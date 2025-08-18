    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHon Hai Precision Industry AktievorwärtsNachrichten zu Hon Hai Precision Industry

    Taiwans neues Gold

    Nvidia-Partner geht neue Wege: Woher plötzlich 170 Prozent Plus erwartet werden!

    Taiwans Foxconn, auch bekannt als Hon Hai Precision, hat erstmals mehr Umsatz mit der Herstellung von Servern für künstliche Intelligenz als mit iPhones erzielt.

    Für Sie zusammengefasst
    Taiwans neues Gold - Nvidia-Partner geht neue Wege: Woher plötzlich 170 Prozent Plus erwartet werden!
    Foto: Dall-E

    Damit rückt der Konzern von seiner langjährigen Abhängigkeit von Apple ab und profitiert vom globalen KI-Boom. Im zweiten Quartal stammten 41 Prozent des Umsatzes aus Cloud- und Netzwerkprodukten, darunter Server für den Großkunden Nvidia. Der Anteil der Unterhaltungselektronik, zu der iPhones zählen, fiel dagegen auf 35 Prozent. Noch 2021 machten Smartphones mehr als die Hälfte des Umsatzes aus.

    Foxconn-Chef Young Liu setzt seit seinem Amtsantritt 2019 auf Diversifizierung. Während Elektroautos und Halbleiter bisher kaum Erträge liefern, erwiesen sich die frühen Investitionen in Servertechnik als Volltreffer. "Das Unternehmen ist seit Jahren in diesem Geschäft tätig, erfüllt höhere Qualitätsanforderungen und strebt eine vertikale Integration an", sagte Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities.

    Die Beziehung zu Nvidia reicht weit zurück. Bereits um 2002 fertigte Foxconn Referenzdesigns für Grafikkarten und ab 2009 Server für Cloud-Dienstleister. Heute hält das Unternehmen nach eigenen Angaben knapp 40 Prozent Marktanteil bei Standard- und KI-Servern. Geplant sind laut Reuters neue Fabriken in Texas und Mexiko, die Teil von Nvidias 500-Milliarden-Dollar-Investitionsprogramm in den USA werden sollen.

    Foxconn erwartet für das dritte Quartal ein Umsatzplus von mehr als 170 Prozent im Geschäft mit KI-Servern im Vergleich zum Vorjahr. Die Anleger geben der Aktie einen Vertrauensvorschuss:

    Hon Hai Precision Industry

    +2,98 %
    +6,76 %
    +22,48 %
    +25,73 %
    +15,05 %
    +65,73 %
    +156,49 %
    +123,00 %
    +88,91 %
    ISIN:US4380908057WKN:A2N7M5

    Der Wandel bei Foxconn ist Teil einer breiteren Verschiebung in Taiwans Technologiebranche. Firmen wie Quanta Computer und Wistron, die einst auf Notebooks und Unterhaltungselektronik setzten, drängen ebenfalls massiv ins KI-Geschäft. Laut Daten von BofA Global Research stieg Wistrons Umsatz von Januar bis Juli um 92,7 Prozent, Quanta legte um 65,6 Prozent zu.

    Chris Wei vom Market Intelligence & Consulting Institute betonte, Taiwan sei seit einem Jahrzehnt eng mit US-Techkonzernen in der Entwicklung von Rechenzentrumsinfrastruktur verbunden. Er schätzt, dass das Land 80 Prozent aller Server weltweit und mehr als 90 Prozent der KI-Server liefert.

    "Diese Verlagerung hin zu KI-Servern ist gut für Taiwans Technologiebranche", sagte Robert Cheng, Leiter der Hardwareforschung bei BofA. Sie zeige, wie schnell sich die Unternehmen an die Bedürfnisse ihrer Kunden anpassen. Aktuell liegt die Konsens‑Empfehlung für Foxconn auf "Kaufen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Redakteur Nicolas Ebert
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
