames, freut sich auf die Partnerschaft:
"Darts in Dortmund und mit StarGames ist ein Match made in Heaven. Als Partner
des BVB und von Max Hopp war für uns klar: Wenn die European Darts Championship
in dieser Stadt gastiert, wollen wir dabei sein. Wir freuen uns auf ein
aufregendes Wochenende voller Darts-Action mit den besten Spielern der European
Tour in der Westfalenhalle. Vielleicht bringt das StarGames-Logo auf dem Ärmel
manchen besonders Glück."
Adam Perfect, Head of Commercial der PDC, ergänzt: "Es ist großartig, StarGames
als offiziellen Partner der European Championship 2025 an Bord zu haben. Wir
freuen uns ungemein auf die diesjährige Veranstaltung, die eine der besten zu
werden verspricht und ein dramatisches Jahr voller Events auf der European Tour
abschließen wird. Und wir können es kaum erwarten, mit StarGames
zusammenzuarbeiten, um die Marke zu promoten und das Erlebnis für die Fans in
Dortmund zu verbessern."
Über StarGames: StarGames ist seit 2018 Teil der Greentube-Gruppe und ein
führender Anbieter von Premium-Entertainment mit jahrelanger Erfahrung im
Online-Glücksspiel. Neben klassischen und neuen Slot-Games aus dem
NOVOLINE(TM)-Portfolio, wie Book of Ra(TM) deluxe, Lucky Lady's Charm(TM) deluxe
oder Sizzling Hot(TM) deluxe, können Spieler:innen auf der StarGames-Website
auch populäre Spieletitel international bekannter Game-Studios genießen.
StarGames steht auf der Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder
(GGL).
StarGames. Jetzt mal ehrlich.
Pressekontakt:
Greentube GmbH
Andrew Swann, M.A.
Telefon: +43 676 920 4929
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171979/6098699
OTS: Greentube
translokator schrieb 14.08.25, 13:35
https://www.90min.de/neue-uefa-klubrangliste-ist-da-bundesliga-dominiert-top-10mitdiskutieren »
Neue UEFA Klubrangliste:
Real Madrid auf 1 vor dem FC Bayern München
Leverkusen Platz 7 und Dortmund 8.ter
Frankfurt auf Platz 16.
Neue UEFA Klubrangliste:
Real Madrid auf 1 vor dem FC Bayern München
Leverkusen Platz 7 und Dortmund 8.ter
Frankfurt auf Platz 16.
bernola schrieb 13.08.25, 21:52
mitdiskutieren »
Das Hat nichts mit meckern zu tun ! Ich stelle nur fest, dass die Transferpolitik des BVB krass ausgedrückt, bisher unter aller Sau ist. Das schlimme daran ist, dass es nicht nur eine Momentaufnahme ist, sondern das dieses Transfergestümpere hier schon länger sein Unwesen treibt. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
doubledown schrieb 13.08.25, 09:33
Unsere letzten beiden Meisterschaften haben wir genau mit der Strategie gewonnen. Als ein gewisser Jürgen Klopp auf junge, hungrige Spieler gesetzt hat.mitdiskutieren »
Viele der hochgepriesenen 20-30 Mio. € Transfers haben eher enttäuscht.
Es gibt übrigens keinen einzigen Spieler, den wir für >10 Mio. € eingekauft haben, der danach die Meisterschaft mit dem BVB gewonnen hat.
Viele der hochgepriesenen 20-30 Mio. € Transfers haben eher enttäuscht.
Es gibt übrigens keinen einzigen Spieler, den wir für >10 Mio. € eingekauft haben, der danach die Meisterschaft mit dem BVB gewonnen hat.
