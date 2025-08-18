Ist Palo Alto die goldene Kaufchance?

Die Aktie von Palo Alto Networks zeigt sich Montagnachmittag im Plus. Das Papier notiert bei 152,34 Euro, ein Zuwachs von 0,63 Prozent. Anleger blicken gespannt auf die anstehenden Zahlen zum vierten Geschäftsquartal, die das Unternehmen nach US-Börsenschluss vorlegen wird.

Die Analysten von Wedbush Securities erwarten, dass Palo Alto mit den Ergebnissen die Basis für weiteres Wachstum im Fiskaljahr 2026 legt. "Palo Alto bleibt einer unserer bevorzugten Titel im Cybersecurity-Sektor für die nächsten 12 bis 18 Monate", heißt es in einer aktuellen Analyse. Besonders die wachsende Nachfrage nach Plattformlösungen im Cloud-Bereich sowie eine zunehmende Deal-Pipeline in den vergangenen Monaten sprächen für den Titel.

Das Investmenthaus bekräftigt sein "Outperform"-Rating und belässt das Kursziel bei 225 US-Dollar. Trotz des jüngsten Kursrückgangs im Zuge der geplanten Übernahme von CyberArk sehen die Analysten darin eine "goldene Kaufgelegenheit".

Marktchancen: Wachstum durch Plattform-Strategie und US-Regierungsgeschäft

Wedbush geht davon aus, dass die offiziellen Prognosen von Palo Alto Networks und die Erwartungen der Wall Street "schlagbar" sind. Vorstandschef Nikesh Arora treibe die Plattform-Strategie konsequent voran. Ziel ist es, bestehende Kunden stärker in die Gesamtplattform zu integrieren. Das Annual Recurring Revenue (ARR) pro Kunde soll dabei weiter steigen. Langfristig hält das Management am Ziel eines Next-Generation-Security-ARR von 15 Milliarden US-Dollar bis 2030 fest.

Für das abgelaufene Quartal peilt Palo Alto einen Next-Generation-Security-ARR zwischen 5,52 und 5,57 Milliarden US-Dollar an sowie Remaining Performance Obligations von 15,3 Milliarden US-Dollar.

Zusätzlich sehen die Analysten Chancen für Marktanteilsgewinne, insbesondere im Geschäft mit US-Behörden. Angesichts zunehmender Cyberangriffe durch staatliche und nichtstaatliche Akteure sei dieser Bereich besonders wachstumsstark. Auch die bevorstehende "Firewall-Refresh"-Welle könnte im zweiten Halbjahr 2025 neue Umsatzimpulse bringen.

Fokus auf Künstliche Intelligenz und CyberArk-Übernahme

Anleger dürften zudem mit Spannung auf Details zur KI-Produktsuite von Palo Alto warten. Künstliche Intelligenz gilt als entscheidender Faktor im Wettbewerb um modernste Sicherheitslösungen. Ebenso erwartet der Markt ein Update zur anstehenden Übernahme von CyberArk, die Wedbush als "strategischen Volltreffer" bezeichnet. Mit der Akquisition soll Palo Alto seine Plattformstrategie abrunden und das Wachstum nachhaltig stärken.

Prognosen: Umsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar erwartet

Im Schnitt rechnen Analysten damit, dass Palo Alto für das vierte Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,89 US-Dollar sowie Umsatzerlöse von rund 2,5 Milliarden US-Dollar ausweist.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

