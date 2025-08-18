US-Treasury-Markt in Aufruhr: Es kommt auf Powell an!

Und: Seine Rede am Freitag beim jährlichen Treffen der Zentralbank in Jackson Hole, Wyoming, läutet zugleich eine kritische Phase für den US-Treasury-Markt ein.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Der Markt sieht eine Senkung um einen Viertelpunkt im nächsten Monat als nahezu sicher an, mit mindestens einer weiteren bis zum Jahresende. In den vergangenen Jahren nutzte Powell diese Veranstaltung, um richtungsweisende politische Aussagen zu treffen – und diesmal könnte der Rahmen besonders bedeutsam sein.

Händler sind derweil zuversichtlich, dass ein schwächerer Arbeitsmarkt die Tür zu einem zinsfreundlicheren Ton des Fed-Vorsitzenden geöffnet hat, obwohl die überraschend hohen Inflationsdaten einige Ökonomen verunsicherten.

Derzeit erwarten Investoren, dass er die Wette auf eine Zinssenkung im nächsten Monat nicht gefährden wird, gleichzeitig aber vermutlich daran erinnert, dass die geldpolitische Entscheidung am 17. September von den bis dahin veröffentlichten Berichten abhängen wird, die bestätigen sollen, dass der Arbeitsmarkt sich abkühlt und die Inflation im Griff ist.

Reden des Fed-Vorsitzenden beim Symposium führen manchmal zu deutlichen Schwankungen am Anleihemarkt. An den wichtigsten Märkten kam es bereits zu einem Ausverkauf von Anleihen mit langer Laufzeit. Sollte die anhaltende Inflation die Fed aber davon abhalten, die Zinsen in diesem Jahr zu senken, würden auch kurzfristige Anleihen darunter leiden. Wird aber der US-Leitzins gesenkt, sinken in der Regel auch die Renditen der Staatsanleihen.

Die Renditen liegen im August bei den meisten Laufzeiten niedriger, angeführt von den zweijährigen Treasuries, nachdem schwache Beschäftigungszahlen für Juli die Wetten auf eine Fed-Lockerung verstärkt hatten. Infolgedessen hat sich die Zinskurve in diesem Monat steiler entwickelt, wobei der Zweijahreszins bei rund 3,75 Prozent liegt – nicht weit über den niedrigsten Werten der letzten Monate.

Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen sanken am Montag um drei Basispunkte auf 4,29 Prozent.

Der zunehmende Druck von US-Präsident Donald Trump und anderen Regierungsvertretern, die Kreditkosten zu senken, befeuert die Vermutung einer Leitzinssenkung zusätzlich. Powell hat seit Monaten signalisiert, dass er Zeit brauche, um die Auswirkungen der Zölle auf die Inflation zu beobachten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion