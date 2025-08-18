JPMORGAN stuft NIKE INC auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 US-Dollar belassen. Analyst Matthew Boss äußerte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gedanken zu jüngsten Gesprächen mit dem Management. Der Sportartikelkonzern bekomme bei der Handelskette Foot Locker offenbar wieder Premium-Produktplatzierungen./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 03:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 03:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 66,05EUR auf Tradegate (18. August 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Matthew Boss
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 93
Kursziel alt: 93
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Boss
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 93
Kursziel alt: 93
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte