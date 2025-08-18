StarGames wird offizieller Partner der PDC European Darts Championship 2025

Wien (ots) - StarGames + Dortmund + Darts = ein Match made in Heaven - vom 23.

bis 26. Oktober 2025 in der Dortmunder Westfalenhalle.



Als Co-Sponsor der PDC European Darts Championship 2025 ist die zur

Greentube-Gruppe gehörende Online-Spielothek StarGames nicht nur mit einem

eigenen Stand vor Ort vertreten, sondern sichert sich auch prominente

Branding-Platzierungen.



Das StarGames-Logo wird während des gesamten Turniers auf dem

Wurfarm-Trikotärmel aller teilnehmenden Spieler zu sehen sein - darunter Stars

wie Weltmeister Luke Littler, Premier-League-Gewinner Luke Humphries und

Deutschlands aktuelle Nummer eins, Martin Schindler. Darüber hinaus wird der

StarGames-Stern auf der Mainstage-Rückwand sowie viermal pro Session auf den

LED-Screens erstrahlen.





StarGames live vor Ort: Mitmachaktionen, Verlosungen und Max HoppBeim StarGames-Stand können Besucher:innen selbst zu den Dartpfeilen greifen unddürfen sich über die eine oder andere Überraschung freuen - auch inZusammenarbeit mit dem StarGames-Partner Borussia Dortmund. Außerdem haben siedie Möglichkeit, Max Hopp persönlich kennenzulernen. DerStarGames-Markenbotschafter wird für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen.Zudem verlost StarGames im Vorfeld VIP- und reguläre Tickets sowie nach demEvent exklusive PDC-Fanartikel, darunter signierte Dartscheiben. Interessiertefinden weitere Details zu den Verlosungen auf den StarGames-Social-Media-Kanälensowie auf StarGames.de oder in der StarGames-App.StatementsLászló Pados, Brand Manager von StarGames, freut sich auf die Partnerschaft:"Darts in Dortmund und mit StarGames ist ein Match made in Heaven. Als Partnerdes BVB und von Max Hopp war für uns klar: Wenn die European Darts Championshipin dieser Stadt gastiert, wollen wir dabei sein. Wir freuen uns auf einaufregendes Wochenende voller Darts-Action mit den besten Spielern der EuropeanTour in der Westfalenhalle. Vielleicht bringt das StarGames-Logo auf dem Ärmelmanchen besonders Glück."Adam Perfect, Head of Commercial der PDC, ergänzt: "Es ist großartig, StarGamesals offiziellen Partner der European Championship 2025 an Bord zu haben. Wirfreuen uns ungemein auf die diesjährige Veranstaltung, die eine der besten zuwerden verspricht und ein dramatisches Jahr voller Events auf der European Tourabschließen wird. Und wir können es kaum erwarten, mit StarGameszusammenzuarbeiten, um die Marke zu promoten und das Erlebnis für die Fans inDortmund zu verbessern."Über StarGames: StarGames ist seit 2018 Teil der Greentube-Gruppe und einführender Anbieter von Premium-Entertainment mit jahrelanger Erfahrung imOnline-Glücksspiel. Neben klassischen und neuen Slot-Games aus demNOVOLINE(TM)-Portfolio, wie Book of Ra(TM) deluxe, Lucky Lady's Charm(TM) deluxeoder Sizzling Hot(TM) deluxe, können Spieler:innen auf der StarGames-Websiteauch populäre Spieletitel international bekannter Game-Studios genießen.StarGames steht auf der Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder(GGL).StarGames. Jetzt mal ehrlich.Pressekontakt:Greentube GmbHAndrew Swann, M.A.Telefon: +43 676 920 4929Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171979/6098699OTS: Greentube