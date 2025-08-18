    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsNachricht

    Bond-Beben

    597 Aufrufe 597 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Treasury-Markt in Aufruhr: Es kommt auf Powell an!

    Die große Wette der Anleihehändler, dass die US-Notenbank Federal Reserve bereit ist, die Zinsen zu senken, steht in dieser Woche vor einem entscheidenden Moment.

    Für Sie zusammengefasst
    • Fed-Chef Powell spricht Freitag über Zinsen und Wirtschaft.
    • Markt erwartet Zinssenkung um 0,25 Prozent im September.
    • Hohe Inflation könnte Fed-Entscheidungen beeinflussen.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Bond-Beben - US-Treasury-Markt in Aufruhr: Es kommt auf Powell an!
    Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

    Denn Fed-Chef Jerome Powell wird sich am Freitag zur US-Wirtschaft äußern.

    Und: Seine Rede am Freitag beim jährlichen Treffen der Zentralbank in Jackson Hole, Wyoming, läutet zugleich eine kritische Phase für den US-Treasury-Markt ein.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Der Markt sieht eine Senkung um einen Viertelpunkt im nächsten Monat als nahezu sicher an, mit mindestens einer weiteren bis zum Jahresende. In den vergangenen Jahren nutzte Powell diese Veranstaltung, um richtungsweisende politische Aussagen zu treffen – und diesmal könnte der Rahmen besonders bedeutsam sein.

    Händler sind derweil zuversichtlich, dass ein schwächerer Arbeitsmarkt die Tür zu einem zinsfreundlicheren Ton des Fed-Vorsitzenden geöffnet hat, obwohl die überraschend hohen Inflationsdaten einige Ökonomen verunsicherten.

    Derzeit erwarten Investoren, dass er die Wette auf eine Zinssenkung im nächsten Monat nicht gefährden wird, gleichzeitig aber vermutlich daran erinnert, dass die geldpolitische Entscheidung am 17. September von den bis dahin veröffentlichten Berichten abhängen wird, die bestätigen sollen, dass der Arbeitsmarkt sich abkühlt und die Inflation im Griff ist.

    Reden des Fed-Vorsitzenden beim Symposium führen manchmal zu deutlichen Schwankungen am Anleihemarkt. An den wichtigsten Märkten kam es bereits zu einem Ausverkauf von Anleihen mit langer Laufzeit. Sollte die anhaltende Inflation die Fed aber davon abhalten, die Zinsen in diesem Jahr zu senken, würden auch kurzfristige Anleihen darunter leiden. Wird aber der US-Leitzins gesenkt, sinken in der Regel auch die Renditen der Staatsanleihen. 

    Die Renditen liegen im August bei den meisten Laufzeiten niedriger, angeführt von den zweijährigen Treasuries, nachdem schwache Beschäftigungszahlen für Juli die Wetten auf eine Fed-Lockerung verstärkt hatten. Infolgedessen hat sich die Zinskurve in diesem Monat steiler entwickelt, wobei der Zweijahreszins bei rund 3,75 Prozent liegt – nicht weit über den niedrigsten Werten der letzten Monate.

    Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen sanken am Montag um drei Basispunkte auf 4,29 Prozent.

    Der zunehmende Druck von US-Präsident Donald Trump und anderen Regierungsvertretern, die Kreditkosten zu senken, befeuert die Vermutung einer Leitzinssenkung zusätzlich. Powell hat seit Monaten signalisiert, dass er Zeit brauche, um die Auswirkungen der Zölle auf die Inflation zu beobachten.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    Bond-Beben US-Treasury-Markt in Aufruhr: Es kommt auf Powell an! Die große Wette der Anleihehändler, dass die US-Notenbank Federal Reserve bereit ist, die Zinsen zu senken, steht in dieser Woche vor einem entscheidenden Moment.