Börsen Update Europa - 18.08. - ATX schwach -1,24 %

Der MDAX steht bei 30.948,27 PKT und verliert bisher -0,13 %. Top-Werte: HelloFresh +6,49 %, flatexDEGIRO +5,49 %, ThyssenKrupp +2,34 % Flop-Werte: TUI -3,10 %, Stroeer -2,32 %, Lanxess -1,97 %

Der DAX steht bei 24.277,40 PKT und verliert bisher -0,39 %. Top-Werte: Rheinmetall +3,44 %, RWE +0,99 %, Zalando +0,56 % Flop-Werte: Commerzbank -2,43 %, Merck -1,96 %, Airbus -1,83 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.757,74 PKT und fällt um -0,36 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +6,50 %, Nordex +1,66 %, United Internet +1,16 %

Flop-Werte: ATOSS Software -2,51 %, SUESS MicroTec -1,99 %, Evotec -1,77 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.417,58 PKT und verliert bisher -0,73 %.

Top-Werte: Rheinmetall +3,44 %, Adyen Parts Sociales +3,32 %, Enel +0,97 %

Flop-Werte: UniCredit -2,40 %, Intesa Sanpaolo -2,21 %, Airbus -1,83 %

Der ATX steht aktuell (13:59:54) bei 4.790,15 PKT und fällt um -1,24 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,32 %, OMV +0,59 %, voestalpine +0,56 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -2,56 %, Erste Group Bank -2,13 %, Wienerberger -1,91 %

Der SMI steht aktuell (13:59:54) bei 12.038,13 PKT und fällt um -0,53 %.

Top-Werte: Swisscom +0,69 %, Novartis +0,58 %, Sonova Holding +0,31 %

Flop-Werte: Geberit -1,50 %, Sika -1,27 %, Amrize -1,20 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.867,41 PKT und fällt um -0,80 %.

Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +1,09 %, ArcelorMittal +0,75 %, ORANGE +0,52 %

Flop-Werte: Credit Agricole -2,37 %, Airbus -1,83 %, Schneider Electric -1,78 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.622,61 PKT und fällt um -0,60 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,04 %, Tele2 (B) +0,99 %, Essity Registered (B) +0,83 %

Flop-Werte: Skanska (B) -2,89 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,71 %, Volvo Registered (B) -1,63 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.180,00 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,95 %, Jumbo +0,88 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,65 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -3,13 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -3,09 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -2,31 %