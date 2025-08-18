JPMORGAN stuft NIKE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 US-Dollar belassen. Analyst Matthew Boss äußerte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gedanken zu jüngsten Gesprächen mit dem Management. Der Sportartikelkonzern bekomme bei der Handelskette Foot Locker offenbar wieder Premium-Produktplatzierungen./rob/tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:25 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 03:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 66,05EUR auf Tradegate (18. August 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Boss

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 93

Kursziel alt: 93

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

