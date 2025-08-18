Börsen Update
Börsen Update Europa - 18.08. - ATX schwach -1,24 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 24.277,40 PKT und verliert bisher -0,39 %.
Top-Werte: Rheinmetall +3,44 %, RWE +0,99 %, Zalando +0,56 %
Flop-Werte: Commerzbank -2,43 %, Merck -1,96 %, Airbus -1,83 %
Der MDAX steht bei 30.948,27 PKT und verliert bisher -0,13 %.
Top-Werte: HelloFresh +6,49 %, flatexDEGIRO +5,49 %, ThyssenKrupp +2,34 %
Flop-Werte: TUI -3,10 %, Stroeer -2,32 %, Lanxess -1,97 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.757,74 PKT und fällt um -0,36 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +6,50 %, Nordex +1,66 %, United Internet +1,16 %
Flop-Werte: ATOSS Software -2,51 %, SUESS MicroTec -1,99 %, Evotec -1,77 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.417,58 PKT und verliert bisher -0,73 %.
Top-Werte: Rheinmetall +3,44 %, Adyen Parts Sociales +3,32 %, Enel +0,97 %
Flop-Werte: UniCredit -2,40 %, Intesa Sanpaolo -2,21 %, Airbus -1,83 %
Der ATX steht aktuell (13:59:54) bei 4.790,15 PKT und fällt um -1,24 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,32 %, OMV +0,59 %, voestalpine +0,56 %
Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -2,56 %, Erste Group Bank -2,13 %, Wienerberger -1,91 %
Der SMI steht aktuell (13:59:54) bei 12.038,13 PKT und fällt um -0,53 %.
Top-Werte: Swisscom +0,69 %, Novartis +0,58 %, Sonova Holding +0,31 %
Flop-Werte: Geberit -1,50 %, Sika -1,27 %, Amrize -1,20 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.867,41 PKT und fällt um -0,80 %.
Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +1,09 %, ArcelorMittal +0,75 %, ORANGE +0,52 %
Flop-Werte: Credit Agricole -2,37 %, Airbus -1,83 %, Schneider Electric -1,78 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.622,61 PKT und fällt um -0,60 %.
Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,04 %, Tele2 (B) +0,99 %, Essity Registered (B) +0,83 %
Flop-Werte: Skanska (B) -2,89 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,71 %, Volvo Registered (B) -1,63 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.180,00 PKT und steigt um +0,39 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,95 %, Jumbo +0,88 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,65 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -3,13 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -3,09 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -2,31 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.