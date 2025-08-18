Bilfinger SE: Aktienrückkauf - Jetzt profitieren!
Bilfinger SE hat in einer strategischen Aktion zwischen dem 11. und 15. August 2025 insgesamt 11.141 eigene Aktien zurückgekauft. Ein kluger Schachzug, der das Vertrauen in die eigene Stärke unterstreicht.
- Bilfinger SE hat im Zeitraum vom 11. bis 15. August 2025 insgesamt 11.141 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben.
- Der Aktienrückkauf wurde am 20. Januar 2025 bekannt gegeben und begann am 21. Januar 2025.
- Das Gesamtvolumen der bis zum 15. August 2025 im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien beträgt 459.048 Stück.
- Die Aktien wurden ausschließlich über die Börse durch eine von Bilfinger SE beauftragte Bank erworben.
- Die gewichteten Durchschnittskurse der Aktienkäufe lagen zwischen 92,68 EUR und 96,68 EUR während des genannten Zeitraums.
- Detaillierte Informationen zu den Geschäften sind auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Bilfinger ist am 13.11.2025.
Der Kurs von Bilfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 92,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,87 % im
Plus.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 92,85EUR das entspricht einem Plus von +0,05 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.972,61PKT (-0,19 %).
