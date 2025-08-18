    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    StarGames wird offizieller Partner der PDC European Darts Championship 2025

    Wien (ots) - StarGames + Dortmund + Darts = ein Match made in Heaven - vom 23.
    bis 26. Oktober 2025 in der Dortmunder Westfalenhalle.

    Als Co-Sponsor der PDC European Darts Championship 2025 ist die zur
    Greentube-Gruppe gehörende Online-Spielothek StarGames nicht nur mit einem
    eigenen Stand vor Ort vertreten, sondern sichert sich auch prominente
    Branding-Platzierungen.

    Das StarGames-Logo wird während des gesamten Turniers auf dem
    Wurfarm-Trikotärmel aller teilnehmenden Spieler zu sehen sein - darunter Stars
    wie Weltmeister Luke Littler, Premier-League-Gewinner Luke Humphries und
    Deutschlands aktuelle Nummer eins, Martin Schindler. Darüber hinaus wird der
    StarGames-Stern auf der Mainstage-Rückwand sowie viermal pro Session auf den
    LED-Screens erstrahlen.

    StarGames live vor Ort: Mitmachaktionen, Verlosungen und Max Hopp

    Beim StarGames-Stand können Besucher:innen selbst zu den Dartpfeilen greifen und
    dürfen sich über die eine oder andere Überraschung freuen - auch in
    Zusammenarbeit mit dem StarGames-Partner Borussia Dortmund. Außerdem haben sie
    die Möglichkeit, Max Hopp persönlich kennenzulernen. Der
    StarGames-Markenbotschafter wird für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen.

    Zudem verlost StarGames im Vorfeld VIP- und reguläre Tickets sowie nach dem
    Event exklusive PDC-Fanartikel, darunter signierte Dartscheiben. Interessierte
    finden weitere Details zu den Verlosungen auf den StarGames-Social-Media-Kanälen
    sowie auf StarGames.de oder in der StarGames-App.

    Statements

    László Pados, Brand Manager von StarGames, freut sich auf die Partnerschaft:

    "Darts in Dortmund und mit StarGames ist ein Match made in Heaven. Als Partner
    des BVB und von Max Hopp war für uns klar: Wenn die European Darts Championship
    in dieser Stadt gastiert, wollen wir dabei sein. Wir freuen uns auf ein
    aufregendes Wochenende voller Darts-Action mit den besten Spielern der European
    Tour in der Westfalenhalle. Vielleicht bringt das StarGames-Logo auf dem Ärmel
    manchen besonders Glück."

    Adam Perfect, Head of Commercial der PDC, ergänzt: "Es ist großartig, StarGames
    als offiziellen Partner der European Championship 2025 an Bord zu haben. Wir
    freuen uns ungemein auf die diesjährige Veranstaltung, die eine der besten zu
    werden verspricht und ein dramatisches Jahr voller Events auf der European Tour
    abschließen wird. Und wir können es kaum erwarten, mit StarGames
    zusammenzuarbeiten, um die Marke zu promoten und das Erlebnis für die Fans in
    Dortmund zu verbessern."

    Über StarGames: StarGames ist seit 2018 Teil der Greentube-Gruppe und ein
    führender Anbieter von Premium-Entertainment mit jahrelanger Erfahrung im
    Online-Glücksspiel. Neben klassischen und neuen Slot-Games aus dem
    NOVOLINE(TM)-Portfolio, wie Book of Ra(TM) deluxe, Lucky Lady's Charm(TM) deluxe
    oder Sizzling Hot(TM) deluxe, können Spieler:innen auf der StarGames-Website
    auch populäre Spieletitel international bekannter Game-Studios genießen.
    StarGames steht auf der Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder
    (GGL).

    StarGames. Jetzt mal ehrlich.

    Pressekontakt:

    Greentube GmbH
    Andrew Swann, M.A.
    Telefon: +43 676 920 4929

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171979/6098699
    OTS: Greentube


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    StarGames wird offizieller Partner der PDC European Darts Championship 2025 StarGames + Dortmund + Darts = ein Match made in Heaven - vom 23. bis 26. Oktober 2025 in der Dortmunder Westfalenhalle. Als Co-Sponsor der PDC European Darts Championship 2025 ist die zur Greentube-Gruppe gehörende Online-Spielothek StarGames nicht …