Nvidia: Kommt jetzt der nächste Kursschub?

Die Analysten um Joseph Moore bekräftigten ihr "Overweight"-Rating und sehen Nvidia weiter klar auf Wachstumskurs. Seit Jahresbeginn ist der Kurs der Aktie bereits um 34 Prozent gestiegen.

Wenige Tage vor der Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen von Nvidia sorgt Morgan Stanley für frischen Rückenwind bei der Aktie des Chipherstellers. Die US-Investmentbank bestätigte ihre bullishe Einschätzung und erhöhte ihr Kursziel von zuvor 200 auf 206 US-Dollar. Das entspricht einem möglichen Kurspotenzial von rund 14 Prozent.

Joseph Moore zählt laut Daten von TipRanks.com zu den anerkannten Top-Analysten an der Wall Street. Mit einer Erfolgsquote von rund 60 Prozent und einem durchschnittlichen Renditeerfolg von 13,6 Prozent pro Empfehlung gehört er zu den 500 bestplatzierten Analysten unter insgesamt 9.079 erfassten Experten.

"Starke Nachfrage über alle Kundensegmente hinweg"

"Die Erwartungen an Nvidia sind vor den Zahlen zu Recht gestiegen. Wir rechnen mit einem starken Quartal und einem noch besseren Ausblick. Zwar bleiben wir beim laufenden Quartal etwas zurückhaltend, unser Optimismus richtet sich aber klar auf die kommenden Perioden", schrieb Moore in einer aktuellen Analyse.

Besonders bemerkenswert sei die anhaltend hohe Nachfrage, die nicht nur von Nvidias größten Kunden getragen werde, sondern sich breiter im Markt zeige. Zudem sollen Engpässe auf der Angebotsseite zunehmend abgebaut werden.

Konsens zieht nach – Morgan Stanley bleibt bullish

Moore erinnert daran, dass die Bank schon vor drei Monaten bullisher war als der Marktkonsens – sowohl bei der Nachfrage als auch bei der Einschätzung, dass Lieferengpässe gelöst werden. Mittlerweile habe sich die Mehrheitsmeinung deutlich nach oben verschoben. Dennoch bleibe Morgan Stanley zuversichtlicher, insbesondere mit Blick auf die Marktanteile.

Die Analysten rechnen damit, dass Nvidia 2025 weitere Anteile gewinnen und 2026 nahezu 85 Prozent Marktanteil halten könnte – trotz zunehmender Konkurrenz durch andere Halbleiteranbieter und anwendungsspezifische Chips (ASICs).

Deutlich höhere Umsatzerwartungen

Parallel zu seiner Kurszielanhebung passte Moore auch seine Umsatzprognosen nach oben an. Für das Juli-Quartal rechnet er nun mit Erlösen von 46,6 Milliarden US-Dollar statt der bislang erwarteten 45,2 Milliarden US-Dollar. Für das Oktober-Quartal erhöhte er seine Schätzung ebenfalls deutlich auf 52,5 Milliarden US-Dollar, nachdem er zuvor 51,3 Milliarden US-Dollar veranschlagt hatte.

Als zusätzlichen Wachstumstreiber nennt Morgan Stanley die Wiedereinführung von Nvidia-Produkten im chinesischen Markt, die das Umsatzpotenzial des Unternehmens um weitere Milliarden erweitern dürfte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



