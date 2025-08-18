    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNike (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nike (B)
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft NIKE INC auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 US-Dollar belassen. Analyst Matthew Boss äußerte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gedanken zu jüngsten Gesprächen mit dem Management. Der Sportartikelkonzern bekomme bei der Handelskette Foot Locker offenbar wieder Premium-Produktplatzierungen./rob/tih/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:25 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 03:00 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 66,05EUR auf Tradegate (18. August 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Matthew Boss
    Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 93
    Kursziel alt: 93
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 93,00$, was eine Steigerung von +20,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft NIKE INC auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 US-Dollar belassen. Analyst Matthew Boss äußerte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gedanken zu jüngsten Gesprächen mit dem Management. Der …